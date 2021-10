MASSEDRAP: Fem personer ble drept i Kongsberg onsdag kveld.

Politimester: Første patrulje hadde med seg verneutstyr – tok det ikke på seg

Den første patruljen valgte å gå rett i aksjon og la igjen verneutstyret i bilen. Inne på butikken ble de beskutt, og Espen Andersen Bråthen (37) slapp unna.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ut fra det politiet vet på nåværende tidspunkt, er det sannsynlig at alle de fem drepte, ble drept etter den første kontakten politiet hadde med Bråthen.

Det tok 34 minutter fra politiet fikk de første meldingene om angrepene i Kongsberg klokken 18.12 onsdag kveld, til Espen Andersen Bråthen ble pågrepet.







Den første patruljen var i kontakt med Bråthen fem minutter senere, klokken 18.18, inne på Coop-butikken.

Patruljen var i forkant av dette orientert om at det var besluttet bevæpning. Patruljen var bevæpnet da de gikk inn, men hadde ikke på seg vernestyr.

Ifølge våpeninstruksen skal verneutstyr være tilgjengelig i patruljebil når det er besluttet bevæpning. Det ble besluttet at oppdraget skulle være bevæpnet kort tid etter at den første meldingen kom inn til politiet 18.13.

Våpeninstruksen § 3–1 (3) Instruksen sier at verneutstyr skal være tilgjengelig og benyttes når bevæpningsbeslutning er gitt, med mindre tjenestens art tilsier noe annet. Dette innebærer at taktisk vernevest og tilhørende hjelm, skal medbringes i patruljebilen. Utstyret skal benyttes både i forbindelse med planlagt innsats og ved akutte hendelser. Bestemmelsen i våpeninstruksen gjør at det må foretas vurdering om bruk av verneutstyr i alle oppdrag. Beskrivelser av politiets verneutstyr, herunder beskyttelsesvester, hjelm og skjold finnes i utredningens vedlegg 3. Vis mer

– Alle operative patruljekjøretøy er utstyrt med våpen og verneutstyr. Patruljemannskapet kjører ikke med våpen på seg eller tungt verneutstyr som det her er snakk om, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt, og fortsetter:

– Det betyr at i en aksjon må de stoppe og kle på seg dette verneutstyret. Da blir det en taktisk vurdering om de skal ta det på seg eller gå rett i aksjon. Er det viktigere å gå rett i aksjon eller få på seg verneutstyret og gjøre mer? Den første patruljen gikk rett inn og tok ikke på seg verneutstyr, sier politimesteren.

Han bekrefter at utstyret var tilgjengelig i patruljebilen.

«Skal være tilgjengelig og benyttes»

Våpeninstruksen sier at verneutstyr skal være tilgjengelig og benyttes når det er besluttet bevæpning på oppdrag, med mindre «tjenestens art tilsier noe annet». Dette innebærer at taktisk vernevest og tilhørende hjelm, skal medbringes i patruljebilen.

– Hva slags verneutstyr hadde patruljen på seg da de gikk inn i butikken?

– Detaljert vet jeg ikke, men de fleste patruljer kjører rundt med lettvest, sier politimesteren.

Ett minutt før patruljen påtreffer Bråthen for første gang, blir PLIVO iverksatt etter at flere meldinger var kommet inn til politiet. PLIVO innebærer at politiet skal aksjonere umiddelbart for å hindre at menneskeliv går tapt.

– Da er det ikke mange sekunder før første patrulje er på stedet. Da de kommer til stedet, går de rett inn og agerer med én gang.

Den andre patruljebilen, bestående av én tjenestemann, kom til stedet kort tid etterpå.

Sæverud sier at de har loggført at totalt 22 patruljer var involvert i oppdraget før Bråthen ble pågrepet, men sier at flere også var på vei.

Vurderer løpende anmeldelse

Politimesteren sier til VG at de løpende vurderer om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten.

– Om vi kommer over opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å starte etterforskning mot oss, så sender vi saken til Spesialenheten – enten i form av konsultasjon eller anmeldelse.

Politidistriktet varslet Spesialenheten onsdag kveld om at de hadde avfyrt et varselskudd i forbindelse med pågripelsen av Bråthen.

Spesialenheten opplyste torsdag at de ikke har iverksatt etterforskning, men at de vil innhente informasjon fra politiet for å skaffe seg et bedre bilde av hva som har skjedd. Dette med bakgrunn i at Spesialenheten hadde fått opplysninger torsdag blant annet om at det tok tid fra politiet kom til stedet og frem til Bråthen ble pågrepet.

Politimester Sæverud sier til VG fredag:

– Vi har vært opptatt av å gi informasjon til den informasjonen som Spesialenheten har behov for, og så er det opp til dem å vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning eller ikke.