– Studentene har fått kontrabeskjed flere ganger denne uken. Det må vi jobbe med slik at det ikke skjer flere ganger i fremtiden, sier studentleder Ina Maria Finnerud til VG.

700 studenter fikk eksamens-beskjed i siste liten

Studenter ved NMBU reagerer på gjentatte kontrabeskjeder om matteeksamen denne uken. Nå er den skjøvet til over nyttår for 700 som var oppmeldt – og det setter sinnene i kok.

Av Ivar Brandvol

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er mange som er veldig frustrerte, sier Emil Hansen (22).

Han var en av totalt 700 studenter som etter planen skulle avlagt en viktig matteeksamen nå fredag, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Emil Hansen (22) studerer robotikk ved NMBU.

– Vi har fått signal om at ny eksamen kommer i januar, men det krasjer med andre tunge eksamener. Dette vil bli en tøff studietid, og det reagerer på mange på, innrømmer han.

– Må unngå dette

– Det er en uheldig situasjon, med mye frem og tilbake om hvordan eksamen skulle være. Studentene har fått kontrabeskjed flere ganger denne uken. Det må vi jobbe med slik at det ikke skjer flere ganger i fremtiden, sier studentleder Ina Maria Finnerud til VG.

Hun opplyser at studentene først fikk beskjed om at det skulle være digital eksamen, men i eksamenslokalene.

– Da ville studentene fått bokstavkarakter, noe som er svært viktig for mange, sier Finnerud.

Studentleder Ina Maria Finnerud opplyser at gjentatte kontrabeskjeder har skapt mye frustrasjon blant studentene ved NMBU denne uken.

Tirsdag kom ny beskjed, om at eksamen skulle gjøres om til hjemmeeksamen.

– Beskjeden var at de ville bli gitt bestått eller ikke bestått, siden eksamen ble lagt om, sier Finnerud.

Torsdag, bare et døgn før eksamen, snudde ledelsen ved NMBU på nytt. Nå ble eksamen utsatt til januar.

– Ledelsen argumenterer med at det faglig sett er bedre. Problemet for mange studenter er at de i samme periode skal ha andre tunge eksamener, sier Finnerud.

Hun ber nå om at ledelsen legger til rette for å hjelpe studentene med ekstra øvingslærere og kurs frem til en heftig eksamensperiode.

Rektor: - Krevende

Rektor ved NMBU, Curt Rice, sier at den raske utviklingen i pandemien og tiltak denne uken var krevende. Han opplyser at det var 414 som skulle ta «Math100», 270 studenter som skulle ha «Math11» – samt to studenter som skulle ha konteeksamener.

Rektor ved NMBU, Curt Rice, sier de vil ha tid og kapasitet til eksamen i janaur.

– Jeg forstår veldig godt studentene som er frustrert fordi denne eksamenen er utsatt. Det er riktig at det aktuelle fagmiljøet hos oss først ønsket å gå over til digital eksamen. Men etter nærmere diskusjoner der, har de landet på at det akkurat nå ikke er mulig å gjennomføre hjemmeeksamen i dette faget på en rettferdig og faglig forsvarlig måte nå. Det vil vi ha tid og kapasitet til i januar, sier Rice.