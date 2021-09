SENDTE BREV: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie ber kommunene forberede seg på at nasjonale tiltak opphører – må være klare fredag

Fra og med 24. september må kommunene være forberedt på gjenåpning av landet.

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i et brev helse- og omsorgsminister Bent Høie har sendt til alle landets kommuner. I brevet ber han kommuner som fortsatt trenger coronatiltak om å lage egne forskrifter som må kunne tre i kraft allerede førstkommende fredag.

Hva betyr det? Det vil si at de nasjonale tiltakene kan opphøre når som helst fra og med fredag.

Hva vet vi ikke? Regjeringen har ikke bekreftet noen dato for når nasjonale tiltak opphører. Det betyr derfor ikke at det nødvendigvis kommer til å skje på fredag.

Det neste skrittet i gjenåpningsplanen blir «en normal hverdag med økt beredskap» der omtrent alle nasjonale tiltak opphører.

Regjeringen har allerede besluttet at meterkravet, innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder vil opphøre i denne fasen.

FHI sa til VG tirsdag at de snarlig vil anbefale gjenåpning.

«Kan gå kort tid»

Høie har tidligere sagt til VG at datoen for gjenåpning vil komme kort tid før gjenåpningen faktisk skjer. Det samme bekrefter han i brevet til kommunene.

«Jeg vil med dette informere landets kommuner om at det kan gå kort tid fra regjeringen formidler sin beslutning om å gå videre med gjenåpningen til beslutningen iverksettes og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften opphører.», skriver han i brevet.

Og når den gjør det, peker han altså på at det kan være kommuner som fortsatt har behov for deler av de nasjonale reglene, og at de da må kunne vedta lokale forskrifter på svært kort varsel.

«På denne bakgrunn oppfordrer jeg de kommunene som ved et opphør av den nasjonale covid-19-forskriften ser behov for lokale forskrifter med hjemmel i

smittevernloven, om å utarbeide utkast til nødvendige lokale forskrifter eller

forskriftsendringer med hjemmel i smittevernloven. Forskriftene bør klargjøres slik at de ved behov kan vedtas med virkning fra fredag 24. september», heter det i brevet.

Regjeringen la også ut en sak på sine nettsider mandag om at Høie har bedt kommunene forberede lokale forskrifter som kan vedtas med virkning fra den 24 september. Der skriver de at dette kun er et ledd i forberedelsene for gjenåpningen, og a det ikke er fastsatt noen dato for når den vil skje.

I brevet, som ble sendt på mandag, viser Høie også til møtet mellom helsemyndighetene og kommunene 17. september. Da fikk kommunen beskjed om å gjøre seg klare til å innføre nedjustert TISK.

– Skjønner at noe skal skje

Kommuneoverlege Trond Brattland i Tromsø oppfatter brevet slik:

– Nå legger de et løp, fra 24. september og utover kan det skje når som helst.

Tromsø sier de ikke kommer til å ha behov for lokale forskrifter. Først og fremst dreier det seg om at innbyggerne må omstille seg bort fra at coronaviruset er verre enn andre luftveissykdommer, sier han til VG.

– Gjenåpning er en mental sak der man skal ta innover seg at man skal håndtere det som et normalt luftveisvirus, det er nok en krevende overgang for mange.

For eksempel får Tromsø fremdeles en del telefoner fra virksomheter, der de lurer på om en fullvaksinert ansatt må i karantene dersom barnet er smittes.

Kommuneoverlege frode Berg i Rana leser beskjeden slik:

– Vi skjønner at noe skal skje snart. Min vurdering er at vi ikke har behov for en lokal forskrift i Rana nå.