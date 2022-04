UREGISTRERT: Oppvisningsbilene til Aranis Klaas er uregistrerte.

Motorshowet hadde ikke søkt om unntak: − Det er i så fall ulovlig

Oppvisningsbilen som kjørte inn i publikumstribunen på Bjerke, var uten skilter. Statens vegvesen har ikke gitt motorshowet unntak fra kravet om registrering. Arrangøren ønsker nå å fortsette turneen i Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Syv mennesker ble skadet da en oppvisningsbil krasjet inn i tribunen under Aranis Klaas Monster Truck Show i Oslo søndag. Alle er ifølge politiet utenfor livsfare.

Publikumsvideoer av BMW-en som kom ut av kontroll, viser at bilen er uten skilter. Der den tyske registreringen skulle vært, står foretaksnavnet «Aranis Klaas».

– Det er i så fall ulovlig. Showet har ikke søkt om dispensasjon fra veitrafikkloven, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Anette Hauge, til VG.

Kan stille krav

Veitrafikkloven gjelder all bruk av motorvogn, både på vei og lukket område - også på private arrangement. Alle motorvogner som brukes, skal være registrert.

– Men Statens vegvesen kan etter søknad gi unntak fra registreringsplikten, for eksempel i forbindelse med et bilshow. I en slik dispensasjon kan vi sette vilkår, sier Hauge.

Vilkårene kan være at kjøretøyet er i god teknisk stand og i forsvarlig stand til det formålet den skal benyttes til, slik at dette kan gjøres på en trygg og god måte.

Dispensasjon eller ikke – eier skal etter loven sørge for at kjøretøyet ikke brukes, dersom det ikke er i forsvarlig stand til enhver tid.

– Vi kan også stille krav om at arrangøren har forsikring og at de må informere politiet om arrangementet i forkant, sier seniorrådgiveren.

– Forholder oss til siktelsen

Arrangørens advokat, Patrick Lundevall-Unger, bekrefter at arrangøren Daniel Klaas ikke hadde søkt om dispensasjon fra veitrafikkloven.

– Dette er et arrangement på et privat, lukket område. Da trenger de ikke be om lov til å kjøre uten skilt, sier Lundevall-Unger til VG.

– Men veitrafikkloven gjelder også for private områder? Hvorfor har han da ikke søkt om unntak?

– Hvis det hadde vært ulovlig så hadde min klient blitt siktet for dette. Vi forholder oss kun til siktelsen. Jeg mener at dette ikke er en problemstilling, sier advokaten.

ARRANGØREN: Daniel Klaas i samtale med politiet rett etter hendelsen på Bjerke.

– Totalt sjokk

Både Klaas og sjåføren er siktet etter ulykken. Klaas er siktet for straffeloven paragraf 356, det vil si uaktsom fremkalling av fare for allmennheten.

Sjåføren er siktet for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om hensynsfull og aktpågivende kjøring. Til Avisa Oslo sier han at han er utrolig lei seg og ikke forstår hva som gikk galt.

– Jeg fikk totalt sjokk. Det er den verste dagen i hele mitt liv. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har tenkt på det hvert eneste minutt siden ulykken. Men jeg forstår ikke hvordan det kunne skje, sier bilsjåføren.

Han sier at motorshowet gikk som normalt, helt til noe skjedde med bilen slik at den havnet innenfor sperrebåndene og inn i tribunen.

– Nå vet jeg at ingen ble kritisk skadd. Det er jeg utrolig lettet og glad for. Jeg har lyst til å si til alle som var der at jeg er utrolig lei meg, og at jeg har tenkt masse på dem. Jeg håper alle blir helt friske igjen.

Vil fortsette turneen

Det tyske familieforetaket har hatt oppvisninger i Norge i mange år. De hadde fem show i Tønsberg og Sandefjord før helgens tre arrangementer i Oslo.

Til tross for ulykken ønsker de å reise videre for å kunne fortsette turneen. De har nå måttet avlyse fem show.

– Jeg har tatt kontakt med politiet for å få bekreftet at de kan reise videre til Drammen. Vi håper at showet kan fortsette så snart min klient er klar, sier Lundevall-Unger.

– Tror du folk vil komme og se showet etter at syv personer ble skadet for mindre enn en uke siden?

– Jeg tror absolutt at folk vil komme på arrangementet, sier advokaten, som hevder det er et fantastisk show.

For å styrke sikkerheten på fremtidige show, sier han at Klaas har kjøpt inn 100 meter med stålgjerder.

Avstanden mellom gjerdene og tribunen skal også være større enn under showet på Bjerke, påpeker advokaten. Da var det kun sperrebånd og plastkjegler som skilte publikum fra motorshowet.

Ivaretar sikkerheten

Fornøyelsesparken Tusenfryd sørøst for Oslo hadde i fem sesonger frem til 2019 «burnout-show» med det italienske stuntteamet Folco.

På en stor parkeringsplass gjorde sjåførene halsbrekkende manøvre foran inntil 1000 tilskuere tre ganger daglig.

TUSENFRYD: Det er god avstand og fysisk sikring mellom publikum og motorshowet som ble vist på Tusenfryd i 2015–2019.

Mer en tre meter skilte publikum og kjøretøyene. Fra tribunen var det først to meter til et kraftig stålrekkverk med betongfundament, så en meter til en rad steinblokker.

– Det handler om å ivareta sikkerheten, sier markedssjef i Tusenfryd Erik Røhne Andersen til VG.

Parken hadde gjort sine egne sikkerhets- og risikovurderinger. De hadde søkt Statens vegvesen om tillatelse og dispensasjon fra kravet om registrering.

Også Jernbanetilsynet, som godkjenner installasjoner ellers i parken, hadde vært inne i bildet for å vurdere sikkerheten omkring bilshowene.

– Sikkerheten er utrolig viktig. Det skal være trygt å besøke oss, sier Andersen.