Tekst: Ivar Brandvol

55 minutter er gått siden russeguttene fikk nøklene og svingte sørover E6 fra Kløfta. Stemningen på «Babylon» har vært høy. Musikkanlegget er testet og russefester planlagt. Unmute video Dette har de jobbet mot og spart til i flere år. Konfirmasjonspenger, lønn fra småjobber og dugnader er brukt på å skaffe den beste russebussen. Kontakten med utleieren Bussfix var fin i starten. Messenger-gruppen flommet av emojis og hyggelige meldinger. Nå er smilet og latteren borte. Guttene fra Asker er dypt fortvilet. Det er noe alvorlig galt med den verkstedkontrollerte bussen de har betalt 700.000 kroner for å leie. En av guttene dokumenterer det som skjer da en mekaniker fra Bussfix forsøker å starte bussen – forgjeves: Unmute video – Vi trodde ikke det vi så. Etter alle løftene fra utleier var skuffelsen enorm, sier Jonas Sakrisvold (20) og Morten Gunnerød (20). Det skal bli verre. Da russeguttene ber om penger tilbake for den ødelagte bussen, blir de møtt med et motkrav fra Bussfix. Asker-russen er ikke de eneste som får trøbbel med kostbare leiebusser.

VG har snakket med russ fra over 100 busser fra fjorårets russetid.

Russ fra over 80 av bussene forteller til VG at de endte i konflikt med dem som skulle hjelpe dem – særlig utleiere av buss, lyd og lys.

VG har fått tilgang til hemmelige kontrakter, regninger og Messenger-grupper der firmaene deltar. Dokumentasjonen viser:

Buss og utstyr leveres i dårlig stand til svært høye priser.

Russ som klager, blir presset med motkrav.

Etter russetiden får de sjokkregninger de ikke kjenner seg igjen i.

Når kravene kommer, er ofte russegruppene oppløst og spredt. En enslig bussjef må håndtere store og omstridte pengekrav.

Flere forteller at de ikke tør å la være å betale.

Noen sitter med regninger de er dypt uenige i ett år etter russetiden.

De fleste av jentene som drar, er 17 år, noen få er 18. Elevene skal til et industriområde utenfor Bergen for å møte utleiefirmaet DinBuss. – Vi følte at vi var sent ute og måtte sikre oss buss. Vi tenkte det var tryggest å leie, sier Vilde Lunde (19) og Pia Standal (20). De ansatte gir et godt inntrykk på de kommende russejentene fra Bergen. Stavanger-firmaet leier ut busser og lydanlegg over hele landet. 17- og 18-åringene har mange spørsmål og opplever at de får solide svar tilbake på alt. – Uansett hva vi spurte om, fikk vi beskjed om at det skulle de løse lett. Bedre stereo? Null problem. Hjelp om bussen stopper? Vi kommer til Bergen med en gang! Den hyggelige mottagelsen og alle løftene gjør at jentene bestemmer seg for å signere. Prislappen er 650.000 kroner. De får en nedbetalingsplan. Alt må være på firmaets konto før russetiden starter. Det blir opprettet flere Messenger-grupper med firmaet, der interiør og eksteriør, lyd og lys diskuteres og avtales. Bussen og konseptet skal hete «Bergen City». Jentene får vite at bussen skal kjøres til Litauen og fikses opp. Samtidig har NRK og programleder Leo Ajkic tatt kontakt med jentene og spurt om få gjøre opptak til TV-serien «Rus» hos dem: Unmute video Video: Pandora Film/NRK Det ferdige TV-innslaget viser topp stemning på bussen. Men noe har begynt å skurre.

– Vi måtte mase om status på arbeidet med bussen, men fikk svevende svar. Vi skjønte snart hvorfor. Da bussen kom til Bergen, var det flere av oss som begynte å gråte, sier jentene.

Manglene er store, ifølge russen. Interiøret er helt annerledes enn det jentene mener ble avtalt. De finner skader på bussen.

– Vi var desperate etter å rulle. Vi godtok hva som helst. I ettertid er det lett å se hvor naive vi var, sier de.

Etter hvert får de tekniske problemer. Så kommer flere DinBuss-ansatte og en sjef i selskapet til Bergen 13. mai. Nå skal det ryddes opp, håper russen.

Et videoopptak fra klokken 03.07 viser amper stemning.

Daglig leder i DinBuss kaller dem «drittunger som er bortskjemte»:

Sjokkregningene etter festen

Russen sier de hadde vært forbannet på mennene hele kvelden, fordi de var mer opptatt av å feste enn å reparere skadene på bussen. Det blir en konfrontasjon.

