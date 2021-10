MYE SNØ PÅ VEI: Opp mot 20 centimeter snø kan dale ned i fjellet onsdag ettermiddag, som her på Strynefjellet der snøfillene var begynt å komme tirsdag.

Mye snø i fjellet i Sør-Norge onsdag

Vinteren kommer feiende over Sør-Norge onsdag ettermiddag med snø ned i 500 meter og kraftig vind. Sørg for å være godt skodd både på fire hjul og på to ben i høstferiefjellet.

Av Karin Muri

Publisert: Nå nettopp

Det er meldt såpass mye nedbør i form av snø og sterk vind, at utfordringer kan oppstå for bilister og høstferierende i fjellet. Derfor har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel.

– Det er tidlig i sesongen og mange kjører fortsatt med sommerdekk og er ikke helt klare for vinter, derfor legger vi terskelen for farevarsel litt lavere enn senere i sesongen, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Det er fortsatt høstferie i deler av Norge, og mange har lagt feriedagene til fjellet.

Et kraftig lavtrykk er i ferd med å bygge seg opp ved Island og forsterker seg på sin vei østover mot Norge, og ender opp som ruskevær i Sør-Norge siste del av onsdagen.

Mest snø er ventet i de vestlige høyfjellstraktene og på fjellovergangene som vest i Jotunheimen og på Strynefjellet, der det kan komme mellom 5–15 centimeter snø, 20 centimeter i de mest utsatte områdene.

– Så der må det nok brøytes litt, sier meteorolog Per Egil Haga.

Vinden vil først slå inn på Vestlandet, på kysten av Sogn og Fjordane og på kysten av Sunnmøre med sørlig sterk kuling og liten storm i kastene, 18–22 m/s.

Snøen vil trolig også komme på Østlandet over 500 meter, i øvre del av Telemark, øvre del av Buskerud og nord i Innlandet fylke.

Både Nordland og Troms får også hvitt dryss i morgen, nesten helt ned i fjæresteinene. Sammen med en vestlig værtype og kjølig vær.

FJELLOVERGANG: Tirsdag hadde et lett snødekke lagt seg ved Dyranut 1245 m.o.h. på riksvei 7 over Hardangervidden. Onsdag er det ventet mye mer.

Raskt over på regn

Men ikke før har vinteren vært på besøk, så kommer mildværet veltende inn sammen med lavtrykket. Da må man over 1600 meter for å se snøen lave ned.

– Hele veien fra Rogaland til Trøndelag går nedbøren raskt over til regn, først i sørvest natt til torsdag. Senere lenger nord og i øst.

På baksiden av lavtrykket som kommer inn, er det ventet kraftig vind fra nord.

Det blir ruskevær i Sør-Norge både onsdag, torsdag og fredag.

– Vi opplever en liten smak av vinter og det har vært frost mange steder i Sør-Norge natt til tirsdag. Tynset var kaldest med -3,6 grader. I Oslo lå nattetemperaturen på 0,2 grader på Bygdøy, sier Haga.

Men det er fortsatt høst. Først når dagmiddeltemperaturen går under null grad, definerer vi det som vinter. I Oslo skjer det vanligvis rundt 1. desember. Foreløpig ligger den på 7,2 grader – et godt stykke unna vinter.