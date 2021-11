Trondheim truer med strengere tiltak: − Det er for dårlig

Kommunens anbefaling om munnbind har ikke slått an hos innbyggerne. Nå får de to til tre dager på seg.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trondheim kommune har anbefalt munnbind på kollektivtrafikken og på steder hvor det er vanskelig å holde avstand. De har bedt folk om å begrense antall nærkontakter.

– Anbefalingene har hatt begrenset gjennomslag, sier kommunedirektør Morten Wolden på en pressekonferanse fredag.

For de har fått tall på fem til ti prosent etterlevelse av munnbind-anbefalingene på bussen – selv også på stappfulle busser.

– Det er for dårlig og jeg er skuffet, sier kommunedirektøren.

– Tidligere har vi sammen klart å holde smitten nede ved at hver enkelt tar sitt ansvar, sier han videre.

Ordfører Rita Ottervik ble ikke imponert da hun tok en tur i butikker fredag:

– Det er svært få som bruker munnbind, selv om det er trangt mellom hyllene, sier ordføreren.

Truer med strengere tiltak

Kommunedirektøren sier at dersom etterlevelsen ikke blir bedre, vil de vurdere kraftigere tiltak.

– Vi vil bruke de neste to til tre dagene på å se om folk vil følge rådene, hvis ikke må vi anbefale overfor formannskapet at det innføres kraftigere tiltak. Vi kan ikke sette oss i en situasjon der smitten tar over og helseinstitusjonene våre blir enda mer presset og går ned, sier kommunedirektøren.

Ordfører Ottervik folk igjen må ta større hensyn til smittevern og at de sannsynligvis må inn med nye tiltak. Men at det er vanskelig å veie byrden opp mot effekten.

– Jeg håper inderlig at oppfordringen om å få på munnbindet og ta hensyn får virkning de nærmeste dagene, hvis ikke er i alle fall jeg åpen for å gå til tøffere tiltak, for å få kontroll på smitten, sier Ottervik.

Men det er ikke aktuelt å innføre tiltak mot kino, teater, kurs, konferanse og lignende nå.

– Vi har kontroll nå, men vi kan ikke ta sjansen på å miste kontrollen, sier Wolden.

– Jeg anmoder nå sterkt om at man følge anbefalingene og er mer forsiktige, sier kommunedirektør Wolden.

Her kan du se hvordan smitten har økt:

Hvorfor har VG andre tall enn Trondheim? VG henter tall fra FHI, som plasserer de smittede etter kommunen hvor de er folkeregistrert. Trondheim kommune teller gjerne dem som oppholder seg i kommunen. Derfor kan det være forskjeller i tallene. Vis mer

Hvem er de registrert smittede? Torsdag registrerte kommunen selv 209 nye smittede. Den alle største gruppen, er elever i barneskolen, med 90 nye registrert smittet. Deretter kommer personer over 31 år, hvor det er registrert 68 nye smittede. Blant ungdommer på VGS er det nå 23 nye registrert.

– Det er spesielt skolene våre som er rammet og barn i barneskolealder er dem som er mest utsatt, sier kommunedirektør Morten Wolden.

All smitten utfordrer helsetjenesten.

– Denne uken har vi fått tydelige meldinger både fra den kommunale helsetjenesten, fra fastlegene og fra sykehuset om at presset er stort, sier ordfører Rita Ottervik.