SMITTE: Det er registrert 103 nye smittede i Bergen siste døgn. Foto: Naina Helén Jåma / VG

103 nye coronatilfeller i Bergen:– Smittevernregler er mer aktuelle enn på lenge

Det siste døgnet er det registrert 103 nye smittetilfeller i Bergen kommune. Det er 27 flere enn dagen før. Nå ber kommunen flere festdeltaker om å teste seg: – Smittevernregler er mer aktuelle enn på lenge, opplyser smittevernoverlege til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Smittetallene er høye og vi er inne i en situasjon med stort smittetrykk. Det er dessverre sånn at det er noe befolkningen må ta inn over seg, sier smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim, til VG.

Kommunen skal møte FHI i ettermiddag.

– Vi har møter utover ettermiddagen med FHI blant annet. Etter det skal vi diskutere veien videre, sier Bovim og legger til:

– Situasjonen er nå sånn at smittevernregler er mer aktuelle enn på lenge. Det er kjedelig, men det er sånn det er.

25 av smittetilfellene har ukjent smittevei, ti er foreløpig ikke klarlagt, mens 62 er nærkontakter.

– Alle som har vært på fest på Marmorøyen tirsdag 3. eller i Skjoldbukta fredag 6. august oppfordres til å teste seg. Det er et ukjent antall smittede fra festene, og mange av ungdommene som deltok kan ikke redegjøre for sine nærkontakter da det var mange ukjente samlet på begge festene, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Rundt 100 personer skal ha deltatt på hver av festen, ifølge det smittesporerne i Bergen får opplyst.

R-tallet i Helse Bergen er samtidig beregnet til å ligge på 1,4, men for øyeblikket er ingen personer som bor i Bergen kommune innlagt med covid-19-sykdom ved sykehus, ifølge VGs oversikt.

Tirsdagens tall er fra prøver som er tatt på fire ulike datoer (én fra 6. august, 19 fra 7. august, 56 fra 8. august og 27 fra 9. august).

Erna: – Regjeringen følger nøye med

I en e-post til Bergens Tidende skriver statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen følger nøye med på situasjonen i byen.

– Samtidig er sykdomsbyrden mye lavere enn under tidligere økninger. Det er som forventet på grunn av den høye vaksinedekningen. Regjeringen følger nøye med på situasjonen i Bergen, skriver Solberg til avisen.

Solberg oppfordrer bergensere til å huske på at det fortsatt er en pågående pandemi.

– Regjeringen støtter byrådets tiltak. Det er viktig at alle bergensere husker på at pandemien ikke er over. Vi følger nøye med på utviklingen i Bergen, men har tillit til at kommunen håndterer smittesituasjonen i nært samarbeid med helsemyndighetene, skriver statsministeren til avisen.

Ifølge NRK møter Bergen kommune FHI i et møte klokken 15.30 tirsdag om smittesituasjonen og mulige nye tiltak. Onsdag skal smittevernoverlegen gi sine nye råd og anbefalinger til byrådet, og byrådet vil først torsdag ta stilling til eventuelle nye tiltak.

Smittevernoverlegen understreker overfor Bergensavisen at smittesporerne jobber hardt i disse dager. I fjor ville dagens smittesituasjon medført nedstengning og strenge tiltak, skriver avisen.

– Likevel må vi se på hele tiltaksregimet vårt. Vi er nødt å se på om vi gjør de riktige tingene. Det er ett av hovedtemaene vi skal snakke med FHI om i dag, sier Bovim.

Stadig flere blir smittet. Fullvaksinerte blir også smittet. Likevel blir ikke de så syke som uvaksinerte kan bli.

– Derfor må vi se på om det vi gjør i dag, er det rette. En lege vil alltid gjøre det ytterste for at alle skal være trygge. Men det er ikke sikkert at det vi gjør nå, er det optimale i den situasjonen vi befinner oss i. Vi må se nærmere på ambisjonsnivået med smittesporing, for eksempel, sier smittevernoverlegen.