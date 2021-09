KATEDRALEN: Jonas Gahr Støre slapper av og henter energi på sitt barndoms paradis langs skogsstiene ved Båntjern i Oslo.

Støre: − Dette var min siste sjanse

BÅNTJERN (VG) Jonas Gahr Støre (61) vant valget på det som var hans siste forsøk på å bli statsminister. Han sier at han er forberedt på kriser og hardt arbeid, men vil rydde plass for tid til å tenke i skogen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Arbeiderpartiets leder har tatt med VG til sitt barndoms paradis i skogen i Oslo.

Her spilte han bandy på frosne tjern til langt på kveld som barn, og her henter han fremdeles energi mellom slagene i regjeringsforhandlingene.

På veien ut mot vannet vinker folk og gratulerer Støre med valgseieren.

– Takk du, svarer en tydelig fornøyd Støre og vinker tilbake til en av gratulantene.

Situasjonen er dramatisk endret siden VG møtte ham på kjøkkenet før jul i fjor, der en flaske Jägermeister sto på kjøkkenbenken og Ap stupte på meningsmålingene.

Han sier at nøkkelen var Arbeiderpartiets program i fjor høst.

TANKEFULL: Jonas Gahr Støre sier at han henter energi i skogen rundt Båntjern nær der han vokste opp. Båntjern er også tjernet der Erna Solberg tok sitt berømte bilde hvor hun svømte blant vannliljene i 2005.

Noe uvanlig valgte partilederen selv å lede programprosessen.

– Jeg forsto at dette var min siste sjanse. Du kan ikke gjøre dette gang etter gang etter gang. Da er det å gå fullt og helt inn det riktige, sier Støre til VG.

Han sier at mye løste seg da de så at arbeid var nøkkelen, som bandt de sentrale temaene velferd, klima og reduserte forskjeller sammen med en rød tråd.

– Tvilte du aldri?

– Nei, jeg tvilte ikke på at vi hadde funnet gode løsninger. Men det du ikke vet er om velgerne svarer. Vi hadde mange på gjerdet, mange som hadde gått til Sp og mange som var usikre. Du kan ikke abonnere på velgere. De trekker seg tilbake om de kommer i tvil. Men vi har hentet tilbake nesten alle fra Senterpartiet og mange fra gjerdet, sier han.

IKONISK BILDE: Jonas Gahr Støre fikk mye oppmerksomhet rundt jagermester-flasken som sto på kjøkkenbenken da han møtte VG til et kriseintervju i fjor høst.

Den dramatiske vinteren

På torsdag starter sonderingene med Sp og SV om å danne en ny regjering.

Ap har gjort sitt nest dårligste valg siden partisplittelsen i 1924, men Støre beskriver valget som en stor seier til Ap

Han fikk 26,3 prosent av stemmene i årets valg. Bare i 2001 var det verre.

– Jeg minner om tallene fra senvinteren. Da lå vi langt bak, sier Støre og viser til en rekke krisemålinger under 20 prosent.

– Med noen dagers avstand, så ser jeg et valg der Ap ble det klart største partiet. For oss var det en valgseier. Vi fikk flertall for skifte, ble det klart største partiet og fikk flertall for regjeringsalternativet vi gikk til valg på, understreker han.

SEIRET: Jonas Gahr Støre feiret da han så valgdagsmålingen 13. september. Kvelden endte med flertall for de tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV. Ap ble største parti.

Han beskriver valget som et «klimavalg, blant andre saker».

For Støre er den røde tråden arbeid: Det er nøkkelen både i kampen mot ulikhet, klimakampen, velferden og for oljearbeiderne i omstillingen Norge nå må gjennom.

– De som rendyrket seg som miljøpartier gjorde veldig mye av klimakampen om til en variant av identitetspolitikken. Elsker du bomringen, hva spiser du, hvor mye smerte tåler du. Mens perspektivet vi vil trenge er hvordan vi når målene og får alle med oss, sier han.

– Det kommer til å bli krevende for hver av oss, men det er ikke noe poeng i å gjøre det til en konkurranse om hvem som får mest smerte, sier han.

