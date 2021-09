Brann på Jotun-fabrikk i Sandefjord – politiet evakuerer

Politiet melder om brann i et lagerbygg ved Jotun-fabrikken i Sandefjord. De har opprettet en sikkerhetsavstand på 500 meter.

Saken oppdateres.

Litt over klokken 15 bekreftet Sørøst politidistrikt at det brenner fra et lagerbygg tilhørende Jotun fabrikker i Sandefjord.

Bilder fra stedet viser tykk, sort røyk stige opp fra fabrikken. Omfanget av brannen er foreløpig ukjent, og brannvesenet nå jobber med å avdekke hva slags stoffer som er inne i bygningen.

– Det vi vet er at det er en veldig kraftig brann i kokeriet. Det er satt en sikkerhetsavstand på 500 meter på grunn av gift røyk, sier vaktleder i brannvesenet Kenneth Brenden til VG klokken 15.15.

Politiet evakuerer nå alle innenfor dette området.

Alle brannmannskaper fra Sandefjord og Larvik brann har rykket ut, vakthavende brannsjef i Sandefjord har bedt om bistand fra Vestfold interkommunale brannvesen (Tønsberg, Horten, Færder).

Vestfold Interkommunale Brannvesen skriver på Facebook at mannskaper fra stasjon Nøtterøy og stasjon Tønsberg er på vei.

forrige





FLAMMER: Brannmannskaper kjemper mot flammene ved Jotun i Sandefjord. 1 av 4 Foto: Geir Eriksen, Gfoto

Brenden avkrefter at det kan være fare for eksplosjon per nå, og sier at de heller ikke har fått noen meldinger om skadede så langt.

– Vi har ikke fått beskjed om skader per nå. Vi har heller ikke fått beskjed om at det er kontroll på alle personer. Brannvesenet er i innsats på stedet, sier vaktlederen til VG.

Brannvesenet jobber nå med å slukke brannen og sikre liv.

– Når vi har kontroll alle personer, går vi over til bare slukkearbeid, sier Brenden videre.

VG har vært i kontakt med Camilla Jakobsen, som befinner seg i Sandefjord sentrum. Hun oppdaget røyken like etter klokken 15.

– Vi ser bare at det velter ut røyk, og vi hører brannvesenet. Vi er for langt unna til å høre noen andre lyder, sier hun til VG.

En annen VG-tipser som er vitne til brannen forteller at det er mye politi og ambulanse på stedet.

Industribedriften Jotun produserer maling og pulverlakk. Hovedkontor og to produksjonsanlegg ligger i Sandefjord, men Jotun er et konsern med mer enn 10.000 ansatte på verdensbasis.

Det skal være innfallsmidler til maling som blir laget i kokeriet i Sandefjord.

Brannvesenet i Vestfold skriver på Twitter at det i dag utrolig nok er 45 år siden det sist brant på Jotuns malingsfabrikk:

– Den er blant Norges største industribranner, og har vært med å endre hvordan myndighetene i Norge har fulgt opp industri som håndterer brannfarlig vare, skriver Brannvesenet.

Jotun Kemiske Fabrik AS ble stiftet i 1926. I dag er Jotun-konsernet eid av familien Gleditsch og Orkla. Konsernet har 37 fabrikker i 21 land, og totalt 64 selskaper i 45 land.