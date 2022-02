OVERTENNING: Førsteetasjen er evakuert og det brenner i andre etasje.

Brann i bolig på Askøy – én person funnet omkommet

FLORVÅG (VG) Røykdykkere måtte trekke ut på grunn av fare for ras i en boligbrann på Askøy utenfor Bergen. Én ytterligere person har status som savnet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

En to etasjers horisontal tomannsbolig sto i full fyr i Florvåg på Askøy fredag morgen, og ble etter hvert overtent. Tre bolighus i nærheten måtte evakueres på grunn av gassfare.

I en pressemelding klokken 15.39 opplyser politiet at en person er bekreftet omkommet. Vedkommende er ikke identifisert, men to personer med tilknytning til adressen har status som savnet.

– Pårørende til de savnede er informert, skriver Vest politidistrikt.

– Når det er sikkert for mannskapene vil den omkomne bli hentet ut og kjørt til Gades for identifikasjon og obduksjon, skriver de videre.

Politiets kriminalteknikere planlegger nå å gjøre undersøkelser på branntomten, men må vente til tidligst lørdag frem til åstedet er kjølt ned.

Røykdykkere måtte trekke seg ut

Klokken 09.55 fredag ble brannen meldt slukket. Brannvesenet fortalte imidlertid om et krevende slukningsarbeid:

– Det er muligens personer inne, så røykdykkerlag jobber med livreddende innsats. Det er ikke kontroll på brannen, og røykdykkerne måtte trekke ut på grunn av fare for ras, sa vaktkommandør Shahrooz Lahooti til VG klokken 09.29.

Det er registrert en beboer i andre etasje som ikke er gjort rede for, men politiet opplyser til VG at de er usikre på om det kan være flere som bor der. De har kontroll på alle som bor i første etasje.

– Da vi kom frem til stedet var det full overtenning i andre etasje. Vi har ikke kommet i kontakt med personen som er registrert på adressen i denne etasjen, sier operasjonsleder Tore André Brakstad til VG.

De holder på å forsøke å komme i kontakt med personen som ikke er gjort rede for.

– Vi skal ha avhør med de som bor på adressen og de som kan si noe om det som har skjedd, sier politiets innsatsleder Gisle Antun.

RØYK: Brannvesenet har sendt Askøy Brannvesen samt Laksevåg stasjon og mannskaper fra Hovedstasjonen til stedet.

En nabo VG har snakket med satt og så på OL da han hørte et voldsomt smell. Han fikk med kjæresten, datteren og hunden med ut av huset.

– Vi er rimelig sjokkerte, sier han til VG.

Kjæresten hans hadde lagt seg etter å ha hatt nattevakt. Hun lå og sov da hun hørte at en person ropte om hjelp.

– Jeg opplever dette som helt forferdelig, sier hun til VG.

Brannvesenet fikk melding om brannen via AMK klokken 08.41. De har sendt Askøy Brannvesen samt Laksevåg stasjon og mannskaper fra Hovedstasjonen til stedet. Operasjonslederen sier at det er for tidlig å si noe om årsaken.

Mannskaper fra Bergen vil etter hvert returnere. Det vil pågå arbeid og etterslukking en stund fremover.