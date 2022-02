– GREI PROSESS: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at det har vært store diskusjoner om Viken innad i regjeringen.

Støre mener Viken må få gjøre egne vurderinger

Jonas Gahr Støre sier at de tvangssammenslåtte fylkene selv må få vurdere om de skal splittes. Han vil ikke si hva han mener om hvorvidt Viken bør oppløses.

– Det har vært meningen helt fra starten at fylkene som er slått sammen med tvang, kan gjøre sine vurderinger og ta en demokratisk prosess, så vil regjeringen være positiv til å støtte dem på den konklusjonen de kommer med, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til pressen utenfor Kommunalpolitisk Toppmøte i Oslo tirsdag.

På spørsmål om hva han selv mener om hvorvidt Viken bør oppløses, svarer Støre:

– Jeg synes Viken skal gjøre sine vurderinger, og det er det jeg støtter, og det har de gjort.

Støres regjeringspartner Senterpartiet ønsker å oppløse Viken. De har samtidig gått hardt ut mot statsrådene Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt, som er fra Akershus Ap, og som vil beholde Viken.

Støre avviser at det har vært store diskusjoner om Viken innad i regjeringen.

– Det har vært en ryddig og grei prosess, sier han.

Brenna: – Jeg kan leve med tre fylker

Kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus Ap vil beholde Viken, men vil ikke sette seg på bakbeina hvis det blir flertall for oppløsning av storfylket.

– Jeg kan leve med utfallet uansett hvordan det blir, men at det er en diskusjon om hvordan dette skal løses, tenker jeg er naturlig og bra, og det er bra at det også er diskusjon i Arbeiderpartiet, sier Tonje Brenna til NTB.

Lørdag skal Viken Ap fatte sin beslutning om hvorvidt de skal gå inn for å oppløse eller beholde storfylket Viken. Beslutningen blir fattet på et møte der representanter fra de tre fylkeslagene Akershus, Østfold og Buskerud etter planen skal samles på Sundvolden. Det er enighet om at de 100 representantene som skal delta på lørdagens møte, stiller med ubundet mandat, det vil si at de kan stemme fritt.

Hva Viken Ap til slutt bestemmer seg for, blir avgjørende når fylkestinget i Viken behandler saken 23. februar. Det er i tråd med det regjeringen har gått inn for i Hurdalsplattformen

Tonje Brenna sitter i styret i Akershus Arbeiderparti, som ønsker å beholde storfylket. Det har skapt sinne hos regjeringspartner Sp, som har anklaget Brenna og utenriksminister Anniken Huitfeldt, som også sitter i ledelsen i Akershus, om å motarbeide sin egen regjering.

Det avviser Brenna.

– I regjeringsplattformen står det at Viken selv skal mene noe om hvordan Viken skal organiseres, og den diskusjonen skjer nå i alle partier, også i Arbeiderpartiet og det tenker jeg må være helt lov, sier hun.