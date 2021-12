TINGRETTEN: Laila Mjeldheim med en av sine forsvarere, Alexander Greaker, da saken gikk for tingretten i mars.

Laila Mjeldheims anke avvist etter bedrageridom

Forretningskvinnen Laila Mjeldheim ble dømt til fire år og seks måneders fengsel i mai. Nå har Borgarting lagmannsrett avvist anken hennes.

Det betyr at lagmannsretten ikke ser grunn til å ha en full gjennomgang av saken som gikk for Oslo tingrett i vår.

Laila Mjeldheim ble 31. mai dømt for bedrageri av 56 millioner kroner gjennom sin salgsbedrift Det norske kartselskapet. Hun fikk en straff på fire år og seks måneders fengsel, og retten dømte inndragelse av 12 millioner kroner.

I sin avgjørelse denne uken, hvor anken nektes fremmet, skriver lagmannsretten at «saken fremstår svært godt opplyst i form av et bredt og variert bevisbilde».

– Grundig

– Mjeldheims angrep på tingrettsdommen er grundig behandlet av lagmannsretten. Konklusjonen er at dommen ikke er beheftet med feil eller mangler, og at en full ny ankeforhandling ikke vil gi et gunstigere resultat for Mjeldheim, skriver aktor Terje Nedrebø Michelsen i en kommentar til VG.

Sentralt i saken var en rekke eksempler på konkrete salgssamtaler gjort av Mjeldheim og ansatte i Det norske kartselskapet. Bedriften solgte oppføringer i et digitalt kart til private og offentlige virksomheter.

«Etter lagmannsrettens syn er det klar støtte i sakens beviser for at produktene som ble solgt av Kartselskapet var tilnærmet verdiløse», står det i den ferske avgjørelsen.

Vil anke til Høyesterett

Laila Mjeldheim representeres av advokatene Øystein Storrvik og Alexander Greaker.

Blant deres største innvendinger mot Oslo tingretts behandling, var at hvert enkeltstående bedrageri skulle vært bevisført. Det vil si «flere tusen».

Dette har Borgarting avvist i sin avgjørelse, som mener bevisvurderingen ikke er i strid med det strafferettslige beviskravet.

– Vi forbereder nå anke til Høyesterett på de prinsipielle spørsmål saken reiser, særlig når det gjelder omfanget av bevisførselen for flere tusen påståtte bedragerier, skriver Storrvik i en kommentar til VG.

– Nå avventer vi en eventuell saksbehandlingsanke til Høyesterett før tingrettens dom blir endelig, skriver aktor Michelsen.

Skjulte lydopptak

Mjeldheim nektet straffskyld, men erkjente i tingretten å «i noen tilfeller» ha forledet kunder selv. Samtidig hevdet hun gang på gang under rettssaken at hun ikke har hatt kjennskap til feil og mangler ved produktene – også etter at virksomheten ble omtalt av VG.

VG har over lengre tid undersøkt Kartselskapet i et større sakskompleks. Våren 2018 avslørte VG gjennom skjulte lydopptak hvordan Kartselskapet har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Opptak av et stort antall salgssamtaler ble spilt i retten. I samtalene kunne man høre hvordan selgerne forholdt seg til manus, hvor det blir lagt frem usannheter om produktene og om forholdet mellom kunden og selskapet.

Forbindelser til lukket terapimiljø

VGs podkastserie «Våpendrageren» forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

