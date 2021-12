KUNNE GITT MER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er overrasket over at strøm-avklaringen ikke inneholder en større del av statens strøm-gevinst.

Opposisjonen om strømforliket: SV solgte seg for billig

Etter strøm-forliket i Stortinget fredag morgen, kaster opposisjonen seg over SV. Både Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Sylvi Listhaug (Frp) lurer på hvorfor SV ikke ville forhandle med dem i stedet.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Jeg er overrasket at SV velger å gå med på en strømløsning som heller ikke SV selv kan være fornøyd med. Jeg tror vi kunne ha funnet en mye bedre løsning gjennom forhandlinger med opposisjonen. Likevel går de inn i en avtale med regjeringen som flikker på lite, sier Ropstad til VG.

Den tidligere KrF-lederen er partiets medlem i Stortingets energi- og miljøkomite.

Han konstaterer at SV er bundet av en budsjettavtale med regjeringspartiene, og at prisen for å stå utenfor regjeringen nå kommer til syne:

– KrF gikk inn i regjeringen for å ta kontroll på alle sakene, sier Ropstad.

Julegaver eller strømregning

Gjennom forhandlinger som spisset seg torsdag kveld, har SV fått 1,1 milliarder kroner ekstra, på toppen av den strømstøtten som regjeringen presenterte sist søndag.

Støtten over strømregningen skal økes fra 50 til 55 prosent av de høyeste strømkostnadene, og ytterligere 50 000 husholdninger vil kunne få bostøtte.

– Det er veldig viktig for SV å få på plass en bedre ordning for de som må velge mellom julegaver og strømregning. Mange flere av dem vil få hjelp med denne avtalen. Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass en strømstøtte som treffer bedre enn den regjeringen la fram for et par uker siden, sa Lars Haltbrekken (SV) da strømavtalen ble presentert fredag morgen.

Men KrF mener at potten burde blitt mye større:

– Staten tjener enormt på de høye strømprisene, 28 milliarder kroner mer bare i år . Det var vel ikke meningen. En alenemor på bygda vil fortsatt måtte dekke 80–90 prosent av strømregningen selv, sier Ropstad.

Staten blir steinrik

– SV har solgt seg billig, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

– Jeg har selv vokst opp i et gammelt hus. Det var stort, var på en gård, og hvor varmen stakk av sted like raskt som man varmet det opp. Det er mange som sitter i slike hus rundt i Norge og vil slite tungt med strømregningene nå.

– Hva kunne SV fått hos Frp?

– Vårt forslag er å dekke 75 prosent på priser over 50 øre pr kilowattime. Da ville mange flere fått mer støtte. Staten tjener seg steinrik på dette. Samtidig sitter SV og forhandler om smuler, sier Listhaug.

Men hun roser SV for at de nå har fått regjeringen med på en utsettelse av den nye måten å beregne nettleie på.

– Det var veldig bra, sier hun.

– Men det har vært merkelig å se på regjeringspartienes folk i Stortinget som har sagt at man burde utsette. De ble først overkjørt av regjeringen, men nå blir de reddet av SV, sier Listhaug.