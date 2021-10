SKIPPER STØRE: Han kan minne litt om en skipper, kommende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) der han er avbildet om bord på fergen med kurs for Vestnes i Møre og Romsdal. Bildet er tatt i midten av august i årets valgkamp.

Hurdal-plattformen: Halv pris på fergebilletter - flere får gratis ferge

STORTINGET (VG) Det blir halv pris på fergebilletter og gratis ferge på strekninger med under 100.000 passasjerer, går det frem av regjeringsplattformen til Sp og Ap.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter de to partilederne og forhandlingslederne i Hurdal, Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overfor VG.

– Vi slår fast i den nye regjeringserklæringen at vi ønsker å halvere fergeprisene i Norge. I øysamfunn uten annen forbindelse enn ferge - blir overfarten gratis. I tillegg blir det gratis ferge på strekninger der det er færre enn 100.000 passasjerer årlig, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Han mener priskuttet på ferger er et stort og betydelig grep for å binde Norge bedre sammen, samt hjelpe mennesker med ekstra store transportkostnader.

De halverte ferjeprisene vil komme i tillegg den avtroppende regjeringens planer om kutt i ferjeprisene i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Da ble det anslått at en halvering av fergeprisene ville koste staten anslagsvis 1,2 milliarder kroner per år.

VEDUM PÅ DEKK: Selv om Trygve Slagsvold Vedums hjemlige valgdistrikt Hedmark er fullstendig fergefritt, har han tatt ferge på flere valgkampturnéer det siste året, som her ved Kristiansund på Nordmøre i sommer.

Jonas Gahr Støre ser også på fergepris-kuttet som et økonomisk utjevningstiltak.

– Denne regjeringen ønsker å jevne ut forskjeller og se hele landet. Vi ser særlige utfordringer knyttet til transport og fremkommelighet for folk som skal på jobb og ta seg frem i landet vårt, sier Støre i sin begrunnelse for ferge-grepet.

Bosetting

– Dette er et håndslag for å utvikle hele Norge. Gratis for de minste stedene, men en halvering av fergeprisene for de fleste, sier Vedum.

– Det er urimelig at de som må ta ferge for å komme på jobb, møte familie eller komme rundt med varene sine, skal ta hele regningen. Det Sp har vært opptatt av, og som vi har støttet - er at det som skal til for trivsel og bosetting handler om en en slik sak som dette, sier Støre.

– Hva med tungtransporten - dette vil jo få store følger der?

– Det blir gratis for tungtransporten også - der det er under 100 000 passasjerer årlig. Der det blir en halvering av prisen på ferger, vil det også gjelde tungtransport.

– Når vil dette tre i kraft?

– Dette vil ikke skje fra 1. januar, men blir en ordning som gradvis skal innfases i løpet av fireårsperioden. I løpet av denne perioden blir det halv pris eller gratis å ta ferga. Det er en klar forpliktelse å få til. Nå går vi i gang, sier Vedum og Støre. De supplerer hverandre med å svare på VGs spørsmål.

STØRES KONTOR: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum hadde skiftet ut konferanserom i Hurdal med Støres kontor på Stortinget lørdag ettermiddag.

– Det er en enorm verdiskapning i mange av disse lokalsamfunnene. Det er kjempeviktig for landet vårt. Dette er en håndsrekning for både å hjelpe næringslivet og familier som er avhengig av fergereiser, legger Vedum til.

– For godt til å tro på

Thora Gundersen (39) fra Aukra tar fergen til og fra øya daglig. Mannen hennes reiser samme vei, men de kjører hver sin bil på grunn av turnusjobbing og noe ulike veier til jobbene. Gundersen tror nesten ikke det hun hører da VG forteller henne om fergepris-nyheten.

– Dette er nesten for godt til å tro på. Dette blir mange penger spart for oss, sier en jublende glad Gundersen til VG.

Hver morgen setter hun seg i bilen hjemme i Fræna på Aukra og drar mot øya Gossen, der hun jobber som avdelingsleder på omsorgssenteret.

FERGE-AVHENGIG: Thora Gundersen (39) fra Aukra i Møre og Romsdal - tar bilferga til- og fra jobb daglig.

Der merker de hvor utfordrende det er å rekruttere nok helsepersonell, særlig sykepleiere. Søkere som ikke er fra øya vegrer seg mot å ta jobber på grunn av fergependlingen, ifølge Gundersen.

– Konsekvensene er store og det haster med å finne en løsning på prisene, sa hun til VG i en stor reportasje og fergeprisene i 2020.

Nå ser hun ut til å være hørt. Da får det heller være at en ny regjering trenger noe tid til å fase inn gratisbilletter og halverte priser.

PENDLER-PAR: Thora Gundersen og Trond-Erik Juelseth må ta hver sin bil på ferga mellom Fræna og Gossen - fordi Trond-Erik jobber turnus med andre arbeidstider enn Thora. De synes fergenyheten fra den nye Støre-regjeringen er fantastisk.

Sammen med samboer Trond-Erik Juelseth har Thora en utgift på 76 000 kroner i året hvis de hadde betalt full pris for bilferge-overfartene. Med rabatt blir det om lag halve prisen - rundt 38 000 kroner.

Nå blir også den prisen halvert til rundt 19.000 kroner årlig for paret - eller den blir helt gratis - hvis fergestrekningen faller innenfor kriteriene for det.