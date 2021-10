PÅ TUR I EUROPA: Åse Marie Hansen Kalleland (72) og ektemannen Jan Birger Hansen (62) er på bobiltur til Spania. Lørdag hadde de en skremmende opplevelse i Frankrike.

Norsk ektepar på bobiltur i Frankrike: − Vi ble beskutt

Ekteparet fra Haugesund hadde nettopp tatt av fra motorveien øst i Frankrike da de hørte et høyt smell. Da de stoppet for å sjekke bobilen, oppdaget de det de er sikre på er et kulehull i siden på kjøretøyet.

– Vi ble beskutt, det er vi overbevist om. Det var en veldig skremmende opplevelse, sier Åse Marie Hansen Kalleland (72) til VG.

Hun og ektemannen Jan Birger Hansen (62) kjørte sørover i Frankrike på vei til langtidsferie i Spania da de plutselig hørte et høyt smell ved 14-tiden lørdag.

De tror de kan ha vært utsatt for et forsøk på landeveisran.

– Jeg tør ikke tenke på hva som kunne ha skjedd om vi hadde punktert og kjørt av veien. Det kunne gått veldig galt.

Hendelsen skjedde i nærheten av byen Luxeuil les-Bains, tre timers kjøring fra Lyon.

– Vi hørte et høyt smell. Vi skjønte ikke hva som skjedde, men turte ikke å stoppe. Vi har jo hørt historiene om veipirater som kan ta drastiske midler i bruk for å rane bilister, sier hun.

Dette bildet er tatt fra innsiden i bobilen.

Etter å ha kjørt rundt 20 minutter, stoppet ekteparet på en bensinstasjon. Der oppdaget de et hull i døren på bobilens høyre side.

– Kulen har gått inn en og en halv meter bak passasjersetet, der jeg satt. Den traff i høyde med dekkene, sier Åse Marie.

Ekteparets bobil har vannbåren gulvvarme, og en tank med kjølevæske som varmes opp og sirkulerer i et rørsystem. Hansen Kalleland sier at denne tanken var tom da de stoppet på bensinstasjonen.

– Det fløt vann på gulvet, sier hun.

VG har lagt bilder av hullene frem for den pensjonerte kriminalteknikeren Leif Øren, som har jobbet 38 år som skytevåpen- og åstedsgransker i Kripos.

Han sier at hullet i døren er tilnærmet rundt og at størrelsen i fiberarmeringen kan passe med et finkalibret prosjektil, for eksempel kaliber .22 (5,6 mm), eller kaliber 7,62 mm, som har truffet rett på.

Øren sier hullet i fiberarmeringen i den innvendige skaden er noe avlangt som kan passe med et prosjektil som har truffet mer eller mindre på tvers.

– Dette kan passe med et skrått anslag eller et prosjektil uten stabilitet, som gjerne skyldes at prosjektilet har truffet noe annet først. Hullene kan således være forårsaket av prosjektil. For å få dette avklart må skaden undersøkes kriminalteknisk.

HULL I DØREN: Ekteparet fra Haugesund hadde overnattet i Moseldalen i Tyskland og befant seg i en 80-sone utenfor Lyon da de hørte et høyt smell lørdag ettermiddag. Da de stoppet bobilen oppdaget de det de er sikre på er et kulehull.

Åse Marie Hansen Kalleland sier at de forsøkte å kontakte politiet, men at de ikke fikk kontakt med noen som behersket engelsk.

– Vi ble satt over til en annen person, men hørte bare summing, og ingen svarte. På bensinstasjonen kunne de heller ikke engelsk, sier hun.

Ekteparet har fundert på om prosjektilet kan ha kommet fra våpenet til en jeger som bommet grovt, men dette mener de er lite sannsynlig,

– Jeg kan ikke skjønne at noen jakter så nær en bilvei. Vi har hørt at bobilen til nederlandsk par ble beskutt denne uken, og det har også vært hendelser med gassing og ran av bobilturister i landet.

For to år siden skrev VG om en norsk familie som ble dopet ned og rundstjålet mens de sov i bobilen sin utenfor Antibes i Frankrike.

Britiske medier har de siste årene fortalt om flere par som er blitt gasset og ranet i campingbilene sine på ferie i Frankrike.

Hansen Kalleland sier de ikke har funnet noe prosjektil i bobilen. Hun mener kulen kan ha gått inn i gulvet, som er bygget opp fra et trappetrinn.

Ekteparet fra Haugesund har hatt bobil i 14 år. Etter at de ble pensjonister, har de kjørt flere ganger på langtur i Europa.

– Dette er tredje gangen vi kjører til Spania med bobil. Det er en helt fantastisk måte å feriere på, men det som skjedde lørdag har satt en støkk i oss.

HØRTE HØYT SMELL: Ekteparet er overbevist om at det var en kule som traff bobilen deres i Frankrike lørdag. Da de stoppet bilen oppdaget de en lekkasje inne i bilen.

Da VG snakket med Hansen Kalleland søndag morgen, var de på vei mot Spania. Der skal de være til slutten av november.

– Mandag må vi finne et verksted for å få reparert skadene på varmesystemet. Vi kommer til å trenge varme i bilen, sier hun.

Ekteparet opplyser at de har kontaktet forsikringsselskapet i Norge etter hendelsen.

President Jan Utengen i Norges Bobilforening sier til VG at han aldri har hørt om norske bobilturister som er blitt beskutt på tur i utlandet.