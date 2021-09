FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H) er finansminister.

Statsråd Sanner (H) ba om å holde tilbake dokumenter om omstridt Oljefond-utvalg

Flere medier har begjært innsyn i dokumenter om den omstridte utredningen av Oljefondets fremtid. Finansminister Jan Tore Sanner (H) ba embetsverket om å holde igjen dokumentene av hensyn til valgkampinnspurten.

Publisert: Nå nettopp

I forrige uke kunngjorde Finansdepartementet at et nytt utvalg, ledet av NUPI-sjef Ulf Sverdrup, skal vurdere hvordan internasjonal politikk, næringsliv og finans kan påvirke styringen av Oljefondet.

Oljefondet forvalter nordmenns felles formue på 12.000 milliarder kroner og har aksjer i 9100 selskaper verden rundt.

Stortinget slo i 2019 fast at fondet skal ligge under Norges Bank. Likevel er en del av utvalgets mandat å se på plasseringen av fondet på nytt, selv om dette ble utredet grundig i forkant av stortingsvedtaket. Resultatet kan bli at fondet og Norges Bank skiller lag.

Forrige fredag ble Sverdrups utvalg oppnevnt i statsråd og mandatet ble kjent. Både mandatet og Sverdrups habilitet som utvalgsleder vekket oppsikt.

Sverdrup har tette bånd til oljefondssjef Nicolai Tangen. De to har deltatt på en rekke private middager de siste årene og Sverdrup var blant dem som ble påspandert Tangens eliteseminar i USA. Senere valgte NUPI å dekke 50.000 kroner av utgiftene.

NUPI-LEDER: Ulf Sverdrup er direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

DN: Svakt skjønn

Dagens Næringsliv skrev nylig på lederplass at det var «feil mann til en jobb det er vanskelig å forstå behovet for» og anklaget Finansdepartementet for «hårreisende svakt skjønn»

Etter at Sanner lanserte det nye utvalget forrige uke, har en rekke medier henvendt seg til departementet med spørsmål. VG er blant mediene som har bedt om innsyn i dokumenter om det nye utvalget.

VG er også kjent med at Dagens Næringsliv sendte en innsynsbegjæring mandag denne uken. VG har fått bekreftet fra flere ulike hold at dokumentene lå klare til utsending fra Finansdepartementet allerede tirsdag.

Offentlighetsloven, som sikrer allmennheten og pressen innsyn i dokumenter i stat og kommune, slår fast at «innsynskrav (...) skal avgjerast utan ugrunna opphald.» Det står også i regjeringens egen veileder.

Men tirsdag kveld grep finansminister Jan Tore Sanner (H) inn og utsatte utsendingen, får VG opplyst fra flere uavhengige kilder.

I stedet ba Sanner sitt embetsverk om å vente med å sende svar til Dagens Næringsliv til torsdag ettermiddag. Hans begrunnelse for å vente var hensynet til valgkampinnspurten, får VG opplyst.

Valgdagen er kommende mandag. De siste dagene har flere hundre tusen velgere forhåndsstemt, ifølge Valgdirektoratet. Sanner er også nestleder i Høyre og deltar aktivt i valgkampen for fortsatt borgerlig regjering.

– Kjenner ikke til

Da VG møtte Sanner fredag ettermiddag, fikk han spørsmål om noen i departementet hadde ment at man skulle forsinke utleveringen av dokumentene til Dagens Næringsliv.

– Det kjenner ikke jeg til, hvilke diskusjoner som er, svarte Sanner.

– Jeg spør fordi vi har fått informasjon om at du skal ha medvirket til eller ønsket internt at disse dokumentene ble holdt igjen fordi vi er i valgkampinnspurten?

– Nei. Dokumentene skal oversendes innen fristen. Det har vi gjort.

MØTTE VG: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har startet en ny utredning om Oljefondet.

– Har du ønsket at utleveringen av disse dokumentene til media skulle forsinkes?

– Mitt ansvar er at man følger de reglene som er, og at de oversendes på det tidspunktet som er innenfor kravet, og det er innen tre dager.

– Men har du i denne saken ønsket at utleveringen ble forsinket?

– Jeg har vært opptatt av at vi overholder de reglene som er. Fra Dagens Næringsliv hadde vi også en del spørsmål som skulle besvares. Og det måtte jeg også jobbe med før de ble sendt over til DN, svarer finansministeren.

Uenig med Sanner

VG har forelagt Sanners uttalelser om lovverket for førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

– Innsynskravet skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er ikke slik at loven legger opp til at man kan holde igjen dokumenter i inntil tre dager. Om innsynstidspunktet er ubeleilig for noen er ikke et relevant moment i vurderingen, altså ikke en lovlig eller gyldig begrunnelse, skriver Nordrum.

