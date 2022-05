REAGERER: Her på KrFs landsstyremøte på Thon Hotel i Oslo i fjor.

Olaug Bollestad om regjeringens endring i akuttambulansen: − Galskap

Olaug Bollestad sier beslutningen om å endre kravene om kompetanse på akutt-ambulanser kan føre til svekket pasientsikkerhet.

– Dette er galskap, sier KrF-lederen i en e-post til VG.

Som tidligere intensivsykepleier reagerer hun kraftig på regjeringens beslutning om at det ikke lenger er nødvendig med to utrykningsklarerte ambulansearbeidere i akuttjenesten.

Regjeringen besluttet 22. april å reversere akuttmedisinforskriften som ble vedtatt i 2015, og fra 1. mai er det dermed krav om at kun én ambulansemedarbeider per ambulanse trenger kompetansebevis i utrykningskjøring.

Et kompetansebevis innebærer at man har lov til å sette på blålys og kjøre så fort som forholdene tillater. Ambulansemedarbeidere som ikke er utrykningsklarert, må derimot holde fartsgrensen og følge den øvrige trafikken. De kan ikke kjøre med blålys, og heller ikke kreve fri vei i køtrafikk.

Endringen betyr, ifølge Bollestad, følgende:

– Hvis kun den med mest erfaring i ambulansen skal ha sertifikat for utrykning er det også den som må kjøre hele tiden. Det betyr at pasienten får den ufaglærte til å bistå seg ved båren, og skal det gis medisiner må bilen stoppe slik at sjåføren skal kunne gi medisiner.

Ambulanse på vei inn til akuttmottaket hos Sykehus Østfold i november.

– Fatalt

Lørdag reagerte flere fagfolk. Nestlederen i Norsk Paramedicforening stilte seg blant annet hoderystende til regjeringens beslutning.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet uttalte at forslaget er basert på faglige innspill fra Helsedirektoratet.

Bollestad sier at endringen i praksis vil føre til dårligere overvåkning av pasientene og at ambulansen vil bruke lengre tid på å komme til sykehusene.

– Minutter, ja til og med sekunder, tapt kan være fatalt i en utrykning.

Hun mener minstekravet må være at de som er vikarer kan kjøre utrykning, slik at den med mest kompetanse kan behandle pasientene.

– Vi skal ha en god og forsvarlig ambulansetjeneste, skriver Bekeng mandag i en e-post til VG.

Han understreker at endringene i akuttmedisinforskriften handler om å tilpasse forskriften til dagens praksis, slik at lærlinger og praksisstudenter i ambulansefag fortsatt kan være andremann på ambulansebilen.

– Det er bred enighet om at det er en god læringsarena å være andremann på ambulansebil for lærlinger og praksisstudenter, og vi må ha et regelverk som både sikrer best mulig utdanning og god pasientbehandling. Oppdraget om å utrede og foreslå disse kravene ble gitt til Helsedirektoratet i 2020, da Bollestad selv var i regjering, skriver han.

– Ikke aktuelt

Oslo universitetssykehus ambulansetjeneste, som inkluderer Oslo, tidligere Akershus og Kongsvinger, kommer ikke til å redusere de nåværende kravene om kompetanse på akutt-ambulanser til tross for endringen.

– Det unntaket er ikke aktuelt for oss, og vi har ingen planer om å endre på det, sier klinikksjef Stephen Sollid.

Deres interne krav om at det skal være to personer på ambulansen og at begge skal ha nødvendig kompetansebevis og førerkort kommer altså til å stå til tross for endringen.

– Vi ønsker å ha kvalitet på det vi leverer, sier han og legger til at det kan oppstå uheldige situasjoner dersom unntaket gjennomføres i praksis.

– Satt på spissen kan man se for seg at den minst erfarne personen blir sittende med pasienten, mens den mest erfarne skal kjøre bil. Det er en situasjon vi ikke ønsker å ha.