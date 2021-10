SPENT PÅ MINISTER: Edvard Botterli Udnæs er leder av Elevorganisasjonen. Han er spent på hvem som blir ny kunnskapsminister - og dermed ansvarlig for fraværsgrensen.

Fraværsgrensen fjernes ikke - elev-organisasjon reagerer

Elevorganisasjonen er irritert på at Hurdalskameratene ikke fjerner fraværsgrensen i videregående.

Av Frank Ertesvåg

Publisert:

I Hurdalsplattformen skriver Sp og Ap at en ny Støre-regjering vil forbedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk.

Samtidig skal reglementet bli «mer rettferdig for elevene og legge opp til økt gjennomføring.»

Udnæs mener formuleringen er uklar - og dermed gir en uklar retning på hva en ny regjering egentlig vil.

– Fraværs-formuleringen er rar og gir egentlig ingen noen seier. Vi vet fortsatt ikke hva de vil med fraværsgrensen, sier lederen i Elevorganisasjonen til VG.

KAFFE OG BOLLER: Hurdalskameratene Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre avbildet i en av mange kaffepauser under regjeringsforhandlingene i Hurdal.

I den påtroppende regjeringens plattformdokument tegnes det opp en styrking av både yrkesfagopplæringen, bedre utstyrstilgang og mer praktisk tilnærming til undervisning blant annet i ungdomsskolen.

Men Udnæs skulle gjerne sett mer konkrete formuleringer om hva en ny regjering synes om- og vil gjøre med fraværsreglene som den avtroppende regjeringen innførte.

– Kan det være at Støre-regjeringen er besnæret av at fraværet har gått tydelig ned etter innføringen av fraværsgrensen?

– Det kan virke sånn, at Høyre har gjort en god jobb med å fortelle om hvor effektiv fraværsgrensen har vært. Men det er ikke mulig å forbedre fraværsreglene uten å fjerne stryk-sanksjonen ved brudd på fraværsgrensen, svarer Udnæs.

Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke får karakter i faget dersom det udokumenterte fraværet overstiger ti prosent.

Høyres tidligere skoletalsperson Mathilde Tybring-Gjedde, mener det ikke er grunn for henne til å innkassere en seier for å beholde fraværsgrensen.

– Den blir nok endret. Dersom de for eksempel sier at foreldre kan skrive under på elevers sykmelding, så betyr det at alle 18-åringer i videregående kan skrive egenmelding. Dersom de i tillegg innfører mer skjønn til hver skole, så har de i realiteten undergravd fraværsgrensen, sier Tybring-Gjedde.

Sist mandag, den 11. oktober ble den vanlige fraværsgrensen gjeninnført etter pandemien. Nå må alle elever i den videregående skolen vise frem legeerklæring ved sykdom for å få gyldig fravær.

Så langt i pandemien har det vært et unntak for dette på grunn av forskjeller i smittesituasjonen i Norge.

Både Elevorganisasjonen og rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole i Oslo uttalte seg nylig svært kritisk til den avtroppende regjeringens gjeninnføring.

– Det er en krevende dobbeltkommunikasjon å si «Vær hjemme ved symptomer, men kom på skolen fordi det finnes en fraværsgrense på 10 prosent», sa rektoren til NRK.