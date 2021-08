SPLITTET: Flertallet vil fortsatt ha leting etter olje og gass på norsk sokkel, men et stort mindretall vil ha stans, viser en ny VG-måling. Her er Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

VG-måling: Én av tre vil stanse leting etter olje og gass

Stans i leting etter ny olje og gass kan bli en stridssak i regjeringsforhandlinger etter valget. En fersk VG-måling viser at folket er splittet om saken.

Målingen, som er utført av Respons Analyse for VG, viser at 49 prosent mener at Norge bør fortsette leteaktiviteten etter olje og gass, mens 35 prosent mener den bør stanses. 16 prosent er usikre.

– Jeg er veldig glad for de tallene, for det viser at folk er i bevegelse mot vårt standpunkt. Det er en tydelig vekst på flere målinger om dette. Fortsetter det sånn, er det ikke lenge før vårt standpunkt har flertall, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Også MDG-leder Une Bastholm jubler:

– Her har folk i Norge beveget seg kraftig på kort tid, sier hun.

Olje- og Energiminister Tina Bru (H), mener tallenes tale sier noe annet:

– Jeg er glad for at det er et flertall for at vi skal fortsette å lete på norsk sokkel. Det er viktig å opprettholde arbeidsplasser og verdiskapning og muliggjøre omstilling til nye næringer fra det som i dag er den viktigste – nemlig olje og gass, sier Bru til VG.

Stridstema for ny regjering

Letestans kan bli stridssak i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget på begge sider av den politiske midtstreken.

Både Rødt, SV og Venstre krever stans i olje- og gassleting på norsk sokkel, mens KrF vil begrense den.

– Hvor viktig blir letestans i eventuelle forhandlinger?

– Det er et viktig spørsmål, det er det ingen tvil om, sier Lysbakken.

Olje- og Energiministeren mener uenigheten på Rødgrønn side er bekymringsfull.

– Med målingen som kom i går ser vi at en ny eventuell regjering vil være avhengig av tre partier: SV, MDG og Rødt. To av disse vil sette en sluttdato for oljen, det tredje vil slutte å lete. De begynner å bli store sammen nå, og de må få noe gjennomslag i forhandlinger, sier Bru og legger til:

– Det gjør meg bekymret.

– Oljen koker kloden

MDG har satt stans i olje- og gassleting som et absolutt krav mot å gi sin støtte til en regjering.

– Dere vil tvinge gjennom letestans i regjeringsforhandlinger, selv om det kun er et mindretall som støtter det. Hvor demokratisk er det?

– Det er ikke bare de som svarer på denne undersøkelsen man skal gjøre det for. Det er i rettferdighetens navn for barna våre, generasjonene som kommer etter oss som ikke har blitt spurt og for rettferdighet for de som rammes mest av klimaendringer utenfor våre grenser, sier Bastholm.

– Oljen har vært fantastisk for Norge. Problemet er at den koker kloden, legger hun til.

Ap-velgere splittet

Bakgrunnstallene til målingen viser et klart flertall for letestans blant velgerne til Rødt, SV, MDG og Venstre. Et klart flertall av Høyre, Frps og Sps velgere vil ha fortsatt oljeleting, mens Ap og KrFs velgere er splittet.

34 prosent av Aps velgere sier nei til fortsatt leting, mens 45 prosent vil opprettholde leteaktiviteten.

Partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sier han ikke er overrasket over tallene. Han peker på at klima har kommet tungt inn i debatten.

– Må ha med deg folk

– Kan Ap gå med på letestopp i eventuelle regjeringsforhandlinger?

– Ap er ikke tilhenger av en politisk vedtatt letestopp. Det er en litt teoretisk diskusjon fordi olje- og gassetterspørselen er på vei ned. Det gir ingen mening å lete etter olje og gass man ikke får solgt. Det vil bli et naturlig fall i produksjonen, sier Barth Eide.

Ap-toppen sier at det viktigste vil være å sette en startdato for næringene man skal leve av etter oljen.

– De som bare sier klima, kommer kortere. I et demokratisk land må du ha med deg folk. Da må du svare på flere spørsmål og ha en vilje til en helhetlig omlegging av samfunnet som folk er med på. Da er et viktigere og mer akutt spørsmål hva vi skal leve av når oljen er slutt, enn å lage en teoretisk diskusjon om letestans, sier Barth Eide.

– Grenser til fantasiplan

Olje- og Energiminister Tina Bru levner lite tro til SV og MDGs klimapolitikk.

– De legger ikke frem noen plan for hvordan Norge skal erstatte arbeidsplassene og inntektene i denne næringen. De har det jeg mener grenser til fantasiplan når de vil legge ned oljenæringen for å kutte utslipp, men samtidig er de imot mange av de andre tingene vi vet vi trenger i det grønne skiftet, sier Bru.