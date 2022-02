GARASJE-FAST: Vanligvis sitter bak rattet i hver sin buss. De siste to årene har det imidlertid vært mest sitting i garasjen for turbuss-sjåførene Arne Johan Fossum (55), Hans-Peter Lannerstedt (58) og Per-Olav Svidal (55).

Snart konkurs etter pandemitid: − Vondt i magen

Mens Kurt Nilsen fikk betalt for hvert tomme sete på avlyste julekonserter, har turbuss-sjåførene fått lite støtte for tomme seter og tapte turer. De mener kompensasjonsordningen fremstår som «et rent lotteri».

Publisert: Nå nettopp

– Vi står i en situasjon hvor vi snart runder to år uten noe særlig oppdrag, forteller Hans-Peter Lannerstedt (58) til VG.

– Nå har vi har hverken penger til å betale forsikring, lønn til ansatte eller diesel-regningen. Jeg er kvalm og jeg har vondt i magen.

Sammen med Per-Olav Svidal (55) driver han Svidal minibusser og turservice. De to bussjåførene lever av å frakte alt fra skoleklasser til pensjonister fra A til B, og arrangerer vanligvis bussturer både innenlands og utenlands.

Nå har de ikke hatt et oppdrag siden 9. desember.

– Den bussen her, har ikke kjørt siden 28. november. Den minibussen der har ikke hatt oppdrag siden 16. november, sier Lannerstedt, og peker på to av bussene som står parkert i garasjen på Reistad litt utenfor Drammen.

IKKE SÅ GODT HUMØR: En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør. Den kjente sangen om blide bussjåfører står seg ikke helt til humøret hans nå om dagen, spøker Per-Olav Svidal (i midten).

Det har aldri vært noen begrensninger på å kjøre buss, men coronarestriksjonene har likevel skapt et tilnærmet yrkesforbud for turbussnæringen.

– Helt dødt

Få har turt å bestille turer og fylle opp bussene de siste to årene. Og med plutselig skjenkestopp, røk julebordsesongens planlagte oppdrag også.

Men, til tross for at store deler av samfunnet nå åpner opp igjen, er Lannerstedt og Svidal bekymret for om de vil greie å få hodet over vann.

– Ingen tør å booke turer som ligger frem i tid, så det er fortsatt helt dødt. Sånn som situasjonen er nå, er ikke vi tilbake til normalen før i 2023, sier Lannerstedt.

De har knapt fått noen coronakompensasjon for tapt arbeid og tomme seter. Samtidig har de lån på bussene og løpende, lovpålagte utgifter som skal betales hver måned.

Nå må de nok en gang inn med private midler, dersom de skal greie å holde firmaet rullende – bokstavelig talt.

– Vi er ganske fortvilet.

Mener støtteordningen er «et rent lotteri»

Hver uke må Lannerstedt og Svidal ta med de tomme bussene ut på «lufting».

Bremsene må testes jevnlig. Står bussene for lenge stille, kan det oppstå skader som er dyre å reparere.

I bussgarasjen på Reistad møter VG også turbusskollega Arne Johan Fossum (55), som driver turbuss-selskap i Sande i Vestfold og Telemark.

I snart to år har han jobbet iherdig med å sette lys på det han mener er en urettferdig forskjellsbehandling av turbussnæringen under pandemien.

SNUDD PÅ HODET: Arne Johan Fossum (55) har drevet turbusselskap i en årrekke. Vanligvis arrangerer han flere turer til både Tyskland og Spania årlig, men de siste to årene har det aller meste av oppdrag uteblitt.

– Ikke noe forutsigbarhet

Han trekker frem særlig to ting som problematiske:

For det første, mener han det er et problem at støtteordningen er kommunal. Hvor mye turbusselskaper får i støtte, kommer derfor an på hvilke kommune du bor i og hvordan de prioriterer utdeling av midler der.

– Det er ikke noe forutsigbarhet, det er et rent lotteri, sier Fossum.

Han forteller om en kollega i Fredrikstad som ikke fikk søke om støtte, fordi turbuss ikke var regnet som en del av reiselivet i kompensasjonsordningen hans kommune.