– Vi syntes det var flaut at de voksne mennene ønsket å være med bussen på rulling. Det var uprofesjonelt, sier jentene.

Daglig leder i DinBuss, Stepan Markin, sier til VG at konfrontasjonen ble fremprovosert av russen ved et tilfelle som var utenom jobbsammenheng.

Han beklager det som skjedde.

– Vi er opptatt av å behandle samarbeidsgrupper med respekt.

Noen dager senere får jentene på «Bergen City» beskjed om at leieperioden er avsluttet og at bussen skal hentes.

– Det var flere dager tidligere enn avtalt. Men siden vi ikke hadde kontrakten, og alt var betalt på forhånd, hadde vi null å stille opp med.

Noen drar opp mobilen og tar et bilde da russebussen kjøres vekk.

Senere får de vite at bussen deres er sendt til Haugesund, der den skal settes inn som reserve for en russegruppe med ødelagt buss. Det går ikke så veldig bra.

Bussen må på verksted.

Regningene blir sendt til Vilde Lunde i Bergen.

Utover høsten kommer det stadig nye meldinger på Altinn og Digipost. Fra Namsfogden og inkassoselskapet Totalkapital AS.

– DinBuss betalte ikke regningene fra verkstedet, sier Vilde Lunde.

– Og fordi jeg sto som juridisk eier av bussen, fikk jeg inkasso og betalingsanmerkning. Til slutt ga jeg opp og betalte det.

– Hvorfor eide du en leiebuss?

– Vi vet ikke. Vi stolte blindt på DinBuss og gjorde det vi fikk beskjed om å gjøre. De ville at vi skulle stå som eiere, så da gjorde vi det, sier Lunde.

VG har sett meldinger der DinBuss lover å rydde opp og dekke regningene Vilde har betalt:

Bilberging og verksted i Bergen til 7.000 kroner

Verksted i Haugesund til 8.062 kroner.

Vilde får aldri pengene tilbake, sier hun. Det eneste som skjer, er at DinBuss igjen blir eier av bussen.

– Jeg var livredd da jeg sto som eier av bussen. Da de ba om å få eie den igjen etter russetiden, sa jeg ja med en gang, sier Lunde.

Hun vedgår i dag at det var en tabbe. Hun burde heller solgt den på finn.no, spøker hun.

Jentene på «Bergen City» bestemmer seg for å be om kompensasjon for forsinkelser, skader og rulledager de har mistet.

Da blir de møtt med et stort motkrav. DinBuss mener at russebussen har fått omfattende skader.

– De sendte en ekstra faktura på 57.430 kroner. Det gjorde at vi ikke orket mer og ga opp. Sikkert akkurat som de håpet, sier Lunde og Standal.

Hun understreker at de mener fakturaen var full av feil, at de fikk skylden for skader som allerede var der fra før.

Depositumet på 50.000 kroner så de aldri noe mer til.

DinBuss hadde et forslag som russejentene takket nei til på flekken:

– De ville redusere kravet hvis vi vervet ny russ til dem.

Daglig leder i DinBuss, Stepan Markin, skriver i en e-post til VG at selskapet hadde et siste møte med russegruppen etter russetiden for å gjennomgå samarbeidet. – Vi opplevde at man hadde forståelse for begge parters side av saken, og at man kunne gå videre uten noe uoppgjort. VG har stilt Markin en rekke spørsmål om konfliktene, og bedt ham utdype hvorfor russen sto som eier av bussen. Markin har ikke svart på disse spørsmålene.

Lærdalstunnelen, mai 2021: Den innleide sjåføren er urolig. Bybussen fra København har slitt seg over fjellet mot Bergen. Sjåføren ville helst kjørt omveien via Kristiansand, der veien er flat. Han frykter at automatgirkassen i den gamle leddbussen ikke er skapt for bratte fjelloverganger. Men russeguttene fra Bergen sa nei. Utleiefirmaet hadde forsikret at bussen var verkstedkontrollert og i topp stand. Senere skal sjåføren også skrive i en erklæring som VG har tilgang til, at bekymringen ble delt med utleier, men at beskjeden ble avfeid. Nå er det for sent å snu. I Lærdalstunnelen stopper de i en nødlomme. Mens russen danser, tar sjåføren en runde rundt bussen. Kan dette gå? Unmute video Ferden fortsetter. Sjåføren synes han hører ulyder, men stoler på utleiefirmaets forsikringer. I en av de bratteste tunnelene før Voss må de ned i sneglefart. Selv om det er midt på natten, blir det lang kø bak dem, ifølge sjåføren.