Vil ha mindre brøling

Han sier at valgkampen ble preget av klimabrøl og oljebrøl – og mener at vi trenger mer dialog.

– Fellesnevneren for brølene er at mange mennesker opplever at de er glemt og ikke blir hørt, sier Støre.

– Aps utgangspunkt er at vi ikke løser problemer med brøl, men vi må lytte til brølene og forstå hva som ligger bak. Vi må få en dialog. Det betyr ikke bare at vi snakker, men at vi både må lytte og ta inn det den andre sier.

Han gir VGs satiretegner Roar Hagen et gratis tips.

– Jeg vet at din karikaturtegner drømmer om å få dialogboblen inn igjen, men nå trenger han ikke skrive den på fransk. Han kan skrive den på norsk. Jeg tror veldig sterkt på det, sier Støre.

forrige

fullskjerm neste SAMLING: Han vil samle klimaungdommen og industriarbeiderne, og unngå brøling. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

Nå må Støre bruke sine diplomatiske egenskaper til å få SV og Sp inn i samme regjering.

– Vi skal nå inn i sonderinger. Mange har pekt på at det er mye forskjeller mellom Sp, SV og Arbeiderpartiet. Du kan godt skrive en begavet artikkel om ulikheter mellom de tre partiene. Du kan også snu den rundt og se hva de har til felles, sier Støre.

– Jeg er en Ap-politiker som har vokst opp med samarbeid. Jeg har ikke det i meg at vi styrer alene, legger han til.

– Hvis det ikke går med plan A, hva er best: Ap/Sp eller bare Ap?

– Fortsatt er vi der at vi bare har en bokstav i alfabetet. Vi har vår plan A. Vi bør få avklart det innen ganske kort tid, sier Støre.

Han gjør seg klar til sonderingssamtaler på torsdag, og sier at han må skape et samarbeid som gir alle resultater.

– I en regjering må alle partier oppleve at de får identitet, gjennomslag og at de skinner. Men når du går i gang, så må du også bygge lagfølelsen og at det er vårt prosjekt sammen. At en statsråd fra et annet parti gjennomfører en jobb jeg kan være stolt av, at det er vårt prosjekt og vår regjering, sier han.

– Hvordan skal du balansere SV og Sp internt i regjeringen?

– Det skal vi finne godt ut av. Det er det ingen tvil om. Husk på at det også er politikere som kjenner hverandre godt og som jeg vil si har stor tillit til hverandre. Det har vi også bevist gjennom valgkampen, sier han.

VENNER: Jonas Gahr Støre ønsket forrige uke SV-leder Audun Lysbakken hjem for samtaler. På torsdag starter de offisielle sonderingene på rødgrønn side.

– Når man blir statsminister har man gjerne en plan om en viss utvikling og noen mål. I praksis skal man ofte håndtere krise etter krise etter krise. Hvordan forbereder du deg til det?

– Jeg vet at det vet vil komme kriser. Du går til valg på et program, en valgkamp på hva du vil gjøre og du skal jobbe frem en regjeringserklæring. Jeg har vært utenriksminister i syv år og helseminister og har fulgt norsk politikk. En stor del av det du møter kan du ikke forberede deg på, sier Støre og legger til:

– Du må ha en plan du går løs på hver måned og en side som er blank med tanke på hva den siste dags nyheter brakte. Den neste krisen blir ikke lik den forrige. Den neste muligheten kan komme på et annet sted enn den forrige gjorde. Du må ha et åpent blikk.

De lange linjer

Støre har notert en rekke punkter på iPaden, som han har med seg ut i skogen.

Men når temaet er sosialdemokratiets fremtid snakker han engasjert og legger iPaden ned på steinen foran seg.

For et par år siden var det nesten ingen sosialdemokratiske statsministre i Europa. Etter Støres seier vil de sosialdemokratiske partiene styre i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Det kom inn mange hilsener utenfra på valgnatten og etterpå. Det gjorde inntrykk på meg. Fra tyskere i valgkamp som ser det som en inspirasjon. Fra Costa i Portugal, som en stund var omtrent den eneste sosialdemokraten som regjerte, sier han.

