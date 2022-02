GLAD: Artisten Ella Marie Hætta Isaksen er fornøyd med tallene fra VGs ferske meningsmåling.

Fersk meningsmåling: Stor støtte til samisk kultur

Gladmelding på samenes nasjonaldag: Åtte av ti nordmenn mener samisk kultur er en viktig del av norsk kultur.

Publisert: Nå nettopp

Det viser en fersk meningsmåling utført av Respons Analyse blant et representativt utvalg nordmenn.

– Jeg synes det er veldig bra at det samiske har en naturlig plass i vårt samfunn. Det er veldig bra at så mange er opptatt av det samiske, sier sametingspresident Silje Muotka fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Tidligere Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen (23) stemmer i:

– Det er veldig gledelig å få så konkrete tall på dette. Dette stemmer overens med mitt eget inntrykk, sier Isaksen til VG.

Samtidig sier bare 23 prosent av de spurte i undersøkelsen at de har god kjennskap til samisk kultur og historie.

– Stor sorg

Ella Marie Hætta Isaksen tror at mange nordmenn kjenner på en stor sorg for at de ikke har lært mer om den samiske kulturen.

Hun mener at fornorskningen av samene også har skadet majoritetsbefolkningen i Norge.

– Fornorskningen har ikke bare fratatt samer selv tilknytning til egen kultur og historie. Den har også fratatt det norske folk kunnskap og kjennskap til en rik, mangfoldig og stolt kultur, sier hun.

Muotka sier at det undervises mer om samisk kultur i skolen enn før, men hun sier at hun selv også ønsker å fortelle folk mer om samisk kultur og historie.

– Jeg er veldig glad for at mange vil lære mer om det samiske, sier hun.

PRESIDENT: Silje Karine Muotka er president på Sametinget.

– Veldig forskjellige

Samenes nasjonaldag feires søndag i Norge, Sverige, Finland, Russland og andre steder hvor samer bor.

Nær 1 av 10 i VGs meningsmåling sier at de planlegger å markere samenes nasjonaldag, mens ytterligere 11 prosent sier at de har lyst å markere dagen.

Det er størst interesse blant de unge. Blant de under 35 har en av fire planer eller lyst til å markere dagen.

Muotka og Isaksen er opptatt av å vise at det finnes flere måter å være samisk på:

– Jeg mener at vi må bli flinkere til å se minoriteter, inkludert det samiske folket, som en mangfoldig gruppe. Selv om vi er et lite folk som lever grenseløst over mange land, så er vi veldig forskjellige, sier Isaksen.

– Hva betyr det for deg å være samisk?

– For meg betyr det å være samisk å respektere det rundt meg. Jeg må huske at jeg ikke er over noen andre eller over jordens kraft. Jeg prøver å leve med respekt for jorden, bare ta det jeg trenger og forsøke å etterlate jorden i best mulig stand, sier hun.

SAMISK: Ella Marie Hætta Isaksen sier at hennes hjerte for naturen er en del av hennes samiske identitet. Her aksjonerer hun mot gruvedrift ved Repparfjord i 2019 med Natur og Ungdom.

Samehets på nasjonaldagen

Muotka sier at det fremdeles er et problem med mobbing av samiske barn i skolen og offentlig samehets.

– Kommentarfeltene blir ofte fylt opp av negative kommentarer når mediene skriver om samiske saker, særlig på nasjonaldagen, sier hun.

Muotka og Isaksen skal feire dagen i Oslo, blant annet med markering i Oslo rådhus og konsert med Mari Boine.

Isaksen sier at en del er provosert fordi de kaller det samenes nasjonaldag, istedenfor Samefolkets dag.

– Jeg skulle ønske at det bare var anonyme nettroll som sto bak samehets, men det er også den vanlige mannen i gaten som står bak, sier Isaksen.

– Jeg må være stolt. Stolthet er det eneste som trumfer skammen vi er påført gjennom så mange århundre. Hvis jeg fremprovoserer mye samehets ved å være meg selv og stolt, så er det en terskel vi må over. Kanskje må det bli litt verre før det blir bedre, sier hun.