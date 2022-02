KREVER SVAR: Peter Christian Frølich (H) er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han får nå Stoltenberg-ansettelsen på sitt bord.

Stoltenberg-gransking: Dette krever de svar på

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber nå om å få alle kortene om sentralbanksjef-ansettelsen på bordet for å få svar på ett spørsmål: Har det vært en åpen reell prosess eller var jobben hele tiden tilpasset Stoltenberg.

Av Martin Lægland

Peter Christian Frølich (H) er leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han gratulerer Stoltenberg med ansettelsen som sentralbanksjef, og ønsker han lykke til i jobben.

– Han er en dyktig mann, og har fått en svært viktig jobb, sier han til VG.

Samtidig varsler han at Høyre også vil ta opp ansettelsesprosessen i kontrollkomiteen for å få svar på en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen.

– Jeg vil understreke at kontrollkomiteen vil ikke og skal ikke overprøve ansettelsen. Dette er vår nye sentralbanksjef. Punktum

Dette vil de ha belyst

Det er selve ansettelsesprosessen som vil være et tema for kontrollkomiteen.

– Vår oppgave blir å se at utnevnelsen har vært ryddig og tillitvekkende. Det betyr at vi sitter med en lang rekke spørsmål vi vil ha besvart fra regjeringen. Det arbeidet begynner nå.

Frølich lister opp flere spørsmål de nå vil ha svar på:

Hvem som har snakket med hvem.

Når har de ulike aktørene snakket sammen.

Hvordan har utforming av stillingsutlysningen blitt til.

Lage en klar tidslinje av ansettelsesprosessen

– Kort sagt komme til bunns i om dette er en forhåndsavklart utnevnelse eller en reell og åpen søknadsprosess, sier han.

Kan bli høring

De vil starte med å stille spørsmål til regjeringen, og basert på svarene de får vurdere om de skal gå videre.

– Alt kan være i sin skjønneste orden eller det kan bli behov for kontrollhøring, sier han til VG.

Frølich sier en gjennomgang fra komiteen er viktig for å sikre legitimitet til det som er en omstridt ansettelse. Utnevnelsen av Stoltenberg har fått kritikk – allerede før det ble kjent at han fikk jobben.

– Dette handler om tilliten til utnevnelse av en av Norges viktigste posisjoner. Regjeringen må derfor tåle kritiske spørsmål. Det kan på sikte styrke ansettelsen som har utvilsomt har vært omdiskutert. Da er det viktig å belyse alle side ved denne saken.

Venstres Grunde Almeland vil ha svar på hvilke habilitetsvurderinger regjeringen har gjort.

Venstre: Regjeringen bør ha noen gode svar

Grunde Almeland er Venstres representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han stemmer i:

– Det er ganske tydelig at det krever en runde i kontrollkomiteen. Vi har mange spørsmål vi vil ha svar på, og det er flere spørsmål komiteen må grave dypt i, slår han fast.

Almeland peker på at stillingsutlysningen er «betydelig endret» fra forrige gang samme jobb var lyst ut.

– Jeg lurer begrunnelse regjeringen har for endringen. Vi må få svar på i hvilken grad utlysningen er tilpasset ulike kandidater, sier Venstre-politikeren.

Han ønsker også å bli orientert om habilitetsvurderingene som er gjort av regjeringen.

– Her er det veldig mange aktører her med sterke bindinger til hverandre. Derfor trenger vi å få belyst habilitetsvurderingene i stort. Der bør regjeringen har noen gode svar.

Frp-leder Sylvi Listhaug er kritisk til ansettelsen av Stoltenberg.

Frp: – Kameraderi

Også Frp-leder Sylvi Listhaug har gått hardt ut i saken, og varsler krav om full gransking:

– Frp er kritisk til ansettelsen av tidligere Arbeiderparti-leder Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, melder partileder Sylvi Listhaug.

– Det har vært mange hendelser som har blitt kjent i løpet av prosessen med middager, kameraderi og andre forhold som gjør at det er store grunner til å stille spørsmål ved prosessen i forkant av ansettelsen, varsler hun videre.

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen sitter for partiet i kontrollkomiteen på Stortinget. Partiet varsler at han vil ta opp prosessen som førte til ansettelsen av Stoltenberg opp i kontrollkomiteen på Stortinget.