– En annen kollega i Frogn, søkte om 200.000 og fikk 300.000, eksemplifiserer han.

– Ingen forstår logikken

Det andre problemet, er at støtteordningen behandler busselskaper som har busser med lån og busser med leasing ulikt, mener Fossum.

Har du lån, får du bare dekket rentene. Har du leasing, dekkes renter, avdrag og vedlikeholdsavtaler.

– Dette utgjør fort 750 000 i forskjell pr. buss. Lån eller leasing så eier du uansett bussen når finansieringsperioden er over, sier Fossum.

– Det er ingen forstår logikken i denne forskjellsbehandlingen, og vi får ikke noe fornuftig svar heller.

Tidligere har han kontaktet Næringsdepartementet med spørsmål ordningen. Han trodde først det måtte være en feil, men fikk i svar at å betale avdrag på lån kan sammenlignes med å sette penger på sparekonto.

– Det blir litt håpløst, når verditapet på bussene har ligget på 75 prosent under pandemien, påpeker Fossum.

– Føler oss helt glemt

De tre bussjåførene frykter at differensieringen i støtteordningen, både når det kommer til lån og leasing-problematikken og når det gjelder utbetalings – forskjellen fra kommune til kommune, fører til at noen selskap kommer mye bedre ut av pandemien enn andre.

Dette til tross for at de driver med akkurat det samme, og har vært like hardt rammet av pandemien.

– Om vi får støtte eller ikke, får heller være. Men vi bør i det minste behandles likt, sier Fossum.

IHUGA: Arne Johan Fossum har skrevet brev til politikere, departementer, mediene og de aller fleste relevante instanser som han kunne komme på. Han synes det er vanskelig oppmerksomhet rundt situasjonen til turbussnæringen.

For snart ett år siden, den 11. mars 2021, var han med på å arrangere en demonstrasjon mot støtteordningen for sjåførene. Over 90 turbusser demonstrerte ved å kjøre på veiene i Oslo den dagen.

I ettertid har han skjønt at de kanskje ikke skulle vært så snille, og heller laget litt mer kø og bråk.

– Vi fikk knapt noe respons eller dekning. Vi føler oss helt glemt.

Næringsministeren: – Gjør inntrykk å høre historiene

VG har stilt næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) flere spørsmål vedrørende situasjonen til turbuss-selskapene og kompensasjonsordningen deres.

I en e-post til VG skriver han innledningsvis at han har stor forståelse for at mange bedrifter har vært i en vanskelig og fortvilt situasjon.

– Det gjør inntrykk å høre historiene til disse turbusselskapene. Vi håper at aktiviteten raskt vil ta seg opp igjen nå som de aller fleste smitteverntiltakene er borte, men dette er selvsagt noe vi vil følge nøye med på i ukene fremover, skriver Vestre videre.

Info Disse spørsmålene har VG stilt statsråden: Hvilke tanker gjør statsråden seg om situasjonen til denne yrkesgruppen?

Er kompensasjonsordningen, slik den er innrettet i kommunene i dag, problematisk?

Mener statsråden dagens ordning er tilstrekkelig for å ivareta denne bransjen i pandemitid?

Hvorfor er kun den ene finansieringsformen berettiget kompensasjon?

Hva har blitt gjort for å ivareta denne næringen under pandemien? Vis mer

Samtidig understreker næringsministeren at det i år er bevilget 20 milliarder i økonomiske kompensasjonsordninger.

– Den nasjonale kompensasjonsordningen dekker inntil 85 % av faste, unngåelige kostnader. Lønnsstøtteordningen dekker inntil 40.000 kroner per ansatt hver måned, skriver han.

Næringsministeren har ikke besvart VGs spørsmål om hvorfor kun den ene finansieringsformen, altså leasing, er berettiget kompensasjon.

Han presiserer dog at det per i dag er mulig for denne bransjen å få utsatt innbetaling av mva. og arbeidsgiveravgift.

– Vi håper og tror at disse og andre tiltak hjelper mange, men det betyr ikke at ordningene er perfekte. Derfor lytter jeg til alle innspill og tilbakemeldinger.