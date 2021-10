AP-STRID: Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap) kommer med sterke anklager mot partikamerat og statsminister Jonas Gahr Støre i sin nye bok.

Thorbjørn Jagland i ny bok: Anklager Støre for Kina-press

Tidligere leder i Den norske Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, skriver i sin nye bok at han «reagerte sterkt» på det han opplevde som press fra Jonas Gahr Støre om å ikke gi fredsprisen til Kina-kritiker.

Angrepet på nylig påtroppet statsminister Jonas Gahr Støre knyttes til at Nobelkomiteen ga den kinesiske menneskerettsforkjemperen Liu Xiaobo Nobels fredspris i oktober i 2010.

Tidligere statsminister Jagland (Ap) ble i 2009 valgt til leder i Den norske nobelkomiteen og utover i 2010 ble det kjent at Liu Xiaobo var mulig kandidat til å motta fredsprisen.

Han forteller at kineserne ikke la bånd på seg:

Jagland skriver at en kinesisk viseutenriksminister for europeiske saker ba om et møte med ham i Strasbourg, hvor Jagland var fersk generalsekretær i Europarådet, etter at han hadde gitt seg i norsk politikk i 2009. Det var ikke Europaråd-toppen hun ville møte. Hun ville møte og advare Jagland i kraft av at han var leder i komitéen som deler ut fredsprisen - den kanskje mest prestisjetunge prisen i verden.

– Støre la armen rundt meg

Jagland skriver at de visste det ville skape reaksjoner hvis Liu Xiaobo fikk fredsprisen, men han trodde ikke han ville bli presset av sine egne:

«Det toppet seg da utenriksminister Jonas Gahr Støre under en mottakelse i Oslo rådhus la armen rundt meg og sa: «Dere har vel ikke tenkt å ødelegge vårt forhold til dette store landet?»

Jagland skriver at han reagerte kraftig.

«Jeg sa ingenting, men reagerte sterkt inni meg. Det var jo norske myndigheters politikk å ikke blande seg inn i komiteens beslutninger. Noe slikt ville sette komiteen i en håpløs situasjon.

TOM STOL: Liu Xiabo kunne ikke komme til Oslo for å motta fredsprisen. Hans stol sto tom.

– Mer akutt

Støre var populær utenriksminister på den tiden, i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Jagland skriver at Støre ikke ga seg, men fortsatte med politisk press for å unngå at Liu Xiaobo fikk fredsprisen.

«Det ble mer akutt rett over sommeren», skriver Jagland:

«Jeg deltok som vanlig på høynivåuken i FNs generalforsamling. En av dagene jeg var på vei inn i bygningen møtte jeg Støre i parken utenfor.

Jagland skriver at Støre kom rett fra et møte med Kinas utenriksminister.

«Han benyttet sjansen til å fortelle at utenriksministeren hadde sagt at forhandlingene mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale ville stoppe opp hvis fredsprisen gikk til en kinesisk dissident», skriver Jagland.

– Ikke vakkert syn

Støre sa, ifølge Jagland, også at Kina gjorde det klart at menneskerettighetsdialogen ville bli brutt.

Jagland skriver at han rapporterte dette til komiteen.

Han skriver at han reagerte kraftig på forsøket på innblanding fra selveste utenriksministeren - hans partifelle.

«Det var ikke noe vakkert syn. Det offisielle Norge hadde i årevis bedyret at Den norske nobelkomité var helt uavhengig, men forsvarte den ikke når det virkelig gjaldt. Dette ble en ildprøve for nobelkomiteen», skriver Jagland.

KRITIKER: Liu Xiabo ble arrestert i 2009, og døde i 2017.

– Enda viktigere

Han forteller at de bare underbygget den beslutningen de hadde tatt.

«Vi hadde tatt vår beslutning og var klar over konsekvensene lenge før dette presset kom på bordet. Og nå var det enda viktigere at prisen gikk til Kina»:

«Hvis den ikke gjorde det, og det i etterhånd ble kjent at både norske og kinesiske myndigheter hadde drevet utilbørlig press mot komiteen, ville i virkeligheten nobelkomiteens prestisje som verdens samvittighet være død og begravet», fastslår Jagland.

Han sier at det var verdt det, selv om de økonomiske konsekvensene for norsk eksportindustri ble tøffe.

«Dette ble et av de stolteste øyeblikkene i nobelhistorien, som en avis skrev. Som alle vet, ble raseriet mot Norge mer voldsomt enn noen av oss kunne forutse og varte lenger enn noen kunne tenke. Kina brukte sin makt. For meg ble dette det endelige beviset på at vi gjorde riktig valg».

Skryter av Kongen

Med Kong Harald får skryt.

«Den eneste som har holdt tunga rett i munnen, er H.M. Kongen», skriver Jagland.

Han forteller at hvert år hadde han audiens på Slottet for å overlevere innbydelser til seremonien i rådhuset, til nobelbanketten og til nobelkonserten.

«Han hadde selvfølgelig fått med seg bråket og presset fra kineserne og sa bare nøkternt at han ikke ville gjenta det som skjedde da Ossietzky fikk prisen», men henvisning til den tyske fredsarbeideren, Carl von Ossietzky, som fikk prisen under nazistisk fangenskap i Hitlers Tyskland i 1936.

Da valgte kong Haakon etter press fra regjeringen å ikke møte opp på seremonien.

«Jeg vil møte opp hver gang uansett hvem som får prisen», sa kongen til Jagland og la til:

«Ved å møte opp hver gang blir jeg en nøytral gratulant. Jeg gjør det som vanlig høflighet tilsier når noen mottar en pris.»

Boken har fått navnet «År i fred og ufred» den andre boken i Jaglands planlagte biografirekke på tre bøker.

Støre satt tirsdag formiddag i regjeringskonferanse og har foreløpig ikke besvart VGs spørsmål.