Eventyret startet noen måneder før, da de kom i kontakt med et firma i Drammen som solgte russeeffekter. Firmaet er i dag konkurs.

– De sa at de samarbeidet med et annet firma som ville etablere seg med utleie av russebusser i Bergen, og at vi kunne få en ekstra god pris på den feteste leddbussen Vestlandet hadde sett, sier bussjef Kevin Åkre Midtveit (19).

Russeguttene takker ja til et møte med Illegalt Design, et firma som over flere år har slått seg opp med å lakkere russebusser. Nå vil de inn i utleiebransjen, også i Bergen.

Illegalt Design, eller IDE AS, som selskapet kaller seg, tilbyr en stor leddbuss som nylig er importert fra København.

– De fikk oss til å tro at prisen var ekstra god, og vi signerte kontrakten. Vi visste at de var flinke til å lage graffiti, og fikk se mange av motivene, sier han.

Leddbussen kommer omsider frem til Bergen, etter mange stopp. Sjåføren stoppet ekstra ofte for å sjekke at bussen hang sammen, sier han til VG i dag.

Den 4. juni bryter bussen helt sammen utenfor Askøy. Det velter røyk ut av bussen. Nødetatene rykker ut for å bistå.

– Vi trodde vi sto foran tidenes russetid med den feteste bussen i manns minne i Bergen, sier Kevin Åkre Midtveit.

– Det viste seg at bussen vår var i elendig stand og at den fikk store problemer. Da vi klaget, ble vi truet med ekstra regning på 220.000 kroner.

Summen på 220.000 kroner blir senere halvert flere ganger, viser meldinger og e-poster som VG har sett.

Året etterpå betaler bussjef Kevin fortsatt avdrag på regninger russen er uenige i.

Striden med Illegalt Design står om hvem som har ansvaret for at girkassen og senere motoren ble skadet.

Sjåførene og russen mener at bussen var i dårligere stand enn lovet.

Illegalt Design skriver i en e-post til bussjefen at sjåførene og russen har brukt bussen på feil måte og dermed skadet den.

VG har forelagt daglig leder i Illegalt Design / IDE AS, Axel Dalberg, en rekke spørsmål om konflikten med Bergens-russen og regningene etterpå. Dalberg skrev til VG i forrige uke at han ønsket å gi et svar, men har deretter ikke respondert. Styreleder i selskapet, Helle Pedersen, skriver i en melding til VG at det er Dalberg som uttaler seg på vegne av firmaet.

I fjor var det trolig over 200 russebusser i Norge.

Fordi mange russ synes det er skummelt å selge bussen etterpå, lar mange seg friste til å leie i stedet for å eie.

Uansett er prisen opp mot en million kroner, ifølge 2021-russen som VG har snakket med.

Leiekontraktene er så mye verdt at årets russ får inntil 20.000 kroner om de verver en yngre elevgruppe til å signere, viser kontrakter VG har sett.

Hvordan gikk det med Asker-guttene du møtte i starten av denne reportasjen?

Historien begynner i februar 2020. De 18 år gamle guttene er svært fristet av tilbudet fra et av Norges største utleiefirma for buss, lyd, lys og graffiti til russ.

Selskapet heter Bussfix – eller «Innovatis AS», når regningene kommer.

Selgeren lover at Asker-guttene skal få en lydopplevelse tilsvarende konserter for 800 personer.

Hvis de takker ja til «stappepakke».

Da stappes det inn høyttalere og forsterkere nok til å skape lyd med opptil 140 desibel:

I tillegg vil Bussfix-selgeren at guttene skal unne seg en 12 meter lang buss, kanskje med litt ekstra lys og kanskje med litt ekstra graffiti.

Hvis de takker ja til å være «satsebuss».

– Vi signerte papirene og gledet oss veldig, sier Jonas Sakrisvold og Morten Gunnerød.

– Vi har jobbet mye og spart for å få råd. Totalt betalte vi 700.000 kroner til Bussfix, for buss, graffiti, interiør, lys- og lydutstyr.

Etter 100 meter går sikringen. De rygger tilbake til lagerhallen på Kløfta.

– Bussfix sa det var en bagatell. Da vi stoppet en time senere hjemme i Asker, skjønte vi at det var full krise, sier de.

Så langt de kan se ligger det en stinkende stripe i veien etter bussen.

– Bussen pisset diesel. Det var ikke snakk om noen drypp. Dieselen fløt, sier de.

Russen er skremt. Bussfix har lovet at teknisk stand går foran alt. Hvis alt dette kan skje på en time, hva kan de vente seg videre?

