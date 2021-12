FULL FYR: Bildet er tatt kort tid etter at det begynte å brenne i eneboligen fredag kveld.

Har fått 125.000 etter at huset brant ned: − Helt vilt

En familie på fire reddet livet da huset deres i Ål brant ned på julaften. Nå har lokalsamfunnet samlet inn 125.000 kroner på to dager.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Nå nettopp

– Nå nærmer det seg 130.000 kroner. Det kommer inn noe hele tiden, sier Britt Solveig Spilde til VG.

Spilde feiret jul hos søsteren i Ål, men julekvelden tok en brå vending i 22-tiden, da nabohuset sto i flammer.

Familien på fire kom seg ut av brannen og inn hos Spildes søster, men mistet huset etter nesten fem timer med slukningsarbeid.

Lørdag la Spilde ut et Facebook-innlegg om den dramatiske julekvelden, der hun oppfordret venner og bekjente til å sende penger til familien.

– Det ble litt større enn jeg så for meg. Så for meg at det skulle komme inn noen tusenlapper, sier hun til VG.

– Plinget hele tiden

Det kommer stadig inn nye donasjoner, forteller Spilde.

– I går var det helt vilt. Jeg måtte lage meg et system så jeg fikk satt det på en egen konto. Det plinget hele tiden, og i dag kommer det også jevnt og trutt.

De fleste som bidrar kommer fra Hallingdal, men også venner og bekjente i resten av landet har donert, sier Spilde.

– Det er veldig fint å se at folk bryr seg.

– Dette jula handler om

Det psykososiale kriseteamet i kommunen og Røde Kors organiserer en klesinnsamling til familien søndag ettermiddag.

– Det er et vanvittig engasjement. Ål er ganske lite, så de fleste bryr seg, sier Bjørn Fluto i Ål Røde Kors.

– Hvis man sier det litt flåsete, så er det jo dette jula handler om.

Fluto sier det er enklere å hjelpe når eiendeler har gått tapt, ikke liv.

– Det meste kan erstattes. Vi må i hvert fall prøve å gjøre det litt lettere for dem med de materielle tingene.

Lokalsamfunnet stiller opp, sier han.

– Det er voldsomt. Og det er klart at det blir veldig spesielt når noe sånt skjer på julaften.