NOTATER: Støre har tatt med seg notater på iPaden, men snakker svært engasjert om sosialdemokratiets fremtid i en ny tid.

Støre tror sosialdemokratenes kollaps er over, og sier at de nå må lage en ny politisk kurs.

– Vi må gjenfinne vår rolle som vanlige folks interesseparti. Det er kjernen. Sosialdemokratiet skal alltid være opptatt av reformer og effektivitet i økonomien, men vi kan aldri bli et parti som har identiteten vår knyttet til markedsreformer, sier han.

Han sier at han ser mest mot Norden og vil besøke disse landene først.

Flere av disse har hatt suksess med en streng innvandringspolitikk.

– Vi har brukt mye tid på å finne brede kompromiss på distrikt, flyktning og innvandringspolitikk og klima. Vi lykkes med det. Mange av de sosialdemokratiske partiene som har opplevd nedgang og fragmentering har gjort det nettopp fordi de har opplevd dyp splittelse på disse temaene. Det har vi unngått, sier Støre.

– Jeg mener at linjen vi har lagt oss på nå er riktig, at vi skal ha en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk. At vi skal se vårt ansvar der ute. Flyktningkrise er i første rekke en krise som rammer nabolandene og internflukt.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre er klar til å ta over makten i Norge.

– De store styringspartiene har vært på vikende front de siste tyve årene. Du får flere partier og mer fragmentering og et større spenn. Hvorfor tror du det er slik?

– Det krever en bred samfunnsanalyse for å forklare. Det er for enkelt å si at det ene eller andre partiet feiler. Jeg tror det er uttrykk for at samfunnet blir mer mangfoldig, sier han.

– Hva skjedde med sosialdemokratiet?

–Vi har fått et mer mangfoldig samfunn. Du kan ikke abonnere på tillit og færre fødes inn i et parti eller en fagbevegelse eller organisasjon for livet. Sosialdemokratiske løsninger er også egnet for vår tid. Sosialdemokratiet har en fremtid om vi kan gjenfinne oss selv som folks interesseparti, sier han.

SLAPPER AV: Jonas Gahr Støre sier at han slapper av i skogen og sier at han fortsatt må få slappe av i naturen når han blir statsminister for å fungere bra.

– Betyr veldig mye

På steinknausen ved Båntjern hilser Støre også på to av endene, som kommer mot ham i et håp om å få brødsmuler.

Han sier at skogen er stedet han slapper av nå.

– Dette stedet betyr veldig mye for meg. Jeg er også her oftere enn du tror. Når jeg kommer hjem går jeg hit og tenker over disse fururabbene her. Jeg bader fra tidlig vår til ganske sen høst. Guttelivet var å gå på skøyter her. I vinter var jeg her med barnebarna mine, sier Støre og ser utover vannet.

– Og så er det en ro her. Som du roper i skogen får du svar sier noen, men egentlig så er det som du roper i skogen slipper du å få noen svar. Det er helt stille. Det synes jeg er veldig fint, sier han.

HEI TIL ENDER: Jonas Gahr Støre ser utover vannet. I løpet av intervjuet kom to ender opp og ville ha brødsmuler. De fikk ingenting fra Støre denne gangen.

Han sier at han ser etter folk som er «hel ved» når han skal sette sammen regjering og folkene rundt seg.

– Jeg må se etter en kjerne av integritet og pålitelighet. Det er veldig viktig. Og så er det hardt arbeid, så det må være arbeidsomme folk. Vi har et samfunn med økende mangfold og skal være en samlende regjering, også for de som ikke stemte på oss. Jeg ønsker å se et mangfold i min regjering, sier han.

– Du skal trolig regjere i fire harde år. Hvordan henter du deg inn?

– Mer nå enn tidligere i livet så er det på steder som dette. Jeg kommer til å organisere meg med mine nærmeste medarbeidere som kjenner meg godt. Hvis ikke jeg får mulighet til den typen avkobling, så gjør ikke jeg det beste av meg selv. Det må vi få til når vi organiserer arbeidet, sier han.