– Vi er sjokkert over at Bussfix kunne gi oss en slik buss. Vi er sjokkert over at de kunne si at den var gått over på verksted. Det sprutet diesel ut av motoren, sier russeguttene,

Dagen etter kommer en person som sier han skal reparere bussen. Det går ikke etter planen.

Asker-russen er lærlinger på elektrofag. De reagerer på reparasjonene som gjøres.

– Han satte på nytt dieselfilter på en måte som gjorde at motoren dro i seg masse luft. Startmotoren ble kjørt så lenge at den brant opp, forklarer guttene.

Dagen etter dukker Bussfix opp på nytt. Denne gangen med en ny startmotor. Det går også galt.

– De koblet strømmen feil, slik at hele det elektriske anlegget kortsluttet. Vi så ledninger bli rødglødende og at isolasjonen smeltet og rant på bakken.

Senere blir det koblet riktig, men da er skaden allerede skjedd. Dørene går opp av seg selv i fart og må sikres med en kjetting. Lysene svikter.

– Sjåføren stanset bussen etter et par timer og nektet å kjøre mer.

De får en reservebuss, men også den er i så dårlig stand at den bryter sammen.

Etter en tur i Oslofjordtunnelen er motoren så varm at de frykter brann, og stanser i flere timer for å kjøle den ned.

Deretter får de tildelt en tilbakelevert russebuss fra Bergen, som akkurat har avsluttet årets feiring.

Den siste dagen får de endelig tilbake «Babylon». Gleden blir igjen kortvarig.

– Motoren begynte å koke fordi en av to viftereimer røk. Reimen som satt igjen, var nedslitt, sier gutten.

Russen mener Bussfix har svake rutiner på verkstedet, når de hverken bytter dieselfilter eller sjekker viftereimer.

– Dette er helt banalt vedlikehold, sier de.

Etter russetiden bestemmer de seg for å klage. De argumenterer med at de har betalt 700.000 kroner for buss, interiør, graffiti, lys- og lydanlegg som de ikke har fått brukt.

– Vi krevde kun å få tilbake halvparten, siden vi fikk låne en dårlig reservebuss noen dager, sier guttene.

Svaret de får, forbløffer dem.

Daglig leder i Bussfix inntil i fjor høst, Joachim Øvang, tilbakeviser at de har krav på noe som helst. I en e-post til guttene srkiver han at selskapet i stedet vurderer å sende motkrav.

I en e-post VG har tilgang til, ramser han opp hva som er aktuelt å fakturere dem:

Guttene har ikke oppfylt kravet i kontrakten om promotering av Bussfix, det utgjør ifølge Øvang 85.650 kroner.

Når Bussfix har hentet de havarerte bussene, har ikke dieseltanken vært full.

Bussen har ødeleggelser, det samme har reservebussen.

Guttene har ringt servicetelefonen til Bussfix, og det vil koste 3 x vanlig takst.

Bussfix mener det er firmaet som har penger til gode:

«Vi avventer videre svar før vi tar en avgjørelse på hva vi skal gjøre med våre krav nevnt over».

– Bussfix oppnådde det de sikkert ønsket, mer enn halvparten av gutta på bussen ble så skremt at de ønsket å legge saken død. Vi hadde avstemning, sier de.

Russegruppen ender opp med å droppe kravet om erstatning fra Bussfix.

Guttene har lært mye av avtalen med Bussfix. Men det har kostet dem dyrt.

– Vi betalte 700.000 kroner for noe vi aldri fikk. Reservebussen var så dårlig at den brøt sammen etter kort tid. Å få halvparten tilbake mente vi var et rimelig krav fra vår side.

VG har sendt en rekke spørsmål til Bussfix. I sitt svar skriver daglig leder Nicolai Østbye i Innovatis AS at det er «veldig beklagelig» at leiebussen hadde flere problemer gjennom russetiden. – For oss er det viktig alltid å strekke oss etter å bli bedre og sikre at kundene opplevelser er så gode som mulig. Østbye skriver videre: Vi gjorde vårt ytterste både internt og hos eksterne Volvo-verksteder for å fikse problemene som oppsto.

Det ble brukt flere hundre tusen kroner på denne prosessen, hvor alt ble dekket av oss. Grunnet avansert feilsøking tok dette lengre tid enn ønsket.

Gruppen fikk fri tilgang til reservebusser og valgte selv hvilke buss de ville bruke i perioden bussen var på verkstedet.

De fikk også reservebusser langt utover opprinnelig leieperiode.

Det var ødeleggelser i flere av reservebussene, samt andre kontraktsbrudd. Ingen av disse ble fakturert.

