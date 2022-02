forrige

fullskjerm neste MISTENKELIG: Politiet etterforsker et dødsfall i Nordre Follo og utelukker ikke at det har skjedd noe kriminelt. 1 av 2 Foto: VG-tipser

Mann funnet død på isen - mistenker kriminell handling

En tynnkledd mann ble søndag funnet død på Gjersjøen i Nordre Follo.

Publisert:

Personen som ble funnet på isen var svært tynnkledd. Det opplyser innsatsleder Anders Strømsæther til VG.

Strømsæther sier den døde personen er en mann, og han ble funnet på Gjersjøen i Nordre Follo.

Meldingen kom til politiet klokken 10.53 søndag formiddag, og etterforskes som et mistenkelig dødsfall.

– Vi jobber fortsatt med identitet på vedkommende. Det er en mann, middelaldrende, men vanskelig å si utover det. Han er sendt til obduksjon for å fastslå identitet, sier Jan André Delbeck i Øst politidistrikt til VG ved 16.45-tiden.

Politiet har ikke kunnskap om hva som kan ha skjedd.

– Mistenker dere at det har skjedd noe kriminelt?

– Det kan ha skjedd noe kriminelt, ja, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen.

Undersøker adresse i nærheten

Ifølge VGs reporter gjøres det i 16-tiden undersøkelser på en adresse i nærheten av stedet der mannen ble funnet. Krimteknikerne er inne i den aktuelle boligen hvor de gjør undersøkelser.

500 meter nord for stedet hvor den avdøde ble funnet har politiet sperret av et område knyttet til en bolig. Krimteknikere er på stedet og gjør undersøkelser. VG får opplyst at politiet mistenker at det er en sammenheng mellom adressen og dødsfallet.

Det var en tilfeldig forbipasserende som fant personen.

fullskjerm neste INNSATSLEDER: Anders Strømsæther i Politiet. 1 av 2 Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Lokal restaurant bisto politiet

Henrick Cilla er daglig leder på restauranten Villa Sandvigen som ligger ved Gjersjøen.

Han forteller VG at han fra vinduet observerte det som skjedde ute på isen. I tillegg har han video av hendelsen.

– Vi har overvåkningsbilder og politiet har sett på dem. De har vært her siden 11-tiden og gjort undersøkelser, sier Cilla.

Han var alene på jobb på formiddagen og ringte de ansatte for å be dem holde seg hjemme. Alle reservasjoner på formiddagen ble kansellert.

– Det er en ganske merkelig opplevelser, men jeg tenker jo mest på den omkomne personen og de etterlatte, tilføyer han.

VG er kjent med at overvåkningsbilder som er gitt til politiet skal ha fanget opp en mann tidlig søndag morgen.

– Vi har gjennomført rundspørring i området. Taktisk etterforskning pågår fortsatt og vil pågå utover kvelden, inkludert avhør og digitale spor. Vi har fått videomateriale som vi jobber med å undersøke. Det er status så langt, sier Delbeck i Øst politidistrikt litt før klokken 17.

– Det jobbes ut fra flere hypoteser her. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si om det er styrket eller svekket mistanke om kriminelle handlinger, legger Delbeck til.

Østlandets Blad omtalte saken først.