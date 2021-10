KRITISK: Nakstad trodde vaksineoppslutningen blant helsepersonell ville vært høyere enn den er.

Nakstad om uvaksinert helsepersonell: − Problematisk

Den assisterende helsedirektøren mener det er naturlig at uvaksinerte i helsetjenestene blir omplassert hvis de har kontakt med sårbare pasienter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det er helseetisk problematisk å gå til jobb og behandle pasienter hvis man ikke er vaksinert mot covid-19. Man kan ikke pålegge folk å vaksinere seg, men det er etisk problematisk fordi man kan utsette pasienter for risiko, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Én av ti helsearbeidere er ikke fullvaksinert. Noen av de uvaksinerte har endt opp med å smitte sykehjemsbeboere, som førte til at de døde. Nakstad hadde trodd flere av disse ville la seg vaksinere:

– Vi ser at helsepersonell i visse deler av helsetjenesten ikke er vaksinert i samme grad som resten av befolkningen og hadde nok forventet at de var blant dem som hadde høyest vaksinasjonsgrad av alle yrkesgrupper.

Sendte ut brev

Helsedirektoratet kom torsdag med en presisering til alle kommuner om hvordan de skal forholde seg til uvaksinert helsepersonell.

Der skriver de blant annet at man kan omplassere uvaksinert helsepersonell hvis det er strengt nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester. I tillegg kan det vurderes ekstra smitteverntiltak for uvaksinerte, der det i dag ikke brukes.

– Hvorfor kom dere ikke med tydeligere råd før det begynte å skje smitte fra uvaksinerte?

– Tidligere var ingen, heller ikke helsepersonell, vaksinert, og da var smittevernutstyr det eneste effektive tiltaket. Nå som vi har kommet gjennom et vaksinasjonsprogram der 90 prosent av de over 18 år er vaksinert, er situasjonen en helt annen.

– Omplassering naturlig i mange tilfeller

Et eksempel på at omplassering er forsvarlig, er nær kontakt med sykehjemsbeboere, mener han:

– Alle som har kontakt med spesielt utsatte grupper som kan bli alvorlig syke, bør være vaksinert og følge smittevernrutiner. Omplassering vil være en naturlig løsning i mange tilfeller hvis de velger ikke å vaksinere seg og har arbeidsoppgaver som medfører smitterisiko.

Hvorfor sier dere ikke heller at man skal omplassere når helsepersonell behandler visse grupper?

– – Både å pålegge testing og opplyse om vaksinasjonsstatus, er kontrolltiltak basert på arbeidsmiljølovgivningen, og begge deler kan kreves om situasjonen er tungtveiende og vil løses ved at slik informasjon gis. Det må være saklig behov og forholdsmessig gitt de helsekonsekvensene det kan medføre for pasientene. For flere pasientgrupper kan det foreligge tungtveiende grunner til å be om vaksinestatus og for å innføre tilpassede arbeidsoppgaver så ansatte ikke kommer i kontakt med utsatte pasienter.

Åpner dere ikke opp for tolkning i brevet?

– – Her må man inn og vurdere nødvendighet og forholdsmessighet i det enkelte tilfellet, og vurdere hvordan smittevernet skal ivaretas for å sikre forsvarlig helsehjelp uten økt smitterisiko.

Hva med de som har nær kontakt med sykehjemsbeboere, men bruker smittevernutstyr?

– Det kommer an på sykehjemsbeboeren og hvilken type nærkontakt det er. I utgangspunktet er det problematisk og ofte forbundet med økt risiko hvis uvaksinerte jobber tett på sykehjemspasienter.

Kontakt med pasienter med redusert immunforsvar, for eksempel på kreftavdelinger, er et annet eksempel der det å være uvaksinert ikke er forenlig med pasientnært arbeid.

LEDER: Lill Sissel Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Sykepleierforbundet: Utrygghet blant sykepleiere

Lill Sissel Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, sier forbundet var med på å løfte denne problemstillingen:

– Dette har vært stilt spørsmål om blant sykepleiere som beskrevet en viss utrygghet og konflikter. Vi har derfor spilt det inn til myndighetene for å klargjøre regelverk. Regelverket er for diffust. Derfor har vi nå løftet problemstillingen til høyere hold, så det nå er det lettere å forholde seg til.

Det er fortsatt ikke lov å kreve vaksinasjonsstatus, men nå kan arbeidsgiver tolke at de ikke er vaksinerte dersom de ikke oppgir om de har tatt vaksinen eller ikke, ifølge de nye presiseringene fra direktoratet.

– Det er alltids noen som er gravid eller av andre grunner ikke skal eller kan ta vaksinen, men det er veldig god vaksinedekning blant sykepleierne generelt. 93 prosent er fullvaksinerte. Vi mener også at arbeidsgiverne bør legge til rette for at de som mangler vaksine skal kunne ta den i arbeidstiden.

– Men vi presiserer at vaksinen må være frivillig.