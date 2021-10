Den siktede mannen i 50-årene nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Tengs-saken: DNA-mutasjon kan felle drapssiktet

SØR-ROGALAND TINGRETT (VG) Politiet mener mistanken mot den Tengs-siktede er styrket, og varsler rettssak høsten 2022. Forsvareren peker på mulig forurensning og usikkerheter ved det nye DNA-funnet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mannen i 50-årene knyttes til drapet på Birgitte Tengs i 1995 på bakgrunn av nye DNA-undersøkelser, etter at det med nye metoder ble funnet en Y-profil i en blodflekk på Tengs strømpebukse.

I en pressemelding onsdag opplyste Sør-Vest politidistrikt at mistanken mot den drapssiktede mannen i 50-årene er styrket. Politiet knytter det forsterkede bevisbildet opp mot de nye DNA-undersøkelsene, som er gjort de siste åtte ukene.

Torsdag gikk politiet til Sør-Rogaland tingrett med begjæring om at mannen skulle fengsles i 12 uker – på bakgrunn av såkalt rettshåndhevelsesarrest. Det krever både sterk mistanke, og at det vil være støtende for allmennheten at mannen er på frifot.

RETTSMØTE: Begjæringen om videre varetektsfengsling blir behandlet i Sør-Rogaland tingrett torsdag formiddag.

Tidligere var det kjent at DNA-funnet kunne stamme fra siktede og personer i hans farslinje. Årsaken er at Y-kromosom normalt arves uforandret fra far til sønn.

Det har blitt gjennomført nye undersøkelser av DNA-funnet, og ifølge VGs opplysninger mottok politiet nylig svar på disse, og presenterte dem for den drapssiktede mannen i avhør onsdag.

I retten torsdag forteller politiet at den aktuelle sporprøven i saken er forenlig med siktedes profil, og at hans slektninger og øvrige ubeslektede personer er utelukket.

les også Opplysninger til VG: Nytt DNA-svar utelukker Tengs-siktedes mannlige slektninger

Mutasjon i profilen

Det nye og styrkede mistankegrunnlaget mot mannen ble så presentert i fengslingsmøte, og baserer seg på følgende punkter:

Politiadvokat Sondre Johannessen Hauge sier at man for det første kan utelukke at DNA-beviset som er funnet kan stamme fra noen av den siktedes nærmeste mannlige slektninger.

Dette fordi det er funnet en mutasjon på en av DNA-markørene til den siktede mannen. Den er ulik både faren hans, og hans to brødre, som medfører at mutasjonen må ha skjedd mellom faren og den siktede mannen.

I øvrig farsslekt, så langt denne er kartlagt, så er profilen lik, men siktedes er altså ulik.

– Antallet markører som det her er tale om, gjør at også ubeslektede er utelukket fra sporprøven, sier politiadvokat Hauge.

Hauge opplyser at 43 personer hadde lik Y-profil som siktede og hans farsslekt, før mutasjonen skjedde. Etter mutasjonen fremstår derfor den Y-profilen siktede har, som svært sjelden.

Bistandsadvokat John Christian Elden skriver i en SMS til VG at foreldrene til Birgitte Tengs «følger utviklingen med interesse og forsiktig skepsis».

– De håper selvsagt drapet blir oppklart og at ikke dette er et blindskudd, skriver Elden videre.

Usikkerhet og forurensning

Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, argumenterte både med at DNA-beviset likevel ikke trengte å stamme fra siktede og viste til faren for at DNA-beviset er forurenset.

– Min påstand er at man ikke kan utelukke at profilen stammer fra ubeslektede.

Den siktede mannen nekter straffskyld, og har begjært seg løslatt.

Han følger ikke dagens rettsmøte, hvor politiet begjærte 12 uker fengsling og anslo at det blir rettssak høsten 2022.

Kristensen pekte også på andre usikkerheter. Han fortalte retten at det foreligger minst fire uidentifiserte funn på strømpebuksen til Birgitte Tengs.

– I tillegg er en person navngitt i forbindelse med et funn i trusen til Tengs, sier Kristensen.

– Det retten kan være sikker på er at det ikke foreligger en fullverdig DNA-profil i denne saken. Det er en y-profil, som ikke utelukker han, sier Kristensen.

Han mener også at kontaminering av prøvene er en «reell problemstilling».

– Det er åpenbart at at beslaget og håndteringen av det ikke på noen måte tilsvarer dagens krav. At politiet nå 25 år etter ikke har klart å finne en kilde til kontaminasjon, utelukker ikke at det har skjedd, sier Kristensen i retten.

Politiet sier at ingenting så langt i etterforskningen tyder på såkalt oversmitte eller forurensning.

Et spørsmål om tid

Bakgrunnen for at påtalemyndigheten ønsket å varetektsfengsle den siktede mannen i 50-årene i 12 uker, som er betydelig lengre enn de vanlige fire ukene, er bygget på såkalt rettshåndhevelsesarrest.

Det krever både sterk mistanke, og at det vil være støtende for allmennheten at mannen er på frifot.

Under sin argumentasjon la Kristensen frem påstand om at hans klient skal løslates, og pekte på at det er 25 år siden drapet klienten hans er siktet for ble begått.

Han viser til en dom fra Høyesterett, hvor det heter «at det etter 16 år bare under helt ekstraordinære omstendigheter kan være aktuelt å vurdere varetektsfengsling». Kristensen mener dette er av betydning for denne saken.

– Tenker du på samfunnsvernet og samfunnets opplevelse av utrygghet så har det gått alt for lang tid, i sær når du ser det sammen med det faktum at han ikke er domfelt på 15 år.

Kristensen sier også til retten at hans klient ikke vil bli gjenkjent over hele landet.

– Han vil ikke bli gjenkjent om han kjører litt rundt omkring.

Forsvareren mener det derfor ikke er grunnlag for å si at en løslatelse vil støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet.