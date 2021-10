HVITT: Her kommer snøen i Sør-Norge. Nord i landet kan nedbøren ende som snø helt ned til fjæra.

Været blir kaldere – nå kommer snøen

Meteorologisk institutt varsler søndag at det allerede mandag er kaldt vær og snø i vente flere steder i landet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– En mild oktobersøndag på hele fastlandet, men nå er det kaldere luft på vei. I Sør-Norge må man belage seg på snø ned mot 600-800 meter over havet, mens man i Nord-Norge kan få snø helt ned i fjæresteinene utover i uka, skriver meteorologisk institutt på Twitter.

Også Trøndelag og Møre og Romsdal kan forvente snø på steder ned mot 600–800 meter over havet, mens man på Vestlandet sør for Stad får snø på områder over 800–1000 meter over havet.

Temperaturene fortsetter å synke fra mandag, men sør i landet kan det komme blaff av varmere vær. Værtypen vil ifølge meteorologene likevel generelt bli kaldere fremover.

Anbefaler vinterdekk

– Det er jo en gradvis overgang til kaldere vær nå i hele landet. Allerede fra mandag av. For Sør-Norge sin del vil nedbøren gå over til snø ved fjellovergangene fra natt til i morgen, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til VG.

Hun sier vinterdekk derfor er det lureste for de som skal krysse i overgangene.

– Hvis man skal reise med sommerdekk, bør man komme seg av gårde så fort som mulig. Før natta. Skal du passere senere i uka, er det bare å bytte til vinterdekk, for å være på den sikre siden, sier meteorologen.

Har man skiftet dekk, trenger ikke reisen over fjellet by på særlige problemer. Det er ikke meldt store snømengder eller sterk vind ved overgangene.

– Det blir nok ikke noe problem om man har vinterdekk, men sommerdekk er ikke noen god idé, presiserer Moxnes.

– Ikke uvanlig

I Nord-Norge kan det altså bli snø helt ned til fjæra, og meteorolog Moxnes sier lufta i nord vil holde seg kjølig utover uken.

– I Nord-Norge vil det kunne nærme seg vinter i lavlandet. Det er ikke uvanlig sånn vær som vi får nå, sier Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt

– I Sør-Norge vil det derimot ikke bli vinter i lavlandet med det første. Men vi har hatt en mildere værtype tidligere i oktober. Da vil det kanskje kunne kjennes litt ekstra vinterlig, sier hun.