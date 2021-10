JUBLER: AUF-leder Astrid Hoem sier at moderpartiene har hørt på dem og Torleik Svelle i Senterungdommen.

Ny regjering: Jubler for krafttak for unges psykiske helse

HURDAL (VG) AUF og Senterungdommen sier at de har fått gjennomslag for et «tydelig krafttak for psykisk helse for unge» i regjeringsplattformen.

Det innebærer en styrking av skolehelsetjenesten med en konkret opptrappingsplan, opplyser Senterungdommens leder Torleik Svelle.

– Skolehelsetjenesten vil være der oftere enn man er vant til. Vi håper at de vil være der hver dag, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Hun jubler over gjennomslag i den nye regjeringsplattformen, og sier at det skal bli billigere og enklere å få hjelp med ny regjering.

– Og hjelpen blir mer tilgjengelig, sier Senterungdommens leder Torleik Svelle.

Ungdomspartilederne sier at mange unge sliter psykisk, særlig etter coronapandemien – og lanserer fredag regjeringens tiltak for å hjelpe dem.

PRESSES: AUF og Senterungdommen sier at de presser Støre og Vedum på klima.

Mer lavterskel

Lite konkret har lekket ut fra regjeringsforhandlingene i Hurdal.

Nå kommer det altså nytt på psykisk helse. Opptrappingsplanen skal gjelde både i kommunene og sykehusene, med særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

I regjeringsplattformen blir det:

Gratis hjelp i offentlig psykisk helsehjelp for pasienter til og med 25 år.

Mer lavterskeltilbud på nett

Bevilges penger til lavterskeltilbud i kommunene, slik at man kan få hjelp uten henvisning

De vil forbedre kvalitet og ventetid gjennom en utredning av sterkere tematisk organisering av tjenestene.

De sier at de ikke vet hvor mye det vil koste i neste statsbudsjett.

FORNØYD: Torleik Svelle og Astrid Hoem sier at de har sikret et godt gjennomslag på psykisk helse.

Presset på klima

Ungdomspartilederne ankom Hurdalssjøen hotell torsdag kveld og overnattet til fredag.

De sier at Ap og Sp har lyttet til dem også på klimafeltet, men ville ikke røpe om de har fått gjennomslag i klima- eller oljepolitikken.

– Vi opplever at vi blir tatt på alvor og lyttet til. Jeg tror det også vil vise igjen i klimakapittelet, sier Torleik Svelle.

– En ting er at man blir lyttet til. Får dere gjennomslag på klima?

– På klima får vi se. Vi har vært tydelig på hva som er viktig for oss. Det er både en ærlig uenighet i oljepolitikken, men så er det også det at man må kutte 55 prosent av klimagassutslippene våre, sier Hoem og sier at de har levert flere krav til Ap.