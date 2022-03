HAR HASTVERK: Erna Solberg er rystet av Putins handlinger i Ukraina. Hun ber Støre-regjeringen få opp farten med en tydeligere plan for den norske håndteringen av flyktningene fra det krigsherjede landet.

Erna Solberg: Norge trenger tydeligere flyktningplan

Erna Solberg savner en mer konkret plan fra regjeringen om hvordan Norge skal ta imot ukrainere på flukt.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres

Høyre-lederen og eks.statsministeren etterlyste i sin tale til sentralstyret i Høyre søndag en klar marsjordre fra Støre-regjeringen om hvordan det norske samfunnet skal ta i mot strømmen av flyktninger.

– Vår tilbakemelding er klar: Norge trenger en tydelig strategi for hvordan vi skal kunne ta imot svært mange mennesker på kort tid. Både kommunene og aktørene trenger en klar marsjordre, sa Solberg.

Hun uttrykte en vilje til å ta flyktningene vel i mot - som naboer, medelever og kollegaer.

Hurtigspor

Men Norge må ha en tydeligere plan. Og det haster, mener Solberg. Rent konkret ser hun for seg et såkalt hurtigspor som får ukrainerne i aktivitet i det norske samfunnet.

– Vi har tatt til orde for et hurtigspor ut i arbeid og aktivitet, fremfor at de må gjennom et ordinært introduksjonsprogram, sier Solberg.

Hun ser for seg at dette hurtigsporet sikrer følgende tilganger:

Rask tilgang til midlertidig arbeidstillatelse.

Rask bosetting i en kommune.

Norskkurs.

Mulighet for å ta utdanningsmoduler, slik at kompetanse fra hjemlandet blir relevant i Norge.

En frivillighet som står klar til å gi dem en varm velkomst.

Et helseapparat som står klar til å sikre rask psykisk helsehjelp.

– Man går ikke gjennom dette uten at det setter sår på sjelen, sa Solberg som en kommentar til det siste kulepunktet i talen sin.

MØTTE PUTIN: Daværende statsminister Erna Solberg møtte Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg under Arctic forum 9. april 2019. De brukte møtet blant annet til å drøfte miljøvennlige løsninger i arktiske områder.

Som statsminister møtte hun den russiske presidenten flere ganger. Nå er hun rystet over hva Putin har satt i gang.

– Rystende av Putin

– Det er rystende å være vitne til hva en autoritær leder er villig til å utløse av død og lidelse for å oppnå sine mål. Krigen er et brudd på folkeretten. Det er en grov krenkelse av Ukrainas suverenitet. Men først og fremst er det forferdelig for alle de menneskene som må ofre liv og helse, leve i frykt eller legge på flukt, sier Høyre-lederen til partiets landsstyre i Høyres Hus i Oslo.

Hun mener NATOs og EUs respons på invasjonen i Ukraina trolig var både mer slagkraftig og samordnet enn det Putin hadde regnet med.

Det ble registrert 130 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge lørdag. Totalt er det registrert 1.264 nye asylsøkere den siste uken, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI begynte å publisere oversikter over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar.

Siden da har det kommet 1.784 søknader. I tillegg er det kommet flyktninger til Norge som ennå ikke har registrert asylsøknadene sine.

Introduksjonsprogram

Flyktninger fra Ukraina har fått kollektiv beskyttelse i Norge – og EU. De fleste vil dermed komme inn i et hurtigspor - og inn i et introduksjonsprogram - og raskt i jobb, mener arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– På den måten vil de slippe å sette livene sine på vent. Det er jeg veldig opptatt av, sa Persen til VG før helgen.

– Har skolene og barnehagene kapasitet og overskudd til å ta imot disse barna, etter to år med corona?

– Kommunene melder tilbake at det er 22.000 de har kapasitet til å ta imot. Integreringstilskuddet skal dekke de kostnadene som kommer til barnehage og skoler, svarte Persen.