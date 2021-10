MASSEDRAP: Fem personer ble drept da Espen Andersen Bråthen (38) gikk til angrep med stikkvåpen i Kongsberg forrige uke.

Beredskapsdirektør om alvorlig psykisk syke: − En utfordring i hele Politi-Norge

I 2017 ble det vanskeligere å underlegge pasienter tvungen psykisk helsehjelp. Nå peker beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Tone Vangen, på at lovendringen kan ha gjort samfunnet mer utrygt.

– Det er en lovendring med de beste intensjoner, men kan den ha ført til en reduksjon i tryggheten i samfunnet? Vi har ikke svar på det, men det er grunnlag for å ta debatten, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD), Tone Vangen, til VG.

I 2017 ble det gjort endringer i lov om psykisk helsehjelp, og det ble blant annet innført krav om at pasienter må mangle samtykkekompetanse for å underlegges tvungen helsehjelp i psykiatrien, med mindre vedkommende er til fare for eget eller andres liv og helse.

I kjølvannet av lovendringen har politiet opplevd en markant økning i antall oppdrag knyttet til psykiatri. Antall oppdrag økte fra 37.130 i 2016 til 53.219 i fjor, som tilsvarer en økning på drøye 43 prosent.

– Økningen i psykiatrioppdrag oppleves som en utfordring i hele politi-Norge. Bildet som tegner seg nå er så markant negativt med tanke på utviklingen, at vi er nødt til å ta opp denne debatten, mener beredskapsdirektøren.

Lov om psykisk helsehjelp Med virkning fra 1. september 2017 ble manglende samtykkekompetanse et vilkår for tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. I praksis betyr lovendringen at samtykkekompetente pasienter kan avslå tilbud om behandling og oppfølging i psykisk helsevern. Dette gjelder pasienter som ikke utgjør fare for eget liv eller andres liv eller helse. Pasienter som etter en tids behandling gjenvinner sin samtykkekompetanse kan også avslutte behandlingen etter eget ønske. Kilde: Helsebiblioteket Vis mer

Tror drap kunne vært unngått

Onsdag forrige uke drepte Espen Andersen Bråthen (38) fem mennesker med stikkvåpen i Kongsberg.

Politiets hovedhypotese er at han var psykisk syk under angrepet. I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen, men flere av hans barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren har varslet at de har opprettet tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

BEKYMRET: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, uttrykte stor bekymring for voldspotente psykisk syke i vinter.

Allerede i februar skrev politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, et brev til Politidirektoratet hvor han uttrykte alvorlig bekymring over psykisk syke personer med stort voldspotensiale.

– Det er sannsynlig at flere alvorlige voldssaker, også drap, kunne vært unngått. Vi mener at informasjonen med styrke peker i retning av at lovendringen i alle fall er en sterkt medvirkende faktor.

Politimesteren hadde da registrert en kraftig økning i antall oppdrag som politiet på Vestlandet måtte rykke ut til som gjaldt psykiatri: Fra 1738 oppdrag i 2016 til 3323 i 2020. Det var også en tredobling av antallet av disse oppdragene hvor politiet var gitt bevæpning.

I 2019 og 2020 hadde distriktet henholdsvis 7 og 5 drap og tre drapsforsøk. Flere av disse ble begått av personer med historikk innen psykiatri, og flere av gjerningspersonene var psykotiske på gjerningstidspunktet.

– For oss ser det ut som om en lovendring med de beste hensikter - å ta ned risikoen for unødig tvangsbruk i psykiatrien - kan ha ført til flere tilfeller der denne pasientgruppen på grunn av sin psykiske lidelse utøver grov vold og drap, skriver Songstad.

– Flyttes fra helse til politi

Beredskapsdirektøren i POD sier at det stadig økende antallet psykiatri-oppdrag for politiet, til syvende og sist kan gå ut over kapasiteten i politiet.

– Hvis dette øker og øker, vil det presse politiets kapasitet. En del problemer har blitt flyttet fra helsesektoren til justissektoren, mener hun.

– Dere mener det er sannsynlig at flere psykisk syke enn tidligere vil begå grove voldshandlinger og utgjøre en trussel mot både seg selv og samfunnet. Hva gjør dere for å minimere denne trusselen?

– Det er veldig store spørsmål som berører flere og som går gjennom hele samfunnet. Det er tverrfaglige problemstillinger, sier hun, og legger til:

– For politiets del må vi særlig fokusere på egen kompetanse og vårt samspill med helse. Det dreier seg også og mange store og vanskelige problemstillinger for helsevesenet. Det er viktig med forebyggende arbeid, som hele samfunnet må ta ansvar for.

Riksadvokaten: Ikke vårt ansvarsområde

Vangen i POD sier til VG at de har tatt Songstads brev videre, blant annet i møte med alle landets politimestere. De har også presentert trusselvurderingen for både departementet og politisk ledelse.

– Lovverket ligger på helse sin side, så vi vil kunne spille inn det vi ser, men lovarbeidet ligger ikke i vår sektor, sier Vangen, men hun er tydelig på at de ønsker en debatt velkommen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor VG, men i sitt svar på brevet til politimester Songstad peker han på at problemstillingen i all hovedsak faller utenfor hans ansvarsområde.

– Vi finner således ikke tilstrekkelig grunn til å ta et initiativ til lovendring. Det bemerkes at de innvendinger som fremholdes også var fremme i lovgivningsprosessen, heter det i brevet.