Nakstad om ny variant: − Delta som har mutert

En ny coronavariant er påvist på Kypros. Den skal være en blanding av delta- og omikronvarianten. Assisterende helsedirektøren Espen Nakstad tar nyheten om varianten med ro.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En forskergruppe på Kypros har oppdaget en ny variant av coronaviruset som skal være en kombinasjon av delta- og omikronvarianten, meldte kypriotiske Sigma Live fredag.

– Det er for tiden omikron- og deltainfeksjoner, og vi fant denne varianten som er en kombinasjon av disse to, sa professor Leondios Kostrikos ved Universitet på Kypros da.

Han ga den nye varianten kallenavnet «deltakron» på grunn av identifiseringen av omikronlignende genetiske kjennetegn i deltagenomene.

Forskergruppen har så langt påvist 25 slike tilfeller.

– Vi har funnet et betydelig antall mutasjoner som tidligere bare er funnet i omikrontilfeller, og som er annerledes enn de andre variantene, fordi dens genom har 30 mutasjoner, sa Kostrikos.

– Omikron har mutert mer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad virker ikke særlig bekymret for den nye varianten da han snakker med VG søndag formiddag.

– Det er ikke så mye mer forunderlig enn at det er deltavarianten som har mutert, men ikke like mye som omikron, sier Nakstad.

Han kaller varianten en «mellomsak som har mutert en del» og antyder at den anslagsvis har noen titalls mutasjoner.

– Men omikron har mutert mer; den har jo nesten et 50-talls kjente mutasjoner, fortsetter han.

Samtidig presiserer Nakstad at slike mutasjoner skjer hele tiden.

– Og kanskje har det vært flere slike steg før vi kom til omikron andre steder i verden. Men det viser bare at deltavarianten har endret seg mye, og nå har vi fått enda en variant som man er obs på.

Se hva Nakstad sier om «deltakron»:

Professor Kostrikos på Kypros mener det er for tidlig å si hvordan den nye varianten eventuelt vil påvirke verden.

– Tiden vil vise om den er mer smittsom eller om den vil føre oss lettere ut av pandemien.

Men personlig tror Kostrikos at den nye varianten vil bli utkonkurrert av omikron.

Også Nakstad sier at man per nå ikke kan vite om varianten er mer smittsom enn tidligere varianter.

– Den er ikke nødvendigvis mer smittsom enn omikron. Forskerne som har kartlagt varianten på Kypros, konkluderer med at den sannsynligvis ikke har egenskaper som er mer smittsomme enn omikron, og at den kanskje ikke vil være noen trussel mot omikron på den måten, sier han.

– Kan være store mørketall

Av de 25 personene som så langt har fått påvist varianten, er elleve innlagt på sykehus.

– Vi kan si at sammenhengen mellom deltakron og sykehusinnleggelser ikke er tilfeldig, sa den kypriotiske professoren.

Men her mener Nakstad at det kan være flere skjulte faktorer som spiller inn på tallene, og som gjør at antall innlagte nødvendigvis ikke er så alarmerende som det først kan høres ut som.

– Det kan jo være store mørketall her. Det kan være flere som er smittet av denne varianten enn man vet om, sier han, sier han.

– Så det sier egentlig ikke så mye, sa han også til Dagbladet på spørsmål om antall innlagte kontra antall påviste tilfeller.

Ifølge Bloomberg har de kypriotiske forskerne sendt inn funnene sine til den internasjonale GISAID-databasen som overvåker virus.

Greske helsemyndigheter vil også ifølge Dagbladet holde en pressekonferanse om varianten til uken.