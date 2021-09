EN STEMME FOR SAMFUNNETS SVAKESTE: Sverre Eika jobbet i mange år som lege ved Kirkens bymisjons lavterskeltilbud 24sju. Etter at han sluttet for to år siden, har han fortsatt å følge opp ruspasientene.

«De narkomanes lege» Sverre Eika (55) er død: − Han var uerstattelig

Sverre Eika, kjent som de narkomanes lege, døde forrige søndag.

Av Oda Ording

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eika døde av akutt sykdom søndag 12. september, 55 år gammel, bekrefter hans familie overfor VG.

Eika var kjent for sitt engasjement for mennesker med rusproblemer, og har vært en tydelig stemme i debatten om norsk ruspolitikk og behandling av rusavhengige.

Mellom 2010 og 2019 jobbet han som lege for tungt rusavhengige på 24sju, et døgnåpent lavterskeltilbud i regi av Kirkens Bymisjon i Oslo.

Det ga ham tilnavnet «de narkomanes lege».

«Han var en varm person som fikk alle til å føle seg vel og sett. Han betydde mye for sin familie, venner og pasienter. Familien er i sjokk og sorg over tapet av Sverre, og setter stor pris på kondolansene og minneordene som har kommet», skriver familien i en uttalelse.

«Sverre hadde mange planer for de svakeste i samfunnet og endring av systemet. Vi heier på og håper at andre nå tar dette viktige arbeidet videre».

– Et stort sjokk

Eika kjempet blant annet for at opiatavhengige skulle få tilgang til de samme legemidlene som kreftpasienter.

I et intervju med Dagsavisen i 2016 sa han at vi må «bruke hele felleskatalogen» for å få Norge ned fra overdosetoppen.

– I kreftbehandling kan legene velge og vrake i medisiner for å lindre alt som er vondt og smertefullt, påpekte Eika i intervjuet.

Ifølge avisen utdannet Eika seg først til rørlegger og bilmekaniker, før han studerte medisin og ble lege.

Han har alltid vært et forbilde, sier Dagfinn Hessen Paust i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

– Det har vært et privilegium å ha ham i vår fagkomité.

– Han var et utrolig raust og helt unikt menneske som man fort ble glad i, og nyheten om hans bortgang var et stort sjokk. Våre tanker går nå til familien, og vi håper myndighetene vil stille opp for alle pasienter han har holdt i live, sier Hessen Paust.

Frykter for pasientenes

Advokatfullmektig Synne Bernhardt i Advokatfirmaet Meling AS har samarbeidet med Eika i flere saker som omhandler medisinsk behandling av rusavhengige – særlig innenfor LAR-systemet (Legemiddelassistert rehabilitering, journ.anm.)

Hun beskriver ham som «en bauta for pasienten i møte med et rigid helsevesen».

– Sverre var opptatt av mennesker, uavhengig av bakgrunn og sykdom/lidelse. Han var uerstattelig, sier Bernhardt og tilføyer:

– Det finnes ingen som ham, som kan ta over alle pasientene han hjalp – offisielt eller uoffisielt.

ENGASJERER SEG FOR RUSAVHENGIGE: Advokatfullmektig Synne Bernhardt har representert mange rusavhengige i saker som handler om behandling i helsevesenet – flere av dem sammen med Sverre Eika.

Nå er hun svært bekymret for hvilke konsekvenser Eikas bortgang kan få for hans pasienter.

– Det var så mange pasientliv som var avhengige av at han levde. Nå som han er borte, frykter jeg at flere liv vil gå tapt. Dette skal jeg ta opp i et avtalt møte med Bent Høie på mandag, som i utgangspunktet skal handle om overdosedødsfallene, sier advokatfullmektigen.

De vil gi en klar beskjed til helseministeren:

– Nå må helsevesenet gå i beredskap, og disse pasientene skal møtes med et ja, og ikke et nei.

Arild Knudsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, skriver i Vårt Oslo at Eika i mange år var «det siste halmstrået for mange som desperat trengte hjelp».

«Hvert eneste sekund er det mange hjerter som banker i dag, takket være Sverre Eika. Inkludert mitt eget», skriver Knudsen.