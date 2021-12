Stoltenberg: − Ingen tror at omikron-spredningen lar seg stanse

Smitten har stagnert noe de siste dagene. Men FHI vet ikke om det er fordi tiltakene virker på omikron.

– Ingen tror at omikron-spredningen lar seg stanse, men alle håper at den lar seg forsinke sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI).

Under tirsdagens pressekonferanse forteller Stoltenberg at de fortsatt er bekymret for konsekvensen av at svært mange kan bli smittet samtidig. Det vil bety et stort press på helsetjenestene.

– Vi vet noe mer om vaksinene virker, og de ser ut til å virke godt mot alvorlig sykdom selv om de ser ut til å virke dårligere mot smittespredning ved omikron enn med delta.

Hun peker på at smittetallene viser en utflating, og kanskje en nedgang - men at man må være forsiktig med å tolke tallene:

– Det kan være tiltakene virker på delta, og det er i så fall positivt. Det ubesvarte spørsmålet er hvordan tiltakene virker på omikron.

Natt til tirsdag var tallet 3871 registrert smittet med omikron. Det er en firedobling på litt over en uke.

Stoltenberg opplyser at FHI i løpet av få dager vil komme med en ny risikovurdering over omikron-smitten.

Ber kommunene forberede seg på smittebølge

Mandag sendte Helsedirektoratet ut et brev til kommunene der de ber dem forberede seg på en større smittebølge. Der skriver de at de vil legge til rette for bruk av helseberedskapsloven dersom situasjonen krever det.

– Vi tror at befolkningens etterlevelse av nasjonale tiltak virker, men det er litt for tidlig å konkludere om det er tilstrekkelig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

Han sier smitten fortsatt er på et høyt nivå, og at omikron-smitten øker hver uke.

– Heldigvis står vi sammen om å håndtere den økende smitten, sier Guldvog.

Innleggelsestallene den siste uken er de høyeste vi har sett gjennom pandemien. Antall og andel covid-19-pasienter som er innlagt er fortsatt økende.

Mandag var 373 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 17 pasienter fra dagen før.

Booster-vaksinering går fremover

Regjeringen mener de svært strenge coronatiltakene i julen er helt nødvendige, både på grunn av press i helsetjenestene, og omikron-spredningen som kommer på toppen.

Det viktigste for å få bedre kontroll er nå booster-vaksineringen.

– Det er veldig viktig at vi stiller opp nå sånn at kommunene får satt alle vaksinedosene sine. De må vaksinere i høyt tempo gjennom romjula for å nå to viktige mål vi har satt oss, sier helseminister Ingvild Kjerkhol.

For at landet skal kunne åpne opp mener FHI at man er helt avhengig av at 700.000 vaksinedoser blir satt på to uker. Det blir en massiv innsats i kommunene.

– Vi andre må stille opp når det er vår tur til å bli vaksinert, enten det er første, andre eller tredje dose. Enten det er før jul, etter jul, eller midt i romjula.

Hun understreker også at psykisk helse er like viktig som fysisk helse, når vi nå går inn i enda en jul med strenge tiltak.

– Å begrense smitten er viktig, men det er også viktig å begrense ensomheten og tungsinnet når møteplassene blir færre og vi må holde avstand. Det er i tider som nå vi trenger hverandre mest. Vi må ta oss tid til hverandre, til en telefon, til en kaffe, sier Kjerkhol.

Målet er at alle over 65 skal få booster-tilbud før jul, og alle over 18 innen utgangen av februar.

Lurer du på når du kan få tilbud? Dette er booster-planen.

Tidligere har regjeringen meldt at de innfører følgende ordninger som skal kunne bistå kommunene i vaksineringen:

Studenter i helsefag mobiliseres til vaksinering i kommunene i julen - og kan få vaksinerings-lisens. Men de oppfordres ikke til å melde seg hvis de allerede jobber i helse- og omsorgstjenesten i julen.

Forsvaret har klargjort 10 mobile enheter som kan hjelpe med vaksineringen, og som var klare fra 14. desember.

Apotekene kan hjelpe kommunene med vaksineringen, og regjeringen har utarbeidet en standardkontrakt for dette.

– Takk til alle som stiller opp og stiller seg i vaksinekøer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol.

Hittil er det 17 kommuner som har bedt om bistand fra Forsvaret i vaksineringen, ifølge Kjerkol.

– I dag sender vi en SMS til 9000 helsestudenter som oppfordres til å bidra i vaksineringsarbeidet i juleferien sin. Jeg vil rette en stor takk til kommunene, Forsvaret, apotekene og studentene som stiller opp nå.

Test-mangel

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier tirsdag at Helsedirektoratet per nå har skaffet 30 millioner tester.

– Per nå har kommunene meldt inn bestillinger som overstiger det vi har på lager. Kommunene må derfor være forberedt på å prioritere utdeling av selvtester, sier han.

De prioriterte gruppene er først helsepersonell, så de som skal testes ved symptomer, og deretter elever som skal testes før skoleoppstart.

– Vi tror vi vil ha kapasitet til å gjennomføre dette i de aller, aller fleste kommuner, sier Guldvog.

– Vi venter store leveranser at tester fra midten av januar, og kommer tilbake med tilbakemeldinger når disse er på plass, sier han.