FORKLARTE SEG: Politimannen forklarte seg i retten om overgrepsanklagene. Han sier han ikke har forgrepet seg mot noen

Voldtektstiltalt politimann dømt til to års fengsel

Politimannen fra Nordland er dømt for grov uaktsom voldtekt. Han ble frifunnet på flere punkter i den omfattende tiltalen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politimann i 30-årene, som er suspendert fra stillingen i Nordland politidistrikt, var tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt et overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med fem kvinner.

Politimannen nektet straffskyld, men har erkjent å ha seksuell omgang med kvinnene. Rettssaken startet i Helgeland tingrett i januar i år.

Påtalemyndigheten krevde ni års fengsel.

Nå er politimannen dømt til to.

Domstolen mente han var skyldig i grov uaktsom voldtekt av en av kvinnene, ikke en forsettlig voldtekt. Han er også frifunnet for å ha voldtatt en annen kvinne.

Det får VG opplyst fredag ettermiddag. Det var TV 2 som først omtalte dommen.

Kvinnen han nå er dømt for å forgrepet seg på, var politistudent da han innledet et forhold til henne.

Politimannen ble frikjent for å ha utnyttet et overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen.

Frikjent på fem punkter

Politimannen er også dømt for å ha utnyttet et overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang til to ulike kvinner. Han må betale begge kvinnene 100.000 kroner i erstatning hver.

VG får opplyst at politimannen ble frikjent på fem tiltalepunkter, som dreier seg om voldtekt, å ha utnyttet et overmaktsforhold til ytterligere to kvinner til å skaffe seg seksuell omgang og grov brudd på tjenesteplikten.

– Vi er naturlig nok svært fornøyde med frifinnelsene i saken. Når det gjelder de øvrige postene må vi gå nøye gjennom dommen for vurdering av anke, da min klient mener deg uriktig domfelt for disse, sier forsvarer Heidi Reisvang fra Elden Advokatfirma.

