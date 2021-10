DOBBELTDRAP: En kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene ble funnet drept i en leilighet i Stavanger i fjor.

Sido Sabri Rashid (43) dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap

Vilkårene for lovens strengeste straff er oppfylt, mener Sør-Rogaland tingrett om dobbeltdrapet som fant sted i Stavanger i fjor.

Av Henrik Røyne , Vilde Elgaaen og NTB

43-åringen er dømt til 21 års fengsel for å ha drept to personer, frihetsberøvelse, trusler og grove trusler.

Det var Rashid som selv ringte politiet for å melde fra om drapene på Storhaug i Stavanger i fjor. Da politiet kom til stedet fant de en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene drept i en leilighet på stedet.

Kvinnen, Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi, var den domfeltes tidligere kone. Mannen som ble funnet drept var hennes nye kjæreste – Ahed Daher.

«De var et resultat av en personlig ydmykelse som hadde bygget seg opp i tiltalte over tid,» heter det i dommen, som TV 2 omtalte først.

Retten mener det er skjerpende drapene var æresrelaterte, og at mannen «med grunnlag i forestillinger om egen ære og behovet for renselse av denne, etter et samlivsbrudd med overlegg dreper sin tidligere partner og dennes nye kjæreste».

Statsadvokat Folke Åmlid beskrev i sin prosedyre under rettssaken drapene som brutale og bestialske ifølge Stavanger Aftenblad.

– Han har opptrådt som en iskald drapsmann, og det er ingen anger å spore, sier Åmlid.

Han mener begge drapene var planlagte og ble gjennomført med forsett. Han sier de også var æresrelaterte.

– Det er så mange straffskjerpende momenter i denne saken. Hvert drap ville minst ført til 15 års fengsel, sier Åmlid.

Rashids forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier til VG at de skal gjennomgå dommen grundig i løpet av ettermiddagen.

– Deretter kommer vi til å ta stilling til anke, sier han.

– Det er en dom som er i samsvar med rettspraksis, basert på det at han er funnet skyldig, legger han til etter å ha blitt spurt om avgjørelsen i retten.

Sido Sabri Rashid må også betale erstatning til to andre fornærmede, har retten bestemt.

Bistandsadvokat Inger Marie Sunde ved Advokatfirmaet Legal representerer en person som befant seg i leiligheten da drapene skjedde.

Sunde forteller at klienten hennes er tilkjent erstatning for trusler og frihetsberøvelse.

– Min klient er fornøyd med dommen. Han var vitne til bestialske drap, og det er klart det har satt sine spor. Han er fornøyd sånn sett med at dommen har falt og at han har fått en erstatning, med tanke på alt han har gjennomgått.

I dommen heter det at mannen endret forklaring kort tid før rettsaken skulle opp, og mente da at det hadde vært en annen person som sto bak drapene.

Retten festet ikke lit til den dømte mannens endrede forklaring, og skriver i dommen at de «finner således ingen troverdighet i tiltaltes forklaring om at det var en tredjemann med ham».

Sunde beskriver det som en godt begrunnet og velformulert dom.

– Det er et godt signal overfor den som har vært utsatt for noe straffbart at retten ser alvorlig på det, og at retten anerkjenner de alvorlige konsekvensene det har fått.