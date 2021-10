forrige



fullskjerm neste MØLLENBERG: Politi og ambulanse rykket ut lørdag kveld etter en person ble knivstukket på Møllenberg i Trondheim. 1 av 3 Foto: Ned Alley, NTB

To knivstikkinger i Trondheim – én alvorlig skadet

To personer er sendt til sykehus etter to knivstikkinger lørdag kveld. Ingenting tyder på sammenheng, sier politiet. Én person er så langt pågrepet etter den ene hendelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

To menn er kjørt til sykehus etter at politiet rykket til meldinger to ulike knivstikkinger i Trondheim sentrum lørdag kveld: én på Ila og én på Møllenberg.

– Vi har hatt to knivhendelser. For tidlig å konkludere, men ser ut som to separate hendelser. Men mye etterforskning igjen i begge saker, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til VG.

Til NRK opplyser politiets innsatsleder Jomar Sjøhagen at en mann er alvorlig skadet etter hendelsen på Møllenberg.

Operasjonsleder Bergstrøm sier til VG at de på knivstikkingen på Møllenberg, fremdeles jobber med å få oversikt.

– Vi har et ukjent antall observerte som vi ikke har kontroll på, sier Bergstrøm. Hun vil ikke kommentere skadeomfang på knivofferet, men beskriver hendelsen på Møllenberg som «en alvorlig voldshendelse».

Klokken 22.34 skriver politiet at de har pågrepet en person etter den andre knivstikkingen på Ila i Trondheim.

– Formentlig gjerningsmann pågrepet. Politiet har sperret av området rundt åstedet og har kontroll på stedet, skriver politiet på Twitter.

RYKKET: Politiet ved åstedet på Ila.

Politiet kjenner ikke til om det er en relasjon mellom personen som er pågrepet for knivstikkingen på Ila og personen som er fornærmet.

– Vi driver med fullt trøkk og avhør hos vitner. Vi styrker opp med flere etterforskere, sier han.

Alvorlig skadet

Politiet rykket først ut etter melding om knivstikking på Møllenberg i Trondheim lørdag kveld.

En person er skadet, skrev politiet på Twitter klokken 21.10 lørdag.

Politiet bevæpnet seg som følge av hendelsen.

Klokken 22.22 lørdag melder politiet at enda en person har blitt knivstukket i Trondheim. Denne gangen på Ila.

Denne personen er også kjørt til St. Olavs hospital.

Skadeomfanget for den ene fornærmede som også skal være knivstukket, er fremdeles uavklart, opplyser operasjonsleder. Begge de fornærmede er menn.

– Begge er på sykehuset.

BEVÆPNET: Politiet i Trondheim rykket ut med våpen etter knivstikkingen på Møllenberg lørdag.

– Søker dere etter flere gjerningspersoner?

– Vi holder alle muligheter åpne. På nåværende tidspunkt tror at vi har gjerningspersonen på Ila. Men vi søker fortsatt på Nedre Møllenberg gate med fullt trykk.

– Er det fare for personer i området?

– Nei, det vil jeg absolutt ikke påstå. Det virker som to isolerte hendelser. På Ila har vi kontroll, sier operasjonslederen.

Politiet fikk melding om den første knivstikkingen via AMK klokken 21.03.

– Nødetatene var på stedet kort tid etterpå, sier operasjonsleder til VG klokken 21.36.

Politiet har sperret av et område rundt Nedre Møllenberggate og Gamle Kongevei. Ved 21.30-tiden skrev politiet de at de jobbet aktivt på stedet med å samle vitner og at de søker i nærområdet.

Ifølge vitner VG har snakket med skal politiet og ambulanse ha kommet frem med store mannskaper til stedet omtrent fem minutter etter hendelsen på Møllenberg.

Vitnene løp ut for å hjelpe etter å ha hørt skrik. De nådde frem til gjerningsstedet i forkant av politiet.