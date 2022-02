SLÅR ALARM: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener politikerne i Norge må innse at omstillingene til det grønne skiftet går altfor sakte.

NHO-topp om klimamålene: − Fullstendig urealistisk å nå dem

Leder Stein-Lier Hansen i Norsk Industri (NHO) sier Norge er sjanseløse til å nå klimamålene i 2030.

Av Bjørn Haugan

– Målet om å redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå, er fullstendig urealistisk. Det er ikke mulig. Politikerne må erkjenne det. De er sjanseløse med det tempoet de nå har, sier Lier-Hansen.

Han leder NHOs største og mektigste forening, Norsk Industri.

Lier-Hansen sier de har gått gjennom prosjektene som må realiseres for å nå målene, og ser at tiltakene er for puslete og at det går for tregt.

– Politikerne har store mål, men i praktisk politikk går det for sakte. På de åtte årene som er igjen, er det ikke mulig å gjennomføre de teknologiske endringene som må til.

– Kan du være konkret?

– Store deler av sokkelen skal elektrifiseres, ja, hele samfunnet skal elektrifiseres, vi skal ta i bruk omfattende fanging og lagring av CO2, vi skal starte masseproduksjon av grønn hydrogen og ammoniakk og vi skal iverksette en storstilt satsing på havvind.

– Problemet er, sier han:

– At vi ikke rekker å realisere disse planlagte prosjektene på disse åtte årene. Det går rett og slett for tregt.

Han viser blant annet til regjeringens havvindplan som ble lagt frem denne uken.

– Den er vel og bra, men problemet er at den bare ble halvparten av det den skulle vært: Meningen var at det skal gi 3000 terrawatt, men de endte på 1500 fordi de må utrede videre. Det kan hende det var politisk nødvendig, men teknisk var det ikke det. Dette er jeg lei av. Vi var med å utrede havvind allerede i 2007. Ennå har det ikke skjedd noe.

FOR LITE KRAFT TIL DET GRØNNE SKIFTET: Stein Lier-Hansen foran den elektriske ferjen som går mellom Oslo og Nesodden. Han sier det finnes for lite kraft i Europa etter nedbygging av atomkraft og kullkraft.

– Og så er det en annen stor utfordring som står i veien for det grønne skiftet, sier han:

– Det finnes ikke nok elektrisk kraft i Norge eller i landene rundt oss for å få til denne grønne teknologiske transformasjonen. EU-landene bygd ned egen kraftproduksjon, atomkraft og kullkraft.

Han sier at EU og sentrale europeiske land nå har erkjent det.

– EU-kommisjonen har skjønt dette og sier at vi må kalle kjernekraft og naturgass grønn. Det vil gi store investeringer i kjernekraft og vil grønnvaske naturgass. De har erkjent at vi ikke bare kan bygge fremtidens energitilgang på sol og vind.

– Atomkraft er fremtiden

Han sier at når Europa har stilt seg i denne situasjonen, hvor mangel på kraft bremser det grønne skiftet, så vil det komme en atomkraft-boom.

– EUs energikommisjonær har sagt at vi må investere 500 milliarder euro i kjernekraft, hvis vi skal klare å nå klimamålene, sier Lier-Hansen.

– De er allerede i gang, legger han til:

– De er i full gang med bygging av moderne kjernekraft både i England, Skottland og Irland. Belgia og Nederland er på vei, sier han og viser til at klimaforkjempere nå støtter det:

– I Nederland sier De Grønne at vi må ha kjernekraft fordi vi ikke kan løse klimautfordringene uten. Amerikanske selskaper står i kø for å selge små moduler med kjernekraft som er kontrollerbare: Du trenger ikke bygge et verk, men en rekke mindre som du kopler sammen. Vi snakker ikke lenger om Tsjernobyl, men teknologi som er topp moderne.

– De er fortsatt ikke basert på eksempelvis thorium, men uran?

– Ja, men den nye teknologien gjør det mye tryggere å igjen satse på atomkraft. Da finnene åpnet sitt siste kjernekraftverk i romjulen, var det med en helt annen teknologi enn den som skapte problemer i Tsjernobyl og Japan. Atomkraft er fremtiden, sier Lier-Hansen.

ADVARER: Lier-Hansen sier norske forbrukere må belage seg på høye strømpriser i årene fremover.

Han tror det er uaktuelt med norsk atomkraft.

– De som nå satser har lovverk og kompetanse på atomkraft. Det har vi ikke i Norge. Vårt bidrag vil være omfattende utbygging av flytende havvind, som vil kunne være på plass utover på 2030-tallet.

Han sier Norge i dette bildet har en fordel.

– Regulerbar kraft blir viktig og det har Norge, vannkraften vår. Når landene vi selger til, ikke kan gi oss noe tilbake, så vil det ta lang tid før vi eventuelt kommer tilbake til «normale priser», fordi vi har kjørt ned fyllingsgraden på flerårsmagasinene våre så lavt. Skal vi komme tilbake til normal situasjon, så må det regne i fire-fem måneder.

– Det du sier er at forbrukerne i Norge må venne seg til høye strømpriser?

– Ja, vi kommer ikke unna det. Alternativet er å ikke eksportere vannkraften og bruker hver vanndråpe i Norge, men da melder vi oss ut av et markedssystem, som er meget vanskelig å gjøre.

– Tidvis stenge kranene

Men det vi kan gjøre, sier han, er å regulere de store vannmagasinene på en annen måte, sier han:

– Når middelvannstanden nærmer seg gjennomsnittet de siste 25 år, da skal vi ikke eksportere, men kun gi vannkraft til norsk forbruk.

– Det er allerede i dag grenser for hvor mye som kan tappes ut?

– Det finnes ikke lenger. Det eneste er minstevannskrav første juni.

– EU vil ikke godta at vi tidvis stenger kranen til dem?

– Det er fullt mulig å regulere: Det hadde vært en regulering som alle hadde forstått og som nesten alle andre land har i sine systemer.

– Meget bra

Lier-Hansen sier det er et lite håp i den nye energikommisjonen som regjeringen nå har oppnevnt.

– Både mandat og sammensetting er meget bra. Kraftbransjen kan endelig kunne komme tilbake til en situasjon hvor de ivaretar sitt overordnede samfunnsansvar. Det er ikke profittmaksimering på kort sikt, men å sikre at Norge kan komme gjennom det grønne skiftet.

FÅR BARE DELVIS STØTTE: Lier-Hansen får betinget støtte av klima- og miljøministeren, men statsråden mener det likevel er mulig å nå klimamålene.

Han sier at atomkraft kan gi lavere strømpriser i Norge på lang sikt.

– Ja, det vil skje. Europa vil komme til å satse på atomkraft, fordi det er eneste måten å nå klimamålene. Det vil norske forbrukerne tjene på.

Får støtte

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er enig i mye av det Lier-Hansen sier, men sier det fortsatt er mulig å nå målene.

– Det er helt riktig at vi har en stor jobb foran oss, hvis du ser på hvor lite Norge over tid har gjort. Vi må få opp farten. Det har Lier-Hansen helt rett i.

– Denne regjeringen har bare sittet i 120 dager og har foreløpig kommet med våre planer for havvind. Vi jobber systematisk for å iverksette på flere områder. Vi skal sørge for at alle sektorer prioriterer å få ned sine utslipp; landbruk, fisk, transport, industri, bygg og anlegg. Vi må beholde retningen, men få opp farten.

– Uenig i at det er umulig

Han vil ikke være med på at det er urealistisk.

– Jeg er uenig i at det er umulig, det er ambisiøst, men mulig. Det som gjør meg mer optimistisk enn Lier-Hansen er at vi skal gjøre dette i et nært samarbeid med våre naboer og med Europa. Når mange drar sammen, kommer teknologiene som skal erstatte det fossile, raskere.

– Han sier vi og Europa mangler fysisk kraft for å gjennomføre det grønne skiftet?

– Vi trenger å produsere mer kraft i Norge og vi trenger energieffektivisering. Alle nye teknologier i det grønne skiftet, utenom havvind, trenger kraft; batterifabrikker og karbonfangst og hydrogenproduksjon vil kreve kraft.

GRØNN SEILAS: Espen Barth Eide sier seilasens endelige mål er i 2050.

– Han sier strømprisen til forbrukerne vil være høy lenge?

– Hvis etterspørselen stiger mer enn tilbudet så vil prisen gå opp. Forblir den det, vil vi, som statsministeren har sagt, kompensere forbrukerne. For å hindre den utviklingen, må vi produsere mer kraft.

Barth Eide avslutter med følgende bilde:

– Se på det som en seilas mot 2050. 2030 er en rundingsbøye hvor vi skal levere halvveis og netto null er seilasens mål i 2050.