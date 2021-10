En hormonspiral er laget av myk plast og inneholder kjønnshormonet gestagen. Spiralen settes inn i livmoren, og hormonet hindrer befruktning, hovedsakelig på to måter: For det første gjør den slimet i livmorhalsen litt seigere, slik at sædceller ikke kommer inn i livmoren. For det andre vil eggceller og sædceller bli inaktivert av hormonet.

En kobberspiral er laget av myk plast og har et belegg med kobber. Spiralen settes inn i livmoren, og påvirker først og fremst sædcellene slik at de ikke klarer å befrukte et egg. Kobberspiral kan også brukes som nødprevensjon i opptil 5 døgn etter et ubeskyttet samleie, og har mye bedre effekt enn nødprevensjonspiller (angrepiller).

P-stav er en tynn, myk og bøyelig stav av plast hvor en variant av det kvinnelige kjønnshormonet gestagen er bakt inn i staven. P-stav virker først og fremst ved at hormonet hindrer eggløsning.

P-piller inneholder varianter av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og gestagen. P-piller virker først og fremst ved at hormonet gestagen hindrer eggløsning.

Minipille inneholder hormonet gestagen og den virker først og fremst ved at hormonet gjør at sædceller ikke klarer å komme inn i livmoren, og dermed ikke klarer å befrukte eggcellen. Det finnes en type på markedet og denne heter Conludag.

P-sprøyte inneholder en variant av det kvinnelige kjønnshormonet gestagen. Hormonet hindrer befruktning, hovedsakelig på to måter: For det første blir slimet i livmorhalsen litt seigere, slik at sædceller ikke kommer inn i livmoren. For det andre hindrer de eggløsning.

Kilder: Sex og Samfunn