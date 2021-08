ANMELDT: Studenten er en av 17 unge kvinner som har anmeldt overfall i Oslo siden mai. I forrige uke ble ytterligere et overfall anmeldt, men politiet vet ennå ikke om dette kan settes i sammenheng.

22-åring overfalt på vei hjem: − Jeg var heldig som hadde vitner i nærheten

Et av ofrene som har anmeldt overfall i Oslo de siste månedene, sier at hendelsen preger henne. Nå har den kvinnelige studenten (22) flere råd til andre unge som beveger seg i sentrum.

– Jeg var heldig som hadde vitner i nærheten, sier 22-åringen til VG.

Politiet har pågrepet og siktet en mann i denne konkrete saken. Han er også siktet for et annet forhold samme natt.

– Saken er kodet som forsøk voldtekt. En mann er siktet for det aktuelle forholdet du viser til, sier leder for etterforskningsseksjon for seksuallovbrudd i Oslo, Ann Kristin Grosberghaugen. Hun legger til at mannen sitter varetektsfengslet.

Forsvarer Frode Sulland sier til VG at hans klient ikke ønsker å kommentere saken.

Tidligere i august gikk Oslo-politiet ut og ba unge kvinner være ekstra oppmerksomme, etter en rekke overfall gjennom sommeren. Ifølge politiet er minst 17 kvinner utsatt for overfall, og har satt inn ekstra patruljer i forbindelse med fadderukene.

Sist uke ble et nytt overfall anmeldt i Oslo sentrum, men politiet vet ennå ikke om det kan ha sammenheng med de 17 øvrige anmeldelsene.

HØY PRIORITET: Ann Kristin Grosberghaugen er leder for etterforskningsseksjon for seksuallovbrudd i Oslopolitiet. Hun sier overfallssakene har høy prioritet.

På vei hjem fra T-banen

22-åringen var på vei til å låse seg inn i eget hjem et sted i Oslo sentrum da overfallet skjedde, rundt midnatt natt til 5. juni.

– Han løp fra stedet da jeg og andre vitner gjorde anskrik, sier kvinnen.

Hun ble tatt hånd om og fikk komme inn til en nabo, der politiet raskt fikk tatt et avhør.

22-åringen er student. Hun sier at hun ønsker å få frem de potensielle skadene en slik hendelse kan medføre – ikke bare fysisk, men også psykisk.

Oslo-politiet har tidligere uttalt at de frykter at gjerningspersoner følger etter unge kvinner fra buss, trikk eller T-bane.

– I mitt tilfelle skjedde overgrepet på vei hjem fra T-banen. Jeg gikk alene, men jeg har alltid vært var på å følge veier som har god belysning og folk rundt, så jeg gjorde dette denne kvelden også. Det er nok spesielt derfor denne hendelsen kom spesielt brått på meg, fordi jeg var en av de jentene som følte meg komfortabel og trygg nok til å tenkte at «dette skjer jo ikke meg», sier hun.

Preget av hendelsen

Gjennom sommeren har hun fått kjenne på ettervirkningene av hendelsen.

– Den følelsen man sitter igjen med etter et overgrep – en følelse av at du kanskje skulle gjort noe annerledes den kvelden, at du sitter helt alene med traumene og en følelse av at det når som helst kan skje igjen, med enten deg eller de du er glad i. Det er en følelse jeg ikke unner noen, sier kvinnen.

MANGE SAKER: Oslo-politiet har bedt unge kvinner være ekstra oppmerksomme etter en rekke overfall gjennom sommeren.

Oslo-politiet opplyste tidligere i måneden at overfallene de ser i sammenheng tok til i mai. I flere av sakene er ingen pågrepet.

– Det er så utrolig urettferdig at disse gjerningsmennene, som det dessverre finnes mange av der ute, har potensial til å ruinere en annen persons liv på den måten. Også er det, ikke minst, urettferdig at det er oss kvinner som må ta forholdsregler og lære oss reglene, men at det samtidig er vi som må slite og streve med dette i ettertid, sier kvinnen.

Deler flere råd til nye studenter

Hun oppfordrer særlig unge, kvinnelige studenter, som kanskje flytter til Oslo eller an annen større by for første gang, om å gjøre seg kjent med områdene de skal ferdes mye i.

– I etterkant av overgrepet har jeg innsett hvor viktig det er å alltid vite hvor jeg skal, spesielt på kveldstid, før jeg går ut i gatene og beveger meg fra A til B. På bakgrunn av mitt personlige tilfelle, kan jeg si at det sjeldent lønner seg å bli stående for lenge på samme sted, alene på nattetid og lure på hvor du skal gå for å komme deg hjem, sier 22-åringen.

Hun oppfordrer også til å planlegge på forhånd hvem du kan ta følge med hjem fra byen.

– Ring en venn de siste hundre meterne om du føler deg utrygg, følg gatelysene og gå blant folk om dette er mulig, sier hun.

– Skjer altfor ofte

Hun tar et oppgjør med dem som mener dette aldri kunne hendt dem. Hun var selv en av dem, sier hun:

– Det er vondt å i det hele tatt måtte fortelle andre kvinner hva de bør og ikke bør gjøre når problemet helt klart ligger et annet sted, men jeg har vært i dialog med, og overhørt, unge kvinner på min alder som mener de aldri føler på frykten for at noe skal skje dem på vei hjem, eller at de syns det er overdrevent å kjøpe seg en voldtektsalarm fordi slike ting aldri faktisk skjer, sier hun.

– Jeg ønsker å vekke oppmerksomhet rundt dette fordi det skjer, og det skjer altfor ofte. Det er derfor aldri dumt å være føre var, med tanken om din egen sikkerhet i bakhodet. Det kommer fra en som selv aldri trodde at noe sånt kunne skje.

Nytt overfall 19. august

Politiet har ikke gjort noen nye pågripelser i sakene knyttet til overfall, men opplyser at etterforskningen fortsatt pågår med høy prioritet:

– Det har siden sist kommet inn en ny anmeldelse på overfall. Dette skjedde natt til 19. august i området Grünerløkka. Vi vet foreløpig ikke om denne kan ses i sammenheng med noen av de andre forholdene, sier leder for etterforskningsseksjon for seksuallovbrudd i Oslo, Ann Kristin Grosberghaugen.