Nordrum har tidligere arbeidet flere år i Justisdepartementets lovavdeling, blant annet med forvaltningsloven. Han er tydelig på at dersom innsynskravet er ferdig vurdert skal det sendes ut, og at det ikke er riktig å se det slik at det er en frist på tre dager, slik Sanner hevder i intervjuet med VG.

– Man kan heller ikke utsette behandlingen av en innsynsbegjæring, med henvisning til at journalisten også har stilt spørsmål, sier Nordrum.

– Kapasitet, vanskelige vurderinger og total arbeidsmengde er legitime grunner til at saksbehandling av innsynsbegjæringer kan ta tid. Men man skal ikke ta hensyn til muligheten for kritikk, når man vurderer en innsynsbegjæring. Det er uten tvil usaklig dersom man av hensyn til muligheten for offentlig kritikk utsetter utsendingen av dokumenter til pressen eller andre som har bedt om innsyn.

Frustrasjon i representantskapet

En rekke medlemmer av Stortingets representantskap for Norges Bank er svært kritiske til at utflytting av Oljefondet skal vurderes på nytt.

Torsdag opplyste flere medlemmer til VG at det nye utvalget både har vært et tema i samtaler den siste uken og ble et tema på torsdagens møte. Flere medlemmer tok ordet i diskusjonen som fulgte, får VG opplyst.

– Et enstemmig storting har nylig avvist å skille ut fondet, og at regjeringen nå vil ta opp igjen fondets plassering overrasket mange som var til stede, sier et medlem som var til stede til VG.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget for å føre tilsyn med banken, som også huser Oljefondet.

Siden den nye sentralbankloven trådte i kraft for halvannet år siden har institusjonene jobbet systematisk med å slå sammen funksjoner og avdelinger. Flere kilder roser sentralbanksjef Øystein Olsen for å ha stått i spissen for å bygge en felles lagkultur på tvers og sier til VG at de frykter arbeidet kan være forgjeves.

Flere medlemmer i representantskapet opplyser til VG at personer på møtet ga uttrykk for frustrasjon over hvilken uro og usikkerhet en ny debatt om plassering kan skape i banken og fondet. Flere VG snakket med fryktet det kunne skade rekrutteringen til fagmiljøene.

– Ga noen uttrykk under møtet for at de synes det var en god idé å drøfte plasseringen, eller flytte Oljefondet ut av Norges Bank?

– Nei, svarer et utvalgsmedlem som var til stede.

Men overfor VG forsvarer Sanner mandatet:

– Dette er et utvalg som skal legge grunnlag for beslutninger i regjeringen og Stortinget i mange år fram i tid. Og da er det helt naturlig at man ser på utviklingen for fondet, risiko og muligheter. Da er det også helt naturlig at man ser på styringen. Men det rigger ingen forhåndskonklusjon i mandatet, sier finansministeren.

Kontakt før sommeren

Dokumentene fra Finansdepartementet, som VG fredag fikk innsyn i, viser at finansråd Hans Henrik Scheel hadde kontakt med den senere utvalgslederen Ulf Sverdrup allerede i juni. Den formelle oppnevnelsen av Sverdrup som utvalgsleder skjedde i statsråd forrige fredag, 3. september.

Scheel ba Sverdrup om innspill til mandatet som Sverdrup senere skulle lede på oppdrag fra regjeringen:

«Vedlagt følger underhånden skisse til mandat, som er en del nedkortet sammenlignet med det du så tidligere i dag. Det ville være fint om du særlig kom med innspill til teksten under «oppdrag»», skrev Scheel i en e-post til Sverdrup, datert 10. juni i år.

13. juni svarte Ulf Sverdrup:

«Hans Henrik, som avtalt, jeg synes dette er et godt mandat og en dekkende tekst. Jeg har bare gjort noen små justeringer under overskriften «Oppdrag» for å tydeliggjøre.»

VG spurte også Sanner om det er vanlig at en fremtidig utvalgsleder blir bedt om å bidra i utformingen av mandatet:

– Det var en e-post som finansråden sendte. Det er ikke uvanlig at man henter inn informasjon og har dialog, svarer Sanner.

– Var det forhåndsbestemt allerede da at Sverdrup skulle lede utvalget?

– Regjeringen tok ikke beslutningen om oppnevnelsen før hos Kongen i statsråd 3. september. Men det er ikke uvanlig at departementet har en dialog med ulike fagfolk.

– Men var det på ditt oppdag at kontakten med Sverdrup skjedde?

– Jeg har ansvaret for alt som skjer i Finansdepartementet. Vi har alltid ulike navn som vi vurderer. Det er den totale sammensetningen av utvalget som er avgjørende, sier Jan Tore Sanner.