ANGREPET PÅ JOBB: Politiet opplyser at de er i sluttfasen av etterforskningen av drapet på en ansatt ved Nav Årstad i Bergen 20. september.

Nav-drapet: Strid om sakkyndig

BERGEN (VG) Politiet har bedt om at mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen, skal underlegges en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Nå er det uenighet om hvem som skal utføre denne undersøkelsen.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Torsdag bekreftet politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt overfor VG at påtalemyndigheten har bedt om en full judisiell observasjon av den siktede i saken.

Professor Jan Øystein Berle, til daglig overlege ved Sandviken sykehus i Bergen, er en av to sakkyndige som Vest politidistrikt har foreslått oppnevnt som rettspsykiatrisk sakkyndig.

Men den drapssiktedes forsvarer, advokat Morten Grimstad, vil ikke ha Berle som sakkyndig i saken.

I et brev til Hordaland tingrett som VG har fått innsyn i, ber Grimstad om at psykiatri-spesialisten ikke blir oppnevnt.

UENIGE: Advokat Morten Grimstad forsvarer mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen. Han ønsker ikke at en av de to sakkyndige påtalemyndigheten har foreslått oppnevnt, skal undersøke hans klient. Til venstre politiadvokat Christine Møen Wisløff.

Advokaten skriver at han allerede har formidlet til politiet at siktede ikke ønsker at samme person som foretok den prejudisielle undersøkelsen av ham, skal være en av de oppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige.

– Siktede synes det var vanskelig å snakke med Berle, da han følte at kommunikasjonen var dårlig. Dette er en svært alvorlig sak, og det er svært uheldig om man ikke får til at samarbeid med siktede i forhold til ovennevnte undersøkelse.

Grimstad skriver at siden Berle har tilhold i Bergen, er han den som naturlig nok er den siktede vil ha mest kontakt med.

– Undersøkelsen har stor betydning for siktede både i forhold til skyldspørsmålet og straffeart, skriver Grimstad, som foreslår to andre sakkyndige for tingretten, begge med tilhold i Bergen.

les også Nav-angrepet: Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb

Til VG sier Grimstad at det er ekstremt viktig at det er et fungerende samarbeid mellom den siktede og de sakkyndige.

– Hvis den som skal observeres vegrer seg på noen måte, kan det ha store konsekvenser. De sakkyndige skal vitne i retten, og der vil spørsmål om eventuell forvaring kunne bli tema, sier han.

les også Nav-drapet: Slik var de dramatiske minuttene

Den prejudisiell observasjonen som Berle tidligere har gjennomført av siktede, er en foreløpig sakkyndig undersøkelse.

I rapporten anbefaler Berle at det bør gjennomføres en full judisiell observasjon. En slik undersøkelse gjennomføres for å klarlegge om den siktede er strafferettslig tilregnelig, og den bestilles av domstolen.

les også Siktet for Nav-drapet i Bergen: Pågrepet for knivtrusler i 2015

Politiadvokat Christine Møen Wisløff sier til VG at det er retten som skal ta stilling til hvem som skal oppnevnes som sakkyndige.

Wisløff vil ikke kommentere saken ut over det.

I et brev Wisløff har sendt tingretten, som VG har fått innsyn i, går det frem at politiet ikke ser noen grunn til at Berle ikke skal være sakkyndig.

– Motforestillingen til siktede er at han følte at kommunikasjonen med Berle var dårlig. En kan ikke se at dette er et relevant moment for at Berle ikke oppnevnes. Det vil blir brukt tolk i tilknytning til undersøkelsene slik at det rent språklige for å forsikre at partene forstår hverandre. Det vises da til at det er to sakkyndige og at det er viktig å ha Berle med ettersom han snakket med

siktede tidsnært til hendelsen.

SPESIALISTER: Jan Øystein Berle (t.v.) er spesialist i psykiatri og overlege ved psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus. Her er han fotografert under en rettssak i Bergen i 2009, sammen med psykologspesialist Thore Langfeldt.

Jan Øystein Berle har vært rettspsykiatrisk sakkyndig i flere større straffesaker på Vestlandet. Blant annet i saken mot mannen som drepte tre personer på en buss i Årdal i 2013, og i saken mot 19-åringen som ble dømt for drapet på en 98 år gammel kvinne i Os i 2012.

VG var torsdag i kontakt med Berle. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Det har jeg ingen kommentar til, sa han.