Mann i 50-årene pågrepet og siktet for nettovergrep

Politiet etterforsker en mann i 50-årene fra Viken for å ha betalt for direkteoverførte overgrep mot barn via Internett.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag ble den aktuelle mannen varetektsfengslet i fire uker etter å ha blitt fremstilt i en tingrett på Østlandet. Han er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, grov voldtekt av barn under 14 år og for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.

– Han nekter straffskyld, sier den overgrepssiktedes forsvarer, advokat Silje Margrethe Heidar, til VG. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I fengslingskjennelsen som er avsagt mot den overgrepssiktede mannen i 50-årene kommer det frem at politiet har tatt beslag i en PC og en mobil som tilhører ham.

Politiets gjennomgang av de to enhetene avdekket flere chatter «som synes å omhandle det å se direkteoverførte overgrep mot barn, herunder betaling for dette (...)», står det i kjennelsen.

Pc-en og mobilen avdekket også dokumentasjon som tilsynelatende beviser at den overgrepssiktede mannen i 50-årene har oppbevart og delt overgrepsmateriale.

les også Norsk politi: Over 400 på streamingside tilbød barn

«Rose»

I grunnlaget for varetektsfengslingen trekker tingretten også frem andre funn som er gjort på mannens PC og mobil:

** Chatter som tilsynelatende omhandler overgrep mot barn og hvor det fremstår som at overgrepsmateriale er delt over en periode fra 2014 og frem til august i år.

«Flere steder i materialet er det nevnt unge jenter, også ved benevning av

alder på disse, eksempelvis 7, 8 og 11 år.», står det i kjennelsen.

Den overgrepssiktede mannen i 50-årene har hevdet overfor politiet at de små overføringene som er gjort via betalingstjenesten PayPal må dokumentere at han umulig kan ha betalt for overgrep.

Retten er uenig i denne påstanden og viser blant annet til at han har erkjent å ha overført 10.000 bath (cirka 2500 norske kroner) til en person som omtales som «Rose».

Denne pengeoverføringen vises ikke på mannens betalingshistorikk i PayPal, noe som tyder på at han også har benyttet seg av andre betalingstjenester, skriver retten i kjennelsen.

les også Riksrevisjonen sterkt kritisk til politiets innsats mot datakrim

Tatt før

Tingretten på Østlandet mener det er nærliggende fare for bevisforspillelse dersom den overgrepssiktede mannen i 50-årene ikke hadde blitt varetektsfengslet.

Retten mener det er sannsynlig at han ville ha benyttet seg av muligheten til å slette lagret materiale fra tjenestene han har brukt og varsle eventuelle medskyldige i Norge eller andre land.

I fengslingsmøtet lørdag påpekte siktedes forsvarer at klientens enheter allerede var tatt i beslag og at han derfor var avskåret fra å slette noe fra disse enhetene,

Retten mente imidlertid at siktedes bruk av skytjenester vil gjøre det mulig for ham å slette bevis dersom politiet ikke har fått tilgang eller at en eller flere plattformer ikke er avdekket ennå.

Den overgrepssiktede mannen fra Viken har vært pågrepet av politiet tidligere, men nå er siktelsen mot ham utvidet og gjelder mer alvorlige forhold, skriver retten i kjennelsen.

Øst politidistrikt har ikke hatt anledning til å kommentere saken søndag kveld.