NYTT FLERTALL: Rødt tror at et nytt flertall på Stortinget igjen vil gi Sivilombudet tilgang til alle dokumenter fra statsforvaltningen.

Rødt krever omkamp om innsynsretten

Det blir omkamp i Stortinget om retten til å se regjeringsapparatet i kortene, for å avsløre eller hindre urett. Seher Aydar (Rødt) fremmer nå forslag om at et omstridt lovvedtak skal oppheves.

I mai i år sørget Høyre, med støtte fra Frp, V og KrF, for at stortingsflertallet vedtok en lovbestemmelse som hindrer at Sivilombudet kan kreve innsyn i regjeringsnotater, og i dokumenter direkte knyttet til dem.

Etter valget har ikke disse partiene flertall i Stortinget.

Nå blir det nye rødgrønne flertallet utfordret av Rødt til å endre denne loven igjen.

– Vi vil gjenopprette den myndigheten som Sivilombudet har hatt til å kontrollere regjeringens maktutøvelse. Jeg legger til grunn at Stortingets nye rødgrønne flertall er enig med oss, slik at vi får endret denne loven, ser Seher Aydar til VG. Hun er Rødts representant i Stortingets kontrollkomite.

Bruker unntaket

Sivilombudet er underlagt Stortinget og skal sikre at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møtet med staten. Arbeidet har blitt vanskeligere det siste halvåret, etter lovendringen, ifølge sivilombud Hanne Harlem.

– Vi ser at statsforvaltningen har begynt å bruke unntaket, i innsynssaker rettet mot departementene, sa Harlem til VG tidligere i desember.

VIL ENDRE: Seher Aydar (Rødt) fremmet tirsdag forslag i Stortinget om å fjerne regjeringens rett til å holde regjeringsnotater tilbake fra Sivilombudets kontroll.

Sivilombudet har etter loven rett til å pålegge alle som jobber i den offentlige forvaltningen «å gi enhver opplysning og ethvert dokument som er nødvendig for å utøve oppgaver etter loven». Dette gjelder også opplysninger som omfattes av taushetsplikt.

I lovteksten følger så denne setningen, som Rødt ber flertallet på Stortinget om å stryke:

«Unntatt fra dette er regjeringsnotater og dokumenter direkte knyttet til disse».

Ap: Støtter bekymringen

Lubna Boby Jaffery (Ap) er ny nestleder i kontrollkomiteen i Stortinget. Hun viser til at Ap tilhørte mindretallet da lovteksten ble vedtatt i mai:

– Vi har merket oss bekymringen som Sivilombudet har uttrykt. Det er alvorlig at ombudet ikke får tilgang til dokumenter, og at det gjør det vanskeligere å fastslå om innbyggerne er blitt utsatt for urett, sier hun.

Jaffery tar likevel et formelt forbehold om Ap’s støtte til Rødts forslag:

– Før sommeren var Arbeiderpartiets stortingsgruppe enig i det som Rødt nå foreslår. Men nå er det nytt storting og ny stortingsgruppe, og vi må behandle dette i gruppen vår, sier Ap-representanten.

Kontrolløren må bestemme

Seher Aidar i Rødt sier hun frykter at loven slik den nå er utformet, kan innskrenke innsynsretten også for andre kontrollorganer.

– Det er kontrolløren, og ikke den kontrollerte, som må definere hva de trenger innsyn i. Dette var alle partiene på Stortinget enige om i vår. Likevel samlet flertallet seg om denne innskrenkningen, sier hun.

Hensikten bak forslaget er å «gjenopprette sivilombudets innsynsrett i

regjeringens dokumenter for å sikre befolkningens vern mot urett og maktmisbruk», skriver Rødt i forslaget, som skal behandles på Stortinget etter nyttår.

Vil ha Frode Berg-innsyn

Rødt har tirsdag også formelt foreslått at den hemmelige rapporten om Frode Berg-saken fra EØS-utvalget skal offentliggjøres. Et knapt flertall på det forrige Stortinget - Høyre, Frp, Venstre og KrF - avviste kravet fra mindretallet om å avgradere rapporten.