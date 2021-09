IKKE DØD: KrFU-leder Edel Marie Haukland lever i beste velgående – og mener at KrF gjør det samme

KrF: Ryktene om vår død er betydelig overdrevet

KrF ligger slettes ikke for døden, sier KrFU-leder Edel Marie Haukland, og svarer alle dem som mener at partiets tid er forbi.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Flere KrF-politikere har sett seg lei på at det nærmest har rykket inn dødsannonser på vegne av partiet etter at KrF mandag falt under sperregrensen.

En av dem er KrFU-leder Edel Marie Haukland, som svarer slik på dødserklæringene:

– Jeg og resten av KrF registrerer utsagnene, og mitt svar er at ryktene om vår død er betydelig overdrevet. Jeg kjenner hvert fall at det er ganske mye livsgnist igjen i meg, sier hun til VG.

Hun innrømmer gladelig at hun helst skulle sett et bedre valgresultat mandag, men forteller at hun er sterk i troen på at de skal seile over sperregrensen igjen i 2025, om de jobber hardt og målrettet.

Unge profiler

KrFU-lederen mener også at de som erklærer partiets tid for over, ikke kjenner dagens KrF.

– Jeg ser at det er tidligere folk som har vært med for sånn cirka 20 år siden, som har sterke meninger om dagens KrF, sier hun, og sikter blant annet til tidligere KrF-politiker Åshild Mathisen, som har uttalt til VG at dette valget er første steg mot KrFs død.

– Sånn jeg kjenner partiet i dag, er det folk som vet hva vi kjemper for og hva som står på spill. Det er den store motivasjonen vår.

Hun mener at det er rom for et parti som vil bekjempe klimakrisen, flyktningkriser og fattigdom, og samtidig gi familier valgfrihet.

Haukland mener også KrF har mulighet til å nå yngre velgere, og viser til at de har satset på unge profiler de siste årene:

– Vi har Norges yngste ordfører og har hatt den yngste statsråden i regjering. Vi har tatt noen gode, og strategiske valg for å gi unge mennesker makt og posisjoner.

– Bedre på å kommunisere

Haukland utdyper:

– KrF har saker som er aktuelle for alle aldersgrupper. Se bare på klima, miljø og internasjonal solidaritet. Det er saker hvor unge mennesker strekke seg langt for å bidra. Norge kan ikke bare være seg selv nok. Kanskje kan vi bli bedre på å kommunisere ut en større bredde av saker, men politikken har vi, sier hun.

– Så det er velgerne som er problemet, som ikke har skjønt hvor god politikk dere har?

– Nei, hehe, velgerne er aldri problemet. Vi skal snakke om vår politikk, sånn at folk ser behovet for et kristendemokratisk sentrumsparti. Jeg tror det vil merkes at KrF har mistet noen nøkkelpersoner på Stortinget. Jeg tror vil folk vil se at partiet trengs og at flere av stemmene vil bli savnet. Og jeg tror folk skjønner at KrFs stemme kommer ikke av seg selv – vi trenger velgernes stemmer.