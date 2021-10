MØLLENBERG: Politi og ambulanse rykket ut lørdag kveld etter en person ble knivstukket på Møllenberg i Trondheim.

To knivstikkinger i Trondheim

To personer er sendt til sykehus etter to knivstikkinger lørdag kveld. Uvisst om det er sammenheng, sier politiet. Ingen er så langt pågrepet etter hendelsene.

Klokken 22.34 skriver politiet at de har pågrepet en person etter knivstikkingen på Ila i Trondheim.

– Formentlig gjerningsmann pågrepet. politiet har sperret av området rundt åstedet og har kontroll på stedet, skriver politiet på Twitter.

Politiet rykket først ut etter melding om knivstikking på Møllenberg i Trondheim lørdag kveld.

En person er skadet, skrev politiet på Twitter klokken 21.10 lørdag.

Politiet har bevæpnet seg som følge av hendelsen.

Skadeomfanget for personen som skal være knivstukket, er ukjent. Personen er kjørt til sykehus i ambulanse

– Vi fikk melding om hendelsen via AMK klokken 21.03, og nødetatene var på stedet kort tid etterpå, sier operasjonsleder til VG klokken 21.36.

– Hvilke skader har fornærmede og hva er skadeomfanget?

– Det kan jeg ikke kommentere nå.

Politiet har sperret av et område rundt Nedre Møllenberggate og Gamle Kongevei. Ved 21.30-tiden skriver de at de jobbet aktivt på stedet med å samle vitner og at de søker i nærområdet.

VG har også vært i kontakt med krimvakten, som på nåværende tidspunkt ikke vil uttale seg.

Klokken 22.22 lørdag melder politiet at enda en person har har blitt knivstukket i Trondheim. Denne gangen på Ila.

Tidligere meldte politiet om en annen knivstikking av en person på Møllenberg i Trondheim. Denne personen er også kjørt til St. Olavs hospital. Heller ikke for denne personen er skadeomfanget kjent.

Politiet skriver på Twitter at det er uvisst om de to knivstikkingene har noen sammenheng.

VG har lørdag kveld forsøkt å komme i kontakt med politiet i Trøndelag, uten å lykkes. VG snakket sist med politiet klokken 21.36.