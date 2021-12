VENTETID: Fredrik Müller leder mikrobiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han bekrefter at det tar lengre tid å få svar på PCR-tester.

Her må du vente lenger på prøveresultatet: Tredoblet svartid på Ahus

Stor pågang på teststasjonene skaper kjedereaksjoner: Tiden det tar å få svar på PCR-prøver, har økt betydelig ved Oslo universitetssykehus. Ved Ahus er svartiden tredoblet.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Første uken i desember – uke 48 – brukte laboratoriet ved OUS gjennomsnittlig 19 timer på å analysere en PCR-test for coronaviruset. I forrige uke var svartiden økt til 28 timer.

– Det viktigste vi kan gjøre for å få ned ventetiden, er å øke bemanningen, og det jobber vi med, sier leder for mikrobiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus Fredrik Müller til VG.

Han forklarer at svartiden har økt på grunn av betydelig økning i antall prøver i forrige uke.

Tirsdag analyserte laboratoriet 6700 PCR-prøver. Av disse var omtrent 1000 positive. Müller sier det går mye tid til å sjekke om positive prøver er en omikron- eller deltavariant.

– Når omikron sannsynligvis tar over etter hvert, kan vi på et tidspunkt slutte å bestemme hvilken variant det dreier seg om. Det vil frigjøre kapasitet til «vanlig» testing, sier Müller.

Ingen analyserer flere coronatester enn OUS. Laboratoriet tar imot de fleste prøvene fra Oslo samt prøver fra Kristiansand, Tønsberg, Larvik og Sandefjord.

TESTES: Køen er lang på testsenteret på Grønland i Oslo. Når PCR-testen er tatt, analyseres prøven på et medisinsk laboratorium.

Ahus: Svartiden tredoblet

Akershus universitetssykehus passerte nylig én million covid-19-analyser totalt gjennom pandemien. Svartidene har i hele høst vært i underkant av ett døgn.

Men de siste ukene er antall PCR-tester fordoblet. Samtidig øker antall prøver til annen luftveisdiagnostikk, som RS-virus. I tillegg har Ahus startet å påvise omikron.

– For tiden er forventet svartid for ordinære prøver inntil tre døgn etter at prøven er mottatt på laboratoriet, opplyser laboratoriet på Ahus ved Lillestrøm til VG.

Enkeltprøver kan få svartid inntil fire døgn, for eksempel hvis det er behov for å analysere prøven med alternativ metode.

Ahus jobbe med ulike tiltak for å forkorte svartiden, selv om pågangen er stor. I uke 48 mottok laboratoriet 21178 prøver. 3462 av disse – tilsvarende 16 prosent – var positive.

– Vi håper at bistand fra Oslo universitetssykehus kan bidra til å holde svartidene akseptable, skriver laboratoriet på Ahus.

– Vi klarer ikke mer

Også Norges største privateide, medisinske laboratorium Fürst passerte i forrige uke én million covid-19-analyser siden pandemien startet for snart to år siden.

– Alle står på det de kan her, men vi klarer fortsatt å svare ut innen 24 timer etter at vi har mottatt PCR-testen, sier adm.direktør ved Fürst Håvard Selby Ebbestad.

PRØVER: Positive coronaprøver er klar til å bli sekvensert på Ullevål universitetssykehus.

Fürst tar imot coronatester fra fastleger, primærhelsetjenesten og spesialistpraksiser utenfor sykehus, men også fra kommunale teststasjoner.

Laboratoriet er ifølge Fürst-sjefen blant de tre største på coronaanalyser i Norge. Det jobbes to skift mandag til fredag og i helgene og kapasiteten er over 25.000 analyser i uken.

– Vi ligger helt oppunder kapasitetsgrensen. Det kommer forferdelig mange prøver nå. Vi klarer ikke mer enn vi gjør i dag, sier Håvard Selby Ebbestad i Fürst.

Samme svartid som før

Mikrobiologisk avdeling ved Helse Bergen analyserer rundt 3000 coronaprøver i døgnet og besvarer mer enn 90 prosent av prøvene innen 24 timer etter at de er mottatt.

– Vi har hatt svartid samme gjennom det siste året, opplyser avdelingssjef Elling Ulvestad.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim tar det ikke lengre tid enn før å få svar på PCR-tester.

– Svartiden er rundt 20 timer i gjennomsnitt, fra prøve er registrert til prøve er besvart, opplyser sjefen for avdeling for medisinsk mikrobiologi Inger Johanne Haugen.

St. Olav analyserer rundt 2000 PCR-prøver i døgnet.

– Vi har ikke overskredet vår kapasitet ennå, men har startet en prosess for å øke kapasitetsgrensen, opplyser avdelingssjefen på St. Olav.