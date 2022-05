VELTET: Benkene i Spikersuppa er boltet fast, men har fått så hard behandling at de likevel er veltet.

Hærverk på regnbuebenker i Oslo

Oslos nye regnbuebenker er utsatt for hærverk. – Viser at vi enda har en vei å gå før Oslo er en by der alle kan føle seg trygge, sier byrådet.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Regnbueplassen i Spikersuppa i Oslo ble nylig åpnet, men fikk ikke stå lenge i fred før den ble utsatt for hærverk.

Søndag morgen var det flere som merket seg at de fastboltede regnbuefargede benkene er herjet så brutalt med, at de nå ligger på bakken.

Plassen ble åpnet for knappe to uker siden i forbindelse med markeringen av at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.

Vurderer anmeldelse

Rina Mariann Hansen (Ap), Byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester i Oslo, sier hun er opprørt over at enkelte velger å begå hærverk på kommunens eiendom for å gi uttrykk for sine holdninger.

– At Regnbueplassen blir utsatt for hærverk viser at vi enda har en vei å gå før Oslo er en by der alle kan føle seg trygge og akseptert uavhengig av hvem de er og hvem de blir forelsket i, sier Hansen til VG.

Hun sier videre at hun kan « forsikre om at vi ikke lar oss stoppe av dette».

– Vi vurderer å anmelde og nye regnbuefargede benker vil være raskt på plass igjen, sier byrådet til VG.

FORDØMMER: Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) og helse-og sosialpolitisk talsperson for Oslo Høyres bystyregruppe, Hassan Nawaz, er enige om at hærverket må tas på alvor.

Høyre: «Råtne handlinger»

Hærverket, som skal ha skjedd natt til søndag, vekker harme også på høyresiden av politikken.

– Dette er bare ufattelig trist. Samtidig viser det hvor viktig og nødvendig det er med en regnbueplass. Hatet eksisterer i dessverre i aller høyeste grad, sier helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Høyres bystyregruppe, Hassan Nawaz, til VG.

«Råtne handlinger» hører ikke hjemme i en by som Oslo, som skal være for alle, sier Nawaz.

– Dette skal vi svare med kjærlighet og trygghet. Om ikke lenge med tidenes folkfest, nemlig Oslo Pride.