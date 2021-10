MASSEDRAP: Fem personer ble drept i Kongsberg onsdag kveld.

Vurderer løpende å anmelde seg selv til Spesialenheten

Den første patruljen på stedet hadde med seg verneutstyr, men tok det ikke på seg. På stedet ble patruljen beskutt, og Espen Andersen Bråthen (37) slipper unna.

Publisert: Nå nettopp

Ut fra det politiet vet på nåværende tidspunkt, er det sannsynlig at alle de fem drepte, ble drept etter den første kontakten politiet hadde med Bråthen.

Det tok 34 minutter fra politiet fikk de første meldingene om angrepene i Kongsberg klokken 18.13 onsdag kveld, til Espen Andersen Bråthen ble pågrepet.

Den første patruljen var i kontakt med Bråthen fem minutter senere, klokken 18.18, men de kom ikke i posisjon til å pågripe ham.

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at de løpende vurderer om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten.

– Om vi kommer over opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å starte etterforsking mot oss, så sender vi saken til Spesialenheten - enten i form av konsultasjon eller anmeldelse.

Politidistriktet varslet Spesialenheten onsdag kveld om at de hadde avfyrt et varselskudd i forbindelse med pågripelsen av Bråthen.

– Vi har vært opptatt av å gi informasjon til den informasjonen som Spesialenheten har behov for, og så er det opp til dem å vurdere om det er grunnlag for å starte etterforsking eller ikke.