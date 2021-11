TILLITSMANN: Martin Kolberg (72) har bak seg et langt liv som blant annet partisekretær i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant. Bildet er tatt under et intervju med Ap-veteranen fra Lier tidligere i høst.

Ap-veteran Martin Kolberg tok oppgjør med Giske etter valgtap

Det bitre valgtapet i 2017 utløste en heftig diskusjon i Ap - der partinestor Martin Kolberg tok et hardt oppgjør med Trond Giske.

«Det er fordi du ikke setter partiet først. Du setter deg selv først». Svaret kom fra Aps markante partisekretær Martin Kolberg etter at Trond Giske spurte: «Hvorfor har du så mye mot meg?».

Ordvekslingen mellom de to tungvekterne i Arbeiderpartiet kommer frem i den nye boken «Tillitsmannen» om Martin Kolberg (72), ført i pennen av Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen.

Bakgrunnen for det harde oppgjøret ansikt-til-ansikt etter et landsstyremøte 19. september, like etter stortingsvalget i 2017, var det elendige valgresultatet for Arbeiderpartiet på 27 prosent. Ap hadde størst tilbakegang av alle partiene, og gjorde sitt nest dårligste valg siden 1920-tallet.

Valgkampsjef

Kolberg hadde lagt merke til at daværende nestleder Trond Giske hadde tatt rollen som Arbeiderpartiets valgkampsjef i 2017.

På landsstyremøtet få dager etter valget benyttet Kolberg anledningen til å ansvarliggjøre Giske for denne rollen og fiasko-valget.

Ap-veteranen, som da var menig stortingsrepresentant for Buskerud, la ifølge boken merke til at da valgnederlaget var et faktum, hadde Giske uttalt seg til mediene på en måte som kunne tolkes slik at han selv fraskrev seg alt ansvar.

«Først hadde han uttalt seg til NRK på en måte som var vanskelig å mistolke: Giske åpnet for en debatt om ledelsen. Det ble oppfattet som en dårlig skjult utfordring av Ap-leder Jonas Gahr Støres autoritet. Deretter hadde Giske gått ut og sagt at han slett ikke hadde hatt ansvaret for valgkampen, men at det var vennen Hallvard Ingebrigtsen som hadde hatt jobben som valgkampsjef,» i følge boken «Tillitsmannen».

VETERANER: Martin Kolberg og Trond Giske i 2009, da de var førstekandidater i henholdsvis Buskerud og Sør-Trøndelag.

«Der er du»

Kolberg skal ha blitt rasende over dette. Fra talerstolen klarte han ikke å få øye på Trond Giske nede i salen. Giske hadde satt seg på en annen stol enn der han først satt.

«Å, der er du», sa Kolberg. «Hør her. Du var ansvarlig for valgkampen. Du var hard på den linja vi kjørte. Så kommer resultatet, og du sier det var feil med den strategien vi hadde – og at du ikke hadde ansvaret. Det finnes bare ett ord for det. Og det ordet er ansvarsfraskrivelse,» sa Kolberg tydelig fra talerstolen.

I boken understrekes det at dette oppgjøret fra Kolbergs side ikke bare var med Giskes rolle som valgkampsjef, men «et oppgjør med hans politiske oppførsel og politiske kultur.»

Dette oppgjøret ble omtalt i en artikkel i Aftenposten i uken etter at møtet fant sted, men ble den gang ikke bekreftet av åpne kilder. Hvordan ordene falt i møtet, har heller ikke vært kjent.

– Har ansvar sammen

Men konfrontert med kritikken svarte Giske slik da avisen spurte om en kommentar:

– Det er ikke enkeltpersoner som bestemmer politikken i Arbeiderpartiet, men landsmøtet, sentralstyret og stortingsgruppen. Vi deler skuffelsen over valgresultatet sammen, og vi tar ansvaret sammen, sa Giske i 2017.

Men hendelsen hadde et etterspill, som først nå blir kjent: For etter at Kolberg hadde refset Giske fra talerstolen, skal Giske ha spurt Kolberg direkte:

«Hvorfor har du så mye mot meg?», spurte Giske etter landsstyremøtet, ifølge boka.

«Det er fordi du ikke setter partiet først. Du setter deg selv først», svarte

Kolberg.

VG har gjennom hele dagen tirsdag forsøkt å få kommentar fra Giske til denne saken, uten å oppnå kontakt.

I boken kommer det også frem at Kolberg stilte seg undrende til Trond Giskes inntreden som valgkampsjef.

«Han stusset over at partisekretær Kjersti Stenseng aksepterte å bli strippet for så sentrale arbeidsoppgaver, helt klart partisekretærens aller viktigste i et valgår, uten å oppleve det som direkte mistillit. Det han ikke visste, var at Stenseng hadde protestert kraftig mot å bli ribbet for dette ansvaret. Hun hadde tatt det opp i partiledelsen og sagt klart ifra om hvorfor hun mente dette var feil: Det var partikontoret og partisekretæren som kunne sikre god forankring i hele partiorganisasjonen og på den måten sørge for at folk samlet seg bak budskapet.»

Støre ville ikke

Kolberg skriver også om kampen om å hindre at Giske ble valgt som nestleder da Kolberg var leder av valgkomiteen i 2015.

I boken fremholdes det at han fort skjønte tegningen da det ble fremmet forslag om to nestledere:

– Det var et forslag for å få Giske inn i partiledelsen.

Det kjempet Kolberg imot, og i boken beskrives det hvordan Kolberg skal ha forsøkt å overtale partileder Jonas Gahr Støre til å sette foten ned overfor dem som ville ha Giske inn i ledelsen, men at Støre ikke ville gjøre dette, fordi Giske hadde bred støtte i partiet.

Kolberg forteller også at han ble oppsøkt av nå avdøde Hans Kristian Amundsen, som hadde vært Jens Stoltenbergs nærmeste rådgiver på slutten av hans statsministerperiode.

BIOGRAF: Hege Ulstein er kommentator i Dagsavisen og har skrevet biografien om Kolberg.

Hilse tilbake

Amundsen hadde med en beskjed fra Stoltenberg om at Kolberg måtte hindre Giske fra å bli nestleder.

Men Kolberg visste da at støtten til Giske var sterk - blant annet ville daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ha Giske som nestleder. Da ga Kolberg følgende beskjed til Amundsen, ifølge boken:

– Du kan hilse tilbake og si at det burde han ha ordnet opp i selv for lenge siden, mens han hadde muligheten.

Trond Giske ble nestleder i 2015, men trakk seg fra vervet i starten av januar 2018. Sentralstyret i partiet konkluderte senere samme måned med at trønderen hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

VG har bare fått tilgang til dette ene kapittelet